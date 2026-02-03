भारत-अमेरिका व्यापार करार ऐतिहासिक, विकासाला चालना मिळेल; टॅरिफ कपातीचं भारतीय नेत्यांकडून स्वागत
अमेरिकनेनं भारतावरील टॅरिफ काही प्रमाणात कमी केलं आहे. यानंतर भाजपा नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींवर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे.
नवी दिल्ली: अमेरिकेनं भारतावर लादलेला टॅरिफ कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यानं भारत-अमेरिका संबंधांना मोठं बळ मिळालं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात सोमवारी (2 फेब्रुवारी) झालेल्या चर्चेनंतर व्यापार करारावर सहमती झाली. या करारानुसार, अमेरिकेनं भारतावर असलेलं 25 टक्के टॅरिफ कमी करून 18 टक्क्यांवर आणलं आहे. या निर्णयाचं केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यांनी स्वागत करत याला ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं म्हटलं आहे.
कोण काय म्हणालं?
राजनाथ सिंह यांची प्रतिक्रिया : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराचं कौतुक करत हा क्षण ऐतिहासिक असल्याचं सांगितलं. एक्स वरील पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं की, हा करार दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांना नव्या उंचीवर नेईल. “भारत-अमेरिका संबंधांसाठी हा ऐतिहासिक क्षण आहे. टॅरिफ 18 टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्यानं आर्थिक सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं. त्यांनी या करारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचं अभिनंदन केलं आहे.
A landmark moment for India-US relations as a historic trade deal has been finalised, bringing tariffs down to a significantly lower 18% and opening a new chapter of deeper and greater economic cooperation.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 2, 2026
अमित शाह यांनीही व्यक्त केला आनंद : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देखील या कराराचं स्वागत केलं आहे. त्यांनी म्हटलं की, टॅरिफ कपातीमुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंध अधिक मजबूत होतील आणि दोन्ही देशांच्या विकासाला चालना मिळेल.
A big day for India-US relations as the trade deal has been locked with a significantly reduced tariff of 18%, paving the way for stronger trade ties and mutual growth.— Amit Shah (@AmitShah) February 2, 2026
पीयूष गोयल म्हणाले ‘मेक इन इंडिया’ला नवी दिशा : वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितलं की, हा व्यापार करार शेतकरी, एमएसएमई, उद्योजक आणि कुशल कामगारांसाठी मोठ्या संधी निर्माण करेल. त्यांच्या मते, अमेरिकेकडून आधुनिक तंत्रज्ञान मिळण्यास मदत होईल. तसेच, ‘विकसित भारत 2047’ या ध्येयाकडे भारताची वाटचाल वेगानं होईल. हा करार समान विचारधारा असलेल्या दोन लोकशाही देशांमधील सहकार्याचं प्रतीक असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
Congratulations to Prime Minister @NarendraModi ji and President @RealDonaldTrump, as well as to the people of India and the United States, on the landmark trade agreement. This reflects the power of two like-minded, fair-trading democracies working together for shared…— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 2, 2026
दोन्ही देशांमधील विश्वासाचं प्रतीक- किरेन रिजिजू : संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटलं की, भारत आणि अमेरिका हे जगातील दोन मोठे लोकशाही देश असून, ही व्यापार भागीदारी आपापसातील विश्वास आणि संधी दर्शवतं. या कराराचा फायदा नागरिक, शेतकरी, युवक आणि उद्योगांना होईल, असंही त्यांनी नमूद केलं.
India and the US, the world’s truest democracies, are natural partners with shared values and global responsibility. Together, we have the potential to advance peace, development, and innovation.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 2, 2026
कृषी क्षेत्रासाठी लाभदायक- शिवराज सिंह चौहान : कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या कराराला ऐतिहासिक म्हटलं आहे. त्यांच्या मते, या व्यापार करारामुळे शेतकरी, स्टार्टअप्स, युवक आणि उद्योजकांना मोठा फायदा होणार आहे.
भारत–अमेरिका आर्थिक साझेदारी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 2, 2026
व्हाईट हाऊसकडून अधिकृत घोषणा : दरम्यान, व्हाइट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने एएनआयला सांगितलं की, रशियन तेल खरेदीच्या कारणावरून भारतावर लावलेला अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ हटवण्यात येणार आहे. मात्र, भारतानं रशियन तेलाची खरेदी पूर्णपणे थांबवणं अपेक्षित आहे.
