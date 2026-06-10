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'PoK मधील आंदोलनं भारताच्या समर्थनार्थ नाहीत', माजी सनदी अधिकारी खालिद हुसेन यांची प्रतिक्रिया

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलनं भारताच्या समर्थनार्थ नसून पाकिस्तान सरकारच्या विरोधात आहेत, असं खालिद हुसेन यांनी सांगितलं.

Peace Activist Khalid Hussain
माजी सनदी अधिकारी खालिद हुसेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 10, 2026 at 8:48 PM IST

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जम्मू : पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये आंदोलनकर्ते आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षात 30 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून सुमारे 200 लोक जखमी झाले आहेत. दरम्यान, या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर जम्मूचे माजी सनदी अधिकारी, लेखक आणि सीमापार शांततेचे पुरस्कर्ते खालिद हुसेन यांनी भाष्य केलं आहे. 1947 च्या फाळणीदरम्यान जम्मू आणि काश्मीर तसंच भारताच्या इतर भागांतून आलेल्या निर्वासितांसाठी आणि त्यांच्या वंशजांसाठी पीओके विधानसभेत राखीव असलेल्या 12 जागा हा एक मोठा वादाचा मुद्दा आहे, असं खालिद हुसेन यांनी सांगितलं.

राष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे : खालिद हुसेन म्हणाले, "दशकांपासून निर्वासित समुदायांना पाकिस्तानी नागरिकत्व देण्यात आले आहे, परंतु त्यांना पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील विधानसभेच्या राखीव जागांमधून राजकीय प्रतिनिधित्व मिळत आहे. संयुक्त आवामी कृती समितीचा युक्तिवाद आहे की, त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे आणि राखीव जागा दिल्या पाहिजेत. पाकिस्तानी सरकारविरोधातील आंदोलनाचं हेच कारण आहे."

30 हून अधिक लोकांचा मृत्यू : दरम्यान, पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या संघर्षात 30 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून जवळपास 200 जण जखमी झाले आहेत. या प्रदेशात आर्थिक आणि राजकीय तक्रारींवरून आंदोलनांचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त आवामी कृती समिती (JAAC) या प्रभावशाली नागरी समाज संघटनेवर अधिकाऱ्यांनी बंदी घातल्यानंतर ही आंदोलने आणि त्यानंतरचा हिंसाचार सुरू झाला.

आंदोलनं भारताच्या समर्थनार्थ नाहीत : पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलनं भारताच्या समर्थनार्थ नसून पाकिस्तान सरकारच्या विरोधात आहेत, असं खालिद हुसेन यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "लोकांच्या विशिष्ट मागण्या आहेत आणि त्यांना स्वतःचे कल्याण हवं आहे, जसं आपण कधी-कधी काश्मीर आणि इतर भागांमध्ये आंदोलनं पाहतो. जम्मू आणि काश्मीरच्या या भागात लोक सलोख्यासाठी हताश झाले आहेत, या दाव्याच्या विपरीत, ही एक राजकीय प्रक्रिया आहे, जी वेळोवेळी घडत असते."

रास्त मागण्या पूर्ण करणं, हे सरकारचं कर्तव्य : अनेक वेळा पाकिस्तानला भेट दिलेल्या आणि सीमेपलीकडे कौटुंबिक संबंध असलेल्या खालिद हुसेन यांनी सांगितलं की, ज्याप्रमाणे आमचं भारतीय सरकार आमचं ऐकून घेतं आणि आमची आश्वासनं पूर्ण करतं, त्याचप्रमाणे आंदोलकांचं ऐकून घेणं आणि त्यांच्या रास्त मागण्या पूर्ण करणं, हे सरकारचं कर्तव्य आहे. तसंच याचं पद्धतशीरपणे व्यवस्थापन केलं पाहिजे. ही आंदोलनं नेहमी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्येच का होतात? असा सवालही त्यांनी केला.

अनेक नातेवाईक पाकिस्तानात : बलुचिस्तानल लोकांना पूर्ण प्रतिनिधित्व हवं आहे. पंजाब आणि सिंधमधून बाहेरून आणलेल्या पक्षांचे राजकीय शासन नको, असं खालिद हुसेन यांनी बलुचिस्तानचा उल्लेख करत सांगितलं. त्यांच्या मते, 1947 च्या फाळणीदरम्यान जम्मू आणि काश्मीरमधील अनेक कुटुंबं पाकिस्तानात स्थलांतरित झाली. पाकिस्तानातील आपल्या कौटुंबिक संबंधांबद्दल बोलताना खालिद हुसेन म्हणाले की, त्यांचे अनेक नातेवाईक पाकिस्तानात राहतात आणि फाळणीदरम्यान जम्मू सोडल्यानंतर ते पाकिस्तानी नागरिक झाले. ते म्हणाले, "मी त्यांच्या नियमित संपर्कात असतो, पण आमची संभाषणे पूर्णपणे खाजगी असतात. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं संवाद साधणं सोपं झाले आहे."

पंजाबी आणि उर्दू लेखक तसंच निवृत्त सनदी अधिकारी : 1945 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जन्मलेले खालिद हुसेन हे पंजाबी आणि उर्दू लेखक तसंच निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत. त्यांच्या 'सुल्लन दा सालन' या पंजाबी लघुकथा संग्रहासाठी त्यांना 2021 मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाला होता. 1947 च्या फाळणीदरम्यान त्यांच्या कुटुंबातील सात पुरुष सदस्य मारले गेल्यानंतर ते जम्मूमध्ये स्थायिक झाले. जम्मूमध्ये स्थायिक होण्यापूर्वी त्यांनी अनेक वर्षे एका निर्वासित छावणीत घालवली होती. याचबरोबर, खालिद हुसेन यांनी 2005 मध्ये 'कारवाँ-ए-अमन पीस बस इनिशिएटिव्ह'चं नेतृत्व केलं. ज्यामुळं नियंत्रण रेषेच्या पलीकडील कुटुंबांना पुन्हा एकत्र आणले. तसंच, त्यांनी 2011 मध्ये 'जश्न-ए-फैज' सारखे साहित्यिक महोत्सव आयोजित करून आणि पाकिस्तानी कलाकारांना आमंत्रित करून सांस्कृतिक संवादाला प्रोत्साहन दिलं, ज्यामुळे भारत-पाकिस्तान साहित्यिक देवाणघेवाणीला चालना मिळाली.

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TAGGED:

पीओके
खालिद हुसेन
पाकिस्तान
संयुक्त आवामी कृती समिती
PEACE ACTIVIST KHALID HUSSAIN

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