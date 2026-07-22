जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनागमध्ये दहशतवादी हल्ला; गोळीबारात हेड कॉन्स्टेबलला वीरमरण
बुधवारी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास अनंतनागमधील लाल चौकात दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला.
Published : July 22, 2026 at 4:03 PM IST
श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यात बुधवारी दुपारी 12.30 वाजता एक धक्कादायक घटना घडली. अनंतनाग जिल्ह्यातील लाल चौकामध्ये दहशतवादी हल्ला झाला असून, दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारात एका पोलीस हेड कॉन्स्टेबलला वीरमरण आलं आहे.
अनंतनागमधील लाल चौकात दहशतवाद्यांकडून गोळीबार : बुधवारी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास अनंतनागमधील लाल चौकात दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला. यावेळी अमरनाथ यात्रेच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेले हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसेन हे या हल्ल्यात जखमी झाले. यानंतर त्यांना अनंतनाग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी हुसेन यांना मृत घोषित केलं, असं श्रीनगरमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
सुरक्षा दलांचा परिसराला घेराव : पुढं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, सुरक्षा दलांनी परिसराला घेराव घातला असून हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. घटनास्थळी अतिरिक्त पोलीस आणि लष्कराच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या असून संपूर्ण भागाला छावणीचे स्वरूप आले आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, लश्कर-ए-तोयबाची आघाडीची संघटना असलेल्या द रेझिस्टन्स फ्रंटनं (टीआरएफ) सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर : अमरनाथ यात्रेसाठी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात असताना आणि यात्रेकरूंच्या सुरक्षेसाठी संपूर्ण राज्यात सुरक्षा यंत्रणांनी करडी नजर ठेवली असतानाच हल्ला झाल्याने सुरक्षा यंत्रणा अधिकच अलर्ट झाल्या आहेत. दरम्यान, खोऱ्यातील दहशतवादी कारवायांमध्ये दीर्घकाळ घट झाल्यानंतर हा हल्ला झाला आहे. मात्र, जम्मू विभागातील जंगल भागात कार्यरत असलेल्या दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी सुरक्षा दलांनी अलीकडेच अनेक दिवस दहशतवादविरोधी शोध मोहीम राबवली होती.
हेही वाचा :
- "राहुल गांधी विद्यार्थ्यांना राजकीय शस्त्र म्हणून वापरत आहेत," धर्मेंद्र प्रधान यांच्या आरोपावर काँग्रेसचा हल्लाबोल; "भाषण देऊ नका, राजीनामा द्या,"
- 872 गावे पाण्याखाली, 5.64 लाख लोक बेघर, 16 जिल्ह्यांना पुराचा फटका अन् 31 जणांचा मृत्यू; आसाममधील पूरस्थिती गंभीर
- सिक्कीममधील जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात मिथेन वायूचा स्फोट; 20 कामगारांचे मृतदेह बाहेर; आणखी 5 जणांचा शोध सुरू