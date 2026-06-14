अयोध्या राम मंदिराच्या कर्मचाऱ्याच्या घरावर छापा, चौकशी सुरू; देणगीच्या अपहार प्रकरणावर ट्रस्टचं मौन
राम मंदिरातील देणग्यांच्या अपहारासंदर्भात एक वाद निर्माण झाला होता. राम मंदिराचे माजी मुख्य लेखापाल असल्याचा दावा करणाऱ्या महिपाल सिंग यांनी देणग्यांच्या अपहाराचा आरोप केला.
Published : June 14, 2026 at 3:43 PM IST
अयोध्या : राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या शिफारशीनुसार, उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारनं राम मंदिरासाठीच्या देणग्यांच्या अपहाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केलं आहे. दरम्यान, अयोध्येत या तपासाला गती मिळाली आहे. काल रात्री पोलिसांनी राम मंदिराच्या एका कर्मचाऱ्याच्या निवासस्थानी छापा टाकून तपास केला. कर्मचाऱ्याच्या वडिलांनी सांगितलं की, पोलिसांनी घरातून दहा लाख रुपये जप्त केले आहेत. पोलीस चोरीच्या प्रकरणाच्या तपासासाठी आले होते, असंही कर्मचाऱ्याच्या वडिलांचं म्हणणं आहे. असंही उघडकीस आलं आहे की, त्या कर्मचाऱ्यानं अलीकडेच लाखो रुपयांची जमीन खरेदी केली आहे. पोलीस त्या कर्मचाऱ्याची चौकशी करत आहेत. दरम्यान, हा कर्मचारी अर्पण केलेल्या वस्तूंजवळ कर्तव्यावर होता. ट्रस्टनं या प्रकरणी मौन बाळगले आहे. तसंच पोलिसांनी अद्याप या संदर्भात कोणतेही निवेदन जारी केलेलं नाही.
नेमकं प्रकरण काय? : अलीकडेच, राम मंदिरातील देणग्यांच्या अपहारासंदर्भात एक वाद निर्माण झाला होता. राम मंदिराचे माजी मुख्य लेखापाल असल्याचा दावा करणाऱ्या महिपाल सिंग यांनी देणग्यांच्या अपहाराचा आरोप केला. त्यांच्या आरोपानुसार, अंदाजे 7 कोटी रुपयांची देणगी चोरण्यात आली होती. यानंतरच सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट करण्यात आल्याचं उघड झालं. या मुद्द्यावरून अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक राजकीय पक्षांनी भाजपावर निशाणा साधला. हे प्रकरण गांभीर्यानं घेत, राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टनं योगी सरकारला विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार, शनिवारी योगी सरकारनं या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना केली. या समितीवर अनेक वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सरकारनं समितीकडून एका आठवड्याच्या आत अहवाल मागवला आहे.
कर्मचाऱ्याच्या घरावर छापा : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी शनिवारी रात्री रुदौली कोतवाली भागातील मीनापूर फागौली वस्तीत राहणाऱ्या राम मंदिराच्या एका कर्मचाऱ्याच्या निवासस्थानी छापा टाकला. त्या कर्मचाऱ्याला ताब्यात घेण्यात आलं असून त्याची चौकशी सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तो ट्रस्टशी संबंधित असून देणग्या मोजण्याची जबाबदारीही त्याच्यावर आहे. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी त्याच्या घरातून 10 लाख रुपये रोख जप्त केले आहेत. दुसरीकडे, या कर्मचाऱ्यानं अलीकडेच 40 लाख रुपयांची जमीन खरेदी केली असून, त्यावर बांधकाम सुरू आहे, अशीही माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी अद्याप कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्यानं निवेदन जारी केलेलं नाही. दरम्यान, राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांनीही अद्याप निवेदन जारी केलेलं नाही. दरम्यान, संबंधीत कर्मचाऱ्याच्या चौकशीतून महत्त्वाची माहिती मिळू शकते, असं म्हटलं जात आहे. तर त्या कर्मचाऱ्याच्या वडिलांचा दावा आहे की, पोलिसांनी घरातून 10 लाख रुपये जप्त केले आहेत. त्यांच्या मते, पोलीस चोरीच्या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी आले होते.
विनय कटियार यांची ट्रस्टवर तीव्र नाराजी : देणग्यांच्या अपहार प्रकरणात माजी खासदार विनय कटियार यांनी ट्रस्टवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जर रामजन्मभूमीचे विश्वस्तच चोरी करत असतील तर मंदिर कसं बांधलं जाईल?, असा सवाल विनय कटियार यांनी रविवारी आपल्या निवासस्थानी माध्यमांशी बोलताना उपस्थित केला. तसंच त्यांनी एसएसपी आणि डीआयजी यांना या व्यक्तींना अटक करून थेट तुरुंगात पाठवण्याचं आवाहन केलं. ते म्हणाले की, "ही एक गंभीर बाब आहे. मंदिराच्या बांधकामासाठी लोकांनी त्याग केला आहे आणि तुरुंगवासही भोगला आहे. कल्याण सिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर मंदिराचे बांधकाम सुरू झाले. त्यामुळं अशा सर्व लोकांना बडतर्फ केलं पाहिजे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. हा काही किरकोळ मुद्दा नाही." दरम्यान, विनय कटियार हे एक प्रमुख हिंदुत्ववादी राजकारणी आहेत. त्यांनी बजरंग दलाची स्थापना केली आणि ते रामजन्मभूमी आंदोलनातील प्रमुख व्यक्तींपैकी एक आहेत. कटियार यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतून केली. 1980 मध्ये ते आरएसएसचे प्रचारक झाले. 1984 मध्ये रामजन्मभूमी आंदोलनाला गती देण्यासाठी त्यांनी बजरंग दलाची स्थापना केली आणि या दलाचे पहिले अध्यक्ष झाले.
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