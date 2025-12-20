"हॅलो सर, बॉयफ्रेंड कॉल नहीं उठा रहा, Please Help"; हेल्पलाइन नंबरवर पोलिसांना 657 बनावट कॉल्स
डायल 112 वर वारंवार फोन करून खोटी माहिती देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली/गाझियाबाद : या वर्षी पोलीस हेल्पलाइन नंबर डायल 112 वर पोलिसांना शेकडो बनावट कॉल्स आले आहेत. पोलिसांच्या रेकॉर्डनुसार, जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 दरम्यान डायल 112 वर कॉल करून अशा सूचना देण्यात आल्या. ज्यामध्ये कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीचा संबंध नव्हता. माहिती मिळताच पोलीस तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले, परंतु तपासात असं आढळून आलं की, कॉलद्वारे देण्यात आलेली माहिती खोटी होती. दरम्यान, डायल 112 वर खोटी माहिती देणं आणि त्याचा गैरवापर करणं, याचा थेट परिणाम पोलिसांच्या प्रतिसाद प्रक्रियेवर आणि संसाधनांवर होतो.
जानेवारी ते नोव्हेंबर दरम्यान 657 बनावट कॉल्स : जानेवारी ते नोव्हेंबर दरम्यान, डायल 112 वर पोलिसांना एकूण 657 कॉल्स करण्यात आले, ज्यात खोटी माहिती देण्यात आली. तसंच, डायल 112 वर असेही कॉल्स आले. ते वाचून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. ते म्हणजे, जेव्हा एक डिलिव्हरी बॉय वेळेवर पोहोचला नाही, तेव्हा एका व्यक्तीनं डायल 112 वर कॉल करून तक्रार केली. याशिवाय, जेव्हा एका तरुणीच्या प्रियकरानं वारंवार कॉल करूनही तिचा फोन उचलला नाही, तेव्हा तिनं 112 वर कॉल करून तिचा प्रियकर उचलत नसल्याचं सांगत काहीतरी गडबड आहे का, असं विचारलं.
मद्यपींनी आपल्या घरापर्यंत सोडण्यासाठी देखील कॉल केले : डायल 112 नंबरवर दररोज पोलिसांना दारू प्राशन केलेल्या व्यक्तींचे घरापर्यंत सोडण्यासाठी विनंती करणारे कॉल्स येत आहेत. बऱ्याचदा लोक दारू पिऊन एकमेकांशी भांडतात तेव्हाही, डायल 112 वर कॉल करून चुकीची माहिती देतात. दरम्यान, डायल 112 वर वारंवार फोन करून खोटी माहिती देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. याचबरोबर, महाविद्यालयांनी डायल 112 वर फोन करून चोरी किंवा खूनाची तक्रार केली आहे. परंतु जेव्हा डायल 112 टीम घटनास्थळी पोहोचली, तेव्हा कोणतीही घटना आढळली नाही, असंही अनेक वेळा दिसून आलं आहे.
डायल 112 मध्ये आहे मल्टी-मॉडल इंटिग्रेशन : डायल 112 वर माहिती मिळाल्यावर पीआरव्ही घटनास्थळी पोहोचते. डायल 112 मध्ये मल्टी-मॉडल इंटिग्रेशन आहे. जर 112 वर कॉल आला आणि आग लागली तर संबंधित नियंत्रण कक्ष अग्निशमन विभागाला देखील सूचित करतो. किंवा जर रस्ता अपघात झाला आणि 112 वर कॉल करून माहिती दिली तर नियंत्रण कक्ष घटनास्थळी जवळची रुग्णवाहिका पाठवते.
आयुक्तालय गाझियाबादमध्ये 97 वाहनं तैनात : डायल 112 वर आयुक्तालय गाझियाबादमध्ये एकूण 97 वाहनं तैनात आहेत. त्यापैकी 58 चारचाकी वाहनं आहेत. अरुंद रस्त्यांसाठी 39 दुचाकी वाहनं आहेत. डायल 112 वर एकूण 650 पोलीस अधिकारी तैनात आहेत. दरम्यान, कॉलला प्रतिसाद देण्याच्या वेळेत गाझियाबादनं राज्यात वारंवार प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.
