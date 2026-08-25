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Bihar Students Protest : पाटण्यात पोलिसांकडून आंदोलक विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज, पाण्याच्या फवाऱ्याचा मारा

बीपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह अन्य विद्यार्थ्यांनी गांधी मैदानातून मोर्चा काढला. या आंदोलक विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला.

Bihar Students Protest
पाटण्यात पोलिसांकडून आंदोलक विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज (PTI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2026 at 6:37 PM IST

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पाटणा : देशभरात पेपरफुटीनंतर विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. आपल्या मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी विद्यार्थी आंदोलन करत आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीजेपीनं आंदोलन केलं. सीजेपीच्या या आंदोलनाला देशभरातून समर्थन मिळालं. वाढता पाठिंबा आणि दबावानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. सध्या बिहारमधील पाटण्यात विद्यार्थ्यांकडून प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा निषेधार्थ आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनाला हिंसक वळण प्राप्त झालंय. आंदोलक विद्यार्थी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालण्यासाठी जात होते. या दरम्यान आंदोलक विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला. पोलिसांनी या आंदोलक विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला. तसंच पोलिसांनी या आंदोलक विद्यार्थ्यांवर फवाऱ्याने पाण्याचा मारा केला.

विद्यार्थी नेता अमन कुमार यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात येत आहे. एकूण 15 विद्यार्थी संघटनांच्या 13 मागण्या आहेत. या मागण्यांबाबत जाणून घेऊयात.

  • बीपीएससीची 70वी परीक्षा पुन्हा आयोजित करण्यात यावी.
  • 1 हजार 799 पदांसाठीची उपनिरीक्षक भरती परीक्षा रद्द करण्यात यावी
  • टीआरई-4 शिक्षक भरती परीक्षेसाठी एकस्तरीय परीक्षेची मागणी.
  • प्रलंबित बीएसएससी परीक्षा लवकरात लवकर घेण्याची मागणी.
  • बीईटी परीक्षा प्रक्रिया तात्काळ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी.
  • ग्रंथपाल आणि इतर शासकीय भरती प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची मागणी.
  • पारदर्शकतेसाठी, उमेदवारांना परीक्षेनंतर प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका आणि ओएमआर शीट्स उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
  • शासकीय भरती परीक्षांसाठी एक निश्चित वार्षिक वेळापत्रक असावं.
  • प्रश्नपत्रिका फुटण्यास आणि परीक्षेत गैरप्रकार करण्यास जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करावी.
  • भरती प्रक्रियेतील वयोमर्यादा, अधिवास धोरण आणि प्रलंबित नियुक्त्या यासंबंधीच्या मुद्द्यांवर धोरण तयार करण्यात यावं.

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STUDENTS PROTEST IN PATNA
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STUDENTS PROTEST IN PATNA

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