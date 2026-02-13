आता देशाचं सरकार 'सेवा तीर्थ'वरून चालणार, पंतप्रधानांच्या नवीन कार्यालयाची खास वैशिष्ट्ये काय?
Published : February 13, 2026 at 2:14 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचं पंतप्रधान कार्यालय (PMO) आज (13 फेब्रुवारी) शुक्रवारी नव्या पत्त्यावर स्थलांतरित होत आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच पंतप्रधान कार्यालय साउथ ब्लॉकमधून हलवून नव्या इमारतीत नेलं जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सायंकाळी 6 वाजता साउथ ब्लॉकमध्ये अखेरची कॅबिनेट बैठक घेतील.
दुपारी 1:30 वाजता उद्घाटन : पंतप्रधान मोदी दुपारी आज ‘सेवा तीर्थ’ या नव्या भवन संकुलाच्या नावाचं अनावरण करतील. त्यानंतर सेवा तीर्थ तसंच कर्तव्य भवन-1 आणि 2 यांचं औपचारिक उद्घाटन करतील. सायंकाळी 6 वाजता सेवा तीर्थ इथं सार्वजनिक कार्यक्रमात ते संबोधित करणार आहेत.
सेवा तीर्थमध्ये कोणती कार्यालयं असणार? : सेवा तीर्थमध्ये अनेक महत्त्वाची कार्यालयं असतील. यामध्ये पंतप्रधान कार्यालय (PMO), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, कॅबिनेट सचिवालय यांचा समावेश आहे. कर्तव्य भवन-1 आणि 2 मध्ये वित्त, संरक्षण, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, शिक्षण यांसारखी अनेक महत्त्वाची मंत्रालयं कार्यरत राहतील.
आधुनिक आणि नागरिक-केंद्रित रचना : नवीन संकुलात डिजिटलरित्या एकत्रित कार्यालयं, संरचित सार्वजनिक संवाद विभाग आणि केंद्रीकृत स्वागत कक्ष आहेत. ४-स्टार GRIHA मानकांनुसार या इमारतींची रचना करण्यात आली असून त्यात नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, पाणी बचत उपाय, कचरा व्यवस्थापन प्रणाली आणि उच्च-कार्यक्षमता इमारत संरचना यांचा समावेश आहे. यामुळे पर्यावरणीय परिणाम कमी होऊन कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.
सेवा तीर्थची वैशिष्ट्ये : या संकुलात स्मार्ट अॅक्सेस कंट्रोल सिस्टम, पंतप्रधानांसोबत लोकांच्या बैठका सुलभ करण्यासाठी ऍडवांस्ड एनर्जी रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रगत देखरेख यंत्रणा आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, साउथ ब्लॉकमध्ये आधुनिक सुविधांची कमतरता होती, ती या नव्या इमारतीत भरून काढण्यात आली आहे.
80 वर्षांपासून सत्तेचं केंद्र : साउथ ब्लॉकमधील पंतप्रधान कार्यालयात आज शेवटची आणि ऐतिहासिक मंत्रिमंडळ बैठक होणार आहे. हे संकुल ८० वर्षांपासून सत्तेचं केंद्र राहिलं आहे. या अंतिम बैठकीनंतर, पंतप्रधान कार्यालय नवीन सेवा तीर्थ संकुलात स्थलांतरित केलं जाईल. साउथ ब्लॉकमधील पंतप्रधान कार्यालयात पहिली मंत्रिमंडळ बैठक 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती.
स्थलांतरित होणारी प्रमुख मंत्रालयं : कर्तव्य भवन-1 आणि 2 मध्ये खालील मंत्रालयं असतील -
- वित्त मंत्रालय
- संरक्षण मंत्रालय
- आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय
- कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय
- शिक्षण मंत्रालय
- सांस्कृतिक मंत्रालय
- कायदा व न्याय मंत्रालय
- माहिती व प्रसारण मंत्रालय
- कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय
- रसायनं व खतं मंत्रालय
- आदिवासी कार्य मंत्रालय
सेवा तीर्थ बांधण्यासाठी किती खर्च आला? : सेवा तीर्थ उभारण्यासाठी सुमारे 1,189 कोटी रुपये खर्च आला आहे. या इमारतीत पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ), कॅबिनेट सचिवालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयासाठी स्वतंत्र इमारती आहेत. या प्रकल्पामुळे प्रशासनिक कामकाज अधिक कार्यक्षम आणि सुटसुटीत होण्याची अपेक्षा आहे.
