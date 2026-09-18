युएईच्या राष्ट्राध्यक्षांचा नरेंद्र मोदींना फोन; पश्चिम आशिया आणि धोरणात्मक भागीदारीवर चर्चा
दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील घडामोडी आणि दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या उपायांवर चर्चा केली.
Published : September 18, 2026 at 7:16 PM IST
नवी दिल्ली : संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी शुक्रवारी फोनद्वारे संपर्क साधला. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील घडामोडी आणि दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या उपायांवर चर्चा केली.
प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा आणि स्थिरता यांना चालना देण्याच्या प्रयत्नांमध्ये परस्पर सहकार्य आणि समन्वय कायम ठेवण्याबाबतची आपली कटिबद्धता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली, असं पंतप्रधान कार्यालयानं (PMO) जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. तसंच दोन्ही नेत्यांनी ऊर्जा, संरक्षण, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांसह भारत-यूएई सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठीच्या नवीन उपाययोजनांवरही चर्चा केली.
Grateful to my brother, the President of UAE, HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, for his call and birthday wishes.— Narendra Modi (@narendramodi) September 18, 2026
We discussed measures to further deepen our bilateral Comprehensive Strategic Partnership and exchanged views on efforts to promote regional peace, security…
दरम्यान, "माझे बंधू आणि यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष महामहिम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी फोन करून मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. आम्ही आमच्या द्विपक्षीय सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीला अधिक बळकट करण्याच्या उपाययोजनांवर चर्चा केली आणि प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्य वाढवण्याच्या प्रयत्नांवर विचारविनिमय केला," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
निवेदनात म्हटलं आहे की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) राष्ट्राध्यक्ष महामहिम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांचा फोन आला. यावेळी यूएईच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पंतप्रधानांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा दिल्या." दरम्यान, गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 76 वा वाढदिवस होता. निवेदनानुसार, दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील घडामोडींवर चर्चा केली. यूएईच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताच्या यशस्वी ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षपदाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अभिनंदनही केले. तर नरेंद्र मोदींनी ब्रिक्स शिखर परिषदेतील यूएईचे युवराज शेख खालिद यांच्या सहभागाचे आणि भारताच्या अध्यक्षतेखाली ठोस परिणाम साधण्यासाठी यूएईनं दिलेल्या पाठिंब्याचे आणि भागीदारीचे कौतुक केले.
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