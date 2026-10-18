पाकिस्तान सीमेवरून आणलेले 50 कोटींचे हेरॉईन जप्त, दोन महिलांसह पाच जणांना अटक
हनुमानगडचे पोलीस अधीक्षक यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' मोहिमेअंतर्गत, गोलुवाला पोलिसांनी अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात मोठी कारवाई केली आहे.
Published : October 18, 2026 at 4:29 PM IST
हनुमानगड : राजस्थानमध्ये अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. दरम्यान, हनुमानगडचे पोलीस अधीक्षक यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' मोहिमेअंतर्गत, गोलुवाला पोलिसांनी अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. पोलीस अधीक्षक बी. आदित्य यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोलुवाला पोलिसांनी पाकिस्तान सीमेवरून आयात केलेले अंदाजे 11 किलो हेरॉईन जप्त केले आहे, ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत 50 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. या कारवाईत दोन महिलांसह पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे.
अमली पदार्थांचा साठा पाकिस्तानमधून आल्याचं समोर : या कारवाईमुळं सीमावर्ती भागांतील संपूर्ण तस्करीच्या नेटवर्क मोठा धक्का बसला आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो, गंगानगर आणि हनुमानगड पोलिसांच्या संयुक्त महामोहिमेचा भाग म्हणून ही मोठी कारवाई करण्यात आली. 'ऑपरेशन चक्रव्यूह'चा भाग म्हणून, हनुमानगडचे पोलीस अधीक्षक बी. आदित्य आणि डीएसपी मीनाक्षी यांच्या देखरेखीखाली ही संपूर्ण कारवाई पार पाडण्यात आली. अमली पदार्थांचा हा साठा पाकिस्तानमधून ड्रोन किंवा इतर मार्गांनी सीमेजवळ टाकण्यात आला होता, असं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे.
आरोपींची कसून चौकशी केली जातेय : सध्या सुरक्षा यंत्रणा आणि पोलीस पथकं तस्करांचे जाळं पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यासाठी कार्यरत आहेत. दरम्यान, आरोपींची कसून चौकशी केली जात आहे. या कारवाईमुळं सीमेवरील एका मोठ्या अमली पदार्थ तस्करी टोळीचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात अनेक मोठे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. "अमली पदार्थांची तस्करी आणि गुन्हेगारी सोडा किंवा जिल्हा सोडून जा," असा स्पष्टपणे संदेश पोलीस अधीक्षक बी. आदित्य यांनी अमली पदार्थ तस्कर आणि गुन्हेगारांना दिला आहे. तसंच अमली पदार्थ विरोधी मोहीम सुरूच राहील, असंही स्पष्टपणे संदेश बी. आदित्य यांनी सांगितलं आहे.
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