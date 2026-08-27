ETV Bharat / bharat

कर्नाटकमध्ये समुद्रात मासेमारी करणारी बोट बुडाली, पोलिसांनी 27 मच्छीमारांना वाचवलं

पोलिसांनी सांगितलं की, वेळीच बचावकार्य करून बोटीवरील सर्व 27 मच्छिमारांना सुखरूप वाचवण्यात आलं.

Police Rescue 27 Fishermen From Sinking Boat Off Udupi Coast
कर्नाटकमध्ये समुद्रात मासेमारी करणारी बोट बुडाली, पोलिसांनी 27 मच्छीमारांना वाचवलं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2026 at 4:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उडुपी (कर्नाटक) : बुधवारी उडुपी जिल्ह्यातील गंगोलीजवळ अरबी समुद्रात एका जोरदार लाटेचा तडाखा बसल्यानं एक मासेमारीची बोट उलटून बुडाली. पोलिसांनी सांगितलं की, वेळीच बचावकार्य करून बोटीवरील सर्व 27 मच्छीमारांना सुखरूप वाचवण्यात आलं.

जोरदार लाटांमुळं बोट उलटली : 'श्री बालंजनेय' ही मासेमारीची बोट बुधवारी दुपारी गंगोली मँगनीज जेट्टीवरून अरबी समुद्राकडे निघाली होती. दुपारी सुमारे साडेतीन वाजता गंगोली समुद्र किनाऱ्यापासून जवळपास 3 सागरी मैल अंतरावर जोरदार लाटांमुळं बोट उलटली. परिणामी, बोटीत पाणी भरू लागले आणि ती बुडाली, असं पोलीस अधिकाऱ्यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि बचावकार्य सुरु केलं : घटनेची माहिती मिळताच, पोलीस निरीक्षक रमेश के., पीएसआय सुब्रह्मण्य आणि कर्मचारी युवराज, राघवेंद्र, रमेश, नागराज खारवी, नागेश खारवी, किरण तसेच केएनडी सदस्य संतोष खारवी आणि संदेश हे गंगोली कोस्टल सिक्युरिटी पोलीस (सीएसपी) स्टेशनमधून 'सुमुख' आणि 'मात्यमृत (श्रीनिधी)' या बोटींमधून घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बचावकार्य सुरु केलं.

बोट समुद्राच्या पाण्यात पूर्णपणे बुडाली : बुडणाऱ्या बोटीवरील 27 मच्छिमारांना सुखरूप वाचवण्यात आलं. मात्र, या घटनेत सामील असलेली बोट समुद्राच्या पाण्यात पूर्णपणे बुडाली होती आणि ती बाहेर काढता आली नाही. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, नंतर सर्व मच्छीमारांना गंगोली बंदरात सुखरूप आणण्यात आले. तसंच अभि अर्काटी, संदेश, रामचंद्र खारवी, जयंत, नारायण खारवी उप्पुंडा, चंद्रशेखर खारवी, चेतन सिपाई आणि शेखर कुंदर या स्थानिकांनी बचावकार्यात मदत केली, असंही पोलिसांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. गोवा मुक्तिसंग्रामातील एकाचेही नाव वगळू नका; केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांचे आवाहन
  2. नेपाळमध्ये भीषण पुरामुळे हाहाकार, 162 जणांचा मृत्यू; बेपत्ता 844 जणांमध्ये 133 भारतीयांचा समावेश
  3. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलात नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता, श्रीकांत शिंदे यांच्या नावावर चर्चा

TAGGED:

जोरदार लाटांमुळं बोट उलटली
उडुपी
27 मच्छीमारांना वाचवलं
KARNATAKA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.