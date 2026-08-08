पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये इस्लामाबादविरोधात जनक्षोभ : रावळकोटमधील हिंसाचार आणि शरणार्थींच्या 12 जागांचे राजकारण
पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान या प्रदेशांची स्वायत्तता संपुष्टात आणून त्यांना पाकिस्तानचे थेट प्रांत बनवण्याच्या हालचाली इस्लामाबादमधील सत्ताधारी वर्गात सुरू आहेत.
By Bilal Bhat
Published : August 8, 2026 at 9:19 PM IST
पाकव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) रावळकोट आणि आसपासच्या परिसरात स्थानिक नागरिक आणि पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांमध्ये तीव्र चकमकी उडाल्या आहेत. 27 जुलै ते 1 ऑगस्ट दरम्यान या आंदोलनाने अत्यंत उग्र रूप धारण केले, ज्यामध्ये आंदोलकांनी सुरक्षा दलांच्या वाहनांना आगी लावल्या आणि प्रत्युत्तरादाखल सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबारात दोन्ही बाजूंचे जीवितनुकसान झाले. स्थानिक जनतेच्या राजकीय आकांक्षा पायदळी तुडवून इस्लामाबादचे नियंत्रण लादण्याच्या पाकिस्तानच्या धोरणांविरुद्ध हा दीर्घकाळ खदखदणारा असंतोष आता उघड्यावर आला आहे.
असंतोषाची पार्श्वभूमी आणि स्वायत्ततेचा प्रश्न : पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान या प्रदेशांची स्वायत्तता संपुष्टात आणून त्यांना पाकिस्तानचे थेट प्रांत बनवण्याच्या हालचाली इस्लामाबादमधील सत्ताधारी वर्गात सुरू आहेत. 2020 मध्ये गिलगिट-बाल्टिस्तानचा विशेष दर्जा कमी करण्याच्या चर्चा तीव्र झाल्यापासून स्थानिक जनतेत संतापाची लाट पसरली होती.
ऑगस्ट 2019 मध्ये भारताने जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतर या प्रदेशातील राजकीय समीकरणांवर त्याचा थेट परिणाम झाला. POK आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील स्थानिक राजकीय पक्षांनी पाकिस्तानच्या केंद्रीय धोरणांविरोधात उघडपणे बोलण्यास सुरुवात केली. या प्रदेशांना पाकिस्तानच्या घटनात्मक आणि राजकीय चौकटीत पूर्णपणे विलीन करण्याच्या प्रयत्नांमुळे प्रादेशिक अस्मिता धोक्यात आल्याची भावना स्थानिकांमध्ये दृढ झाली आहे.
12 राखीव जागांचा कळीचा मुद्दा : या संपूर्ण वादाच्या केंद्रास्थानी POK विधानसभेतील शरणार्थींसाठी असलेल्या 12 राखीव जागा आहेत. POK विधानसभेत एकूण 53 जागा असून, त्यापैकी 45 जागांवर थेट निवडणुका होतात, तर उर्वरित जागा नामनिर्देशित व राखीव असतात. यातील 12 जागा 1947 च्या फाळणीनंतर आणि नंतरच्या काळात जम्मू आणि काश्मीरमधून स्थलांतरित झालेल्या शरणार्थींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत (जम्मू प्रदेशासाठी 6 आणि काश्मीर खोऱ्यासाठी 6).
हे शरणार्थी मुख्यतः POK मध्ये न राहता पाकिस्तानच्या पंजाब, सिंध किंवा खैबर पख्तूनख्वा या प्रांतांमध्ये राहतात. मात्र, या 12 जागांच्या माध्यमातून पाकिस्तानमधील सत्ताधारी पक्ष (सध्याचा नवाझ शरीफ यांचा PML-N किंवा बिलावल भुत्तो यांचा PPP) POK च्या राजकारणावर थेट नियंत्रण ठेवतात. स्थानिक नागरिकांच्या मते, POK चा कोणताही संबंध नसलेले हे 12 प्रतिनिधी इस्लामाबादच्या अजेंड्यानुसार काम करतात आणि स्थानिक निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करतात.
'जॉइंट अवामी अॅक्शन कमिटी'चा लढा : 2023 मध्ये स्थापन झालेल्या 'जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी'ने (JAAC) स्थानिक हक्क, महागाई, विजेचे दर आणि नागरी प्रश्नांवरून आंदोलनाची उभारणी केली आहे. या कमिटीची प्रमुख मागणी म्हणजे शरणार्थींच्या या 12 राखीव जागा तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात.
पाकिस्तान सरकारने या संघटनेवर बंदी घातली असली, तरी चालू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर कमिटीने पूर्ण बहिष्कार टाकला आहे. मुझफ्फराबाद आणि रावळकोट परिसरातील बहुतांश मतदान केंद्रांना निवडणूक आयोगाने 'अतिसंवेदनशील' म्हणून घोषित केले आहे. एकेकाळी सुरक्षेच्या नावाने जम्मू-काश्मीरमधील भागात अत्यंत संवेदनशील वातावरण असायचे; आज तेच चित्र POK मधील शहरांमध्ये पाहायला मिळत आहे.
दहशतवादी संघटनांची कोंडी : गेल्या तीन दशकांपासून POK चा वापर भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्या हिझबुल मुजाहिद्दीनसारख्या दहशतवादी संघटनांचे तळ म्हणून केला जात होता. सुरुवातीला या संघटनांना स्थानिक स्तरावर काही प्रमाणात पाठिंबा मिळत असे. परंतु, गेल्या काही वर्षांत स्थानिक नागरिक आणि तरुण या हिंसाचाराला कंटाळले आहेत.
स्थानिक जनतेचा पाकिस्तान सरकारवरील आणि तिथल्या धोरणांवरील विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे. यामुळे POK मध्ये सुरक्षित आश्रय घेऊन बसलेल्या दहशतवादी कमांडरचा आणि त्यांच्या केडरचा स्थानिक पाठिंबा वेगाने ओसरत आहे.
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