टायगर श्रॉफवरील हल्ल्याप्रकरणी आणखी एका संशयिताला इंदूरमधून अटक
मुंबई पोलिसांनी इंदूर गुन्हे शाखेच्या पोलिसांसोबत मिळून केलेल्या एका संयुक्त कारवाईत या संशयित आरोपीला ताब्यात घेतलं.
Published : October 24, 2026 at 8:39 PM IST
इंदूर : बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी आणखी एका संशयिताला अटक केली आहे. मुंबई पोलिसांनी इंदूर गुन्हे शाखेच्या पोलिसांसोबत मिळून केलेल्या एका संयुक्त कारवाईत या संशयित आरोपीला ताब्यात घेतलं. त्यानंतर मुंबई पोलीस संशयिताला ताब्यात घेऊन इंदूरहून मुंबईला रवाना झाले आहेत. दरम्यान, 18 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी 7 वाजता मुंबईतील जुहू इथं टायगर श्रॉफवर गोळीबार झाल्याची घटना घडली होती.
शनिवारी (24 ऑक्टोबर) या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तींकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, मुंबई गुन्हे शाखेनं हरियाणातील सोनीपत येथील रहिवासी असलेल्या प्रांजल ठाकरान याला इंदूरमधून अटक केली. ही अटक मुंबई पोलीस आणि इंदूर गुन्हे शाखेच्या संयुक्त मोहिमेदरम्यान करण्यात आली. मुंबई पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतलं असून, एक पथक इंदूरहून मुंबईला रवाना झाले आहे. इंदूर पोलिसांचे अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त (DCP) राजेश दंडोतिया यांनी सांगितलं की, टायगर श्रॉफवरील हल्ल्यात सहभागी असलेल्या दोन व्यक्तींनी प्रांजलबाबत माहिती दिली होती, जी मुंबई गुन्हे शाखेनं इंदूर पोलिसांना कळवली होती. दरम्यान, मुंबई गुन्हे शाखेनं इंदूर पोलिसांना अशीही माहिती दिली की, प्रांजल इंदूरमधील एका रुग्णालयात थांबला होता, जिथं त्याचा भाऊ वैद्यकीय उपचार घेत आहे.
मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे, इंदूर गुन्हे शाखेनं तपास केला. त्यानंतर, एका संयुक्त मोहिमेदरम्यान, इंदूरमधील परदेशीपुरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून प्रांजलला अटक करण्यात आली. दरम्यान, टायगर श्रॉफवर झालेल्या हल्ल्यात प्रांजलची नेमकी भूमिका काय होती? याचा तपास पोलीस करत आहेत. तसंच हा संशयित लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित नेटवर्कला शस्त्रे, लॉजिस्टिक मदत आणि आर्थिक साहाय्य पुरवत होता का, याचा तपास पोलीस करत आहेत. याआधी राजस्थानमधील कोटा जंक्शनवरून तीन हल्लेखोरांना अटक करण्यात आली होती.
अभिनेता टायगर श्रॉफवर झालेल्या हल्ल्यानंतर, याची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई टोळीनं स्वीकारली होती. तसंच टोळीनं धमकी देत म्हटलं होतं की, "जो कोणी सलमान खानसोबत काम करेल, त्याला मारून टाकलं जाईल." दरम्यान, पोलिसांनी गुजरातमधील सुरत येथून दोन बंदुका आणि 10 जिवंत काडतूसे जप्त केली आहेत. टायगर श्रॉफवर झालेल्या हल्ल्यात याच शस्त्रांचा वापर करण्यात आला होता, असं म्हटलं जात आहे. सध्या मुंबई गुन्हे शाखा या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
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