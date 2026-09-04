5 वर्षांत 2 लाख मायक्रो फूड प्रोसेसिंग युनिट्सना मिळाली चालना; 20300 कोटींची गुंतवणूक, 11 लाख रोजगार
लहान आणि असंघटित व्यवसायांना तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी, सरकारनं २९ जून २०२० रोजी पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण (PMFME) योजना सुरू केली.
Published : September 4, 2026 at 1:57 PM IST
हैदराबाद : Micro Food Processing Units : एकेकाळी घरगुती लोणचं आणि पापड बनवणाऱ्या व्यवसायांना बँकेकडून कर्ज मिळण्याचा विचारही करता येत नव्हता. आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी त्यांना नातेवाईक, शेजारी किंवा मित्रांवर अवलंबून राहावं लागत होतं. त्यामुळं, अशा लहान आणि असंघटित व्यवसायांना तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी, सरकारनं २९ जून २०२० रोजी पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण (PMFME) योजना सुरू केली. या योजनेमुळं फक्त पाच वर्षांत २ लाख सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया युनिट्सना (Micro Food Processing Units ) नवीन चालना मिळाली नाही, तर प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या निर्यातीचा वाटाही वाढला.
विशेष म्हणजे, देशाच्या अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे अंदाजित मूल्य ५०.२९ लाख कोटी असून, त्यामध्ये केवळ ४२,८०० युनिट्स संघटित आहेत, म्हणजेच त्यांची नोंदणी झालेली आहे. दरम्यान, २५ लाख युनिट्स असंघटित आहेत. या असंघटित युनिट्सना संघटित क्षेत्रात आणण्यासाठी सरकारनं PMFME योजना सुरू केली आणि पहिल्या टप्प्यात 2 लाख युनिट्सना संघटित क्षेत्रात आणण्यात आले. याचा अर्थ त्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा भाग बनवण्यात आलं. आता सरकार ही योजना आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवण्याची योजना आखत आहे. याचा अर्थ PMFME २.० साठी तयारी सुरू आहे. 'ईटीव्ही भारत'च्या रिपोर्टमध्ये जाणून घ्या की, PMFME योजनेमुळं लहान व्यवसायांना कसा फायदा होत आहे. पीएमएफएमईचा लाभ कसा घेता येईल? पीएमएफएमई योजनेमुळं सरकारला कसा फायदा होतोय?
भारताचा अन्न प्रक्रिया उद्योग किती मोठा आहे? : वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या (Ministry of Commerce and Industry) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या इंडिया ब्रँड इक्विटी फाउंडेशननुसार (IBEF), भारताच्या अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा आकार सध्या अंदाजे ५०.२९ लाख कोटी असून, तो देशाच्या एकूण अन्न बाजारपेठेच्या सुमारे ३२ टक्के आहे. उत्पादन, वापर आणि निर्यातीच्या बाबतीत भारताचा अन्न प्रक्रिया उद्योग जागतिक स्तरावर पाचव्या क्रमांकावर आहे. उत्पादन क्षेत्राच्या जीडीपीमध्ये त्याचे योगदान अंदाजे १४%, निर्यातीमध्ये १३% आणि एकूण औद्योगिक गुंतवणुकीमध्ये ६% आहे. असा अंदाज आहे की २०३० पर्यंत भारताचा अन्न प्रक्रिया उद्योग अंदाजे ६६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत (अंदाजे ७०० अब्ज डॉलर्स) वाढेल.
PMFME म्हणजे काय? सरकारनं ही योजना का आणली? : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण (PMFME) योजना २९ जून २०२० रोजी सुरू करण्यात आली. केंद्र सरकारनं देशभरातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया युनिट्सचा विकास आणि त्यांना औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. हा आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा एक भाग असून, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात 'व्होकल फॉर लोकल'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी याची सुरुवात करण्यात आली आहे. याअंतर्गत नवीन युनिट्स उभारण्यासाठी किंवा विद्यमान युनिट्सचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक सहाय्य पुरवले जाते.
PMFME कडून ५ वर्षांत २ लाखांहून अधिक FPU ना मदत : ११ जून २०२६ पर्यंत, पत-संलग्न अनुदान घटकाअंतर्गत २ लाखांहून अधिक वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सहाय्य करण्यात आले. या लाभार्थ्यांपैकी ४४% पेक्षा जास्त महिला उद्योजिका होत्या. ४.१८ लाख बचत गट सदस्यांसाठी बीज भांडवल सहाय्य मंजूर करण्यात आलं. या योजनेअंतर्गत क्षमता-बांधणी कार्यक्रमाद्वारे १,७२,८७० लाभार्थी आणि इतर हितधारकांना सहभागी करून घेण्यात आलं व त्यांना लाभही मिळाला. आजपर्यंत, १,७६,००० हून अधिक लोकांना अन्न प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि व्यावसायिक कौशल्यांमध्ये तांत्रिक प्रशिक्षण मिळालं आहे. प्रशिक्षित झालेल्यांपैकी सुमारे ७७ टक्के महिला आहेत.
२०,३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक, १५,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी : अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत तळागाळात २०,३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एकूण प्रकल्प गुंतवणूक उभारण्यात आली आहे. सूक्ष्म-युनिट्सच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि नवीन स्थापनेसाठी बँकांकडून १५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी १,१८२.४८ कोटी रुपयांची बीज भांडवल मदत थेट बँक खात्यांमार्फत वितरित करण्यात आली आहे.
PMFME योजनेअंतर्गत बिहारमध्ये सर्वाधिक युनिट्स : देशभरात PMFME योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या युनिट्सची सर्वाधिक संख्या बिहारमध्ये आहे. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या (MoFPI) ताज्या आकडेवारीनुसार, बिहारनं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या मोठ्या राज्यांना मागे टाकलं आहे. या योजनेच्या सुरुवातीपासून, बिहारमधील ३२,१०० हून अधिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया युनिट्सना या योजनेअंतर्गत सहाय्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
मखाना, लिची, आंबा आणि मका (धान्य प्रक्रिया) यांच्याशी संबंधित क्लस्टर्सनी बिहारच्या यशात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' (ODOP) या उपक्रमाच्या यशस्वी वापरानं महत्त्वाची भूमिका बजावली. बिहारच्या मिथिला प्रदेशातील आणि उत्तर बिहारमधील समस्तीपूर, दरभंगा व मधुबनी या जिल्ह्यांतील युवक आणि स्वयंसहायता गटांनी मखाना प्रक्रिया युनिट्स उभारण्यासाठी विक्रमी संख्येनं अर्ज केलं. या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी ऑगस्ट २०२६ मध्ये आयोजित राष्ट्रीय पीएमएफएमई कॉन्क्लेव्हमध्ये बिहारला 'सर्वोत्कृष्ट राज्य' (Highest Sanction Achiever Category) पुरस्कारानं सन्मानित केलं.
७५,००० युनिट्स औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा भाग बनले : अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, पतपुरवठ्याच्या मदतीनं गेल्या पाच वर्षांत ७५,००० हून अधिक कारखान्यांनी उद्यम आधार, एफएसएसएआय परवाने आणि जीएसटी नोंदणी मिळवून अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतून औपचारिक अर्थव्यवस्थेत संक्रमण केलं आहे. इतकंच नव्हे, तर या संपूर्ण प्रणालीमुळं अंदाजे ११ लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाले आहेत.विशेष म्हणजे, लाभार्थ्यांपैकी सुमारे ९०% हे पहिल्या पिढीतील उद्योजक आहेत. मंत्रालय सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना त्यांची उत्पादने प्रदर्शित करण्याची संधी देखील देते आणि देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठेशी जोडले जाण्यासाठी बिझनेस-टू-बिझनेस (B2B) बैठका सुलभ करते.
सूक्ष्म उद्योगांच्या उलाढालीत १.७ पटींची वाढ: अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या (MoFPI) मते, PMFME लाभार्थ्यांनी मदत मिळाल्यानंतर त्यांच्या सरासरी उलाढालीत अंदाजे १.७ पटींची वाढ झाल्याचं सांगितलं. बहुतेक लाभार्थ्यांनी सुधारित बाजारपेठ उपलब्धता आणि सुधारित वितरण जाळ्यांची नोंद केली. पत-संबंधित अनुदान मिळवणाऱ्या ८५% पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांनी आणि जवळपास ८०% स्वयं-सहायता गट (SHG) सदस्यांनी योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर सुधारित बाजारपेठ संबंधांची नोंद केली.
PMFME योजना आणखी ५ वर्षांसाठी वाढवली जाणार : अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयानं १६ व्या वित्त आयोगाच्या धोरणानुसार PMFME योजना आणखी ५ वर्षांसाठी (२०२६-३१) सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावात पत-संलग्न अनुदानाची (क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी) कमाल मर्यादा वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे, जी सध्या प्रति युनिट १० लाख रुपये आहे. सुरुवातीला, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयासाठी PMFME योजनेचे बजेट १०,००० कोटी रुपये होते. या योजनेला २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीसाठी अंमलबजावणीकरिता मंजुरी देण्यात आली होती. आता या योजनेला सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
निर्यातीत वाढ, सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र बनले : मंत्रालयाच्या मते, कृषी-अन्न निर्यातीमध्ये प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या निर्यातीचा वाटा २०१४-१५ मधील १३.७% वरून २०२४-२५ मध्ये २०.४% पर्यंत वाढला आहे. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) २०२३-२४ च्या अहवालानुसार, अन्न प्रक्रिया क्षेत्र हे संघटित उत्पादन क्षेत्रातील सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक असून, त्याचा वाटा १२.८३% आहे. जानेवारी २०२५ पासून, पीएमएफएमई योजनेच्या पत-संलग्न अनुदान घटकाअंतर्गत एकूण ५६,५४२ कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत.
PMFME योजना का महत्त्वाची आहे? : भारताच्या अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात प्रचंड क्षमता आहे. सूक्ष्म-उद्योग हे या क्षेत्राचा कणा आहेत. मात्र, योग्य पाठिंब्याअभावी, हे व्यवसाय अनेकदा अनौपचारिक क्षेत्रापुरतेच मर्यादित राहतात. PMFME योजना थेट ही उणीव भरून काढते. एक मजबूत चौकट तयार करण्यासाठी ही योजना आर्थिक सहाय्य, पायाभूत सुविधांचा पाठिंबा, क्षमता बांधणी आणि बाजारपेठेशी जोडणी यांना एकत्र आणते. उद्योजक त्यांच्या कामकाजाचे आधुनिकीकरण करत आहेत, परवडणारे कर्ज मिळवत आहेत, योग्य ब्रँडिंग आणि पॅकेजिंगचा अवलंब करत आहेत, आणि निर्यातही करत आहेत.
हेही वाचा :