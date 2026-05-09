पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 98 वर्षीय वृद्धाच्या पाया पडले, कोण आहेत माखनलाल सरकार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंचावर येताच त्यांनी प्रथम एका वृद्ध व्यक्तीला मिठी मारली, नंतर त्यांच्या पायांना स्पर्श केला आणि बराच वेळ त्या व्यक्तीशी बोलत राहिले.
Published : May 9, 2026 at 12:25 PM IST|
Updated : May 9, 2026 at 12:44 PM IST
कोलकाता - पश्चिम बंगालच्या सत्तेत आता 'अधिकारी' राज सुरू झालं आहे. सुवेंदू अधिकारी यांनी आज (9 मे) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्यांदाच भाजपाचे 'अधिकारी' मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. तृणमुलच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव करुन सुवेंदू अधिकारी यांनी नवा विक्रम केला. नव्या सरकारच्या शपथविधी सोहळ्याला 'एनडीए'चे सर्व वरिष्ठ नेते हजर होते.
सुवेंदू अधिकारी नवे मुख्यमंत्री - सुवेंदू अधिकारी यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. या कार्यक्रमाला लाखो भाजपा कार्यकर्ते आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ग्रँड एन्ट्री येथे पाहायला मिळाली. यावेळी भाजपा कार्यकर्त्यांनी जय श्री राम, मोदी-मोदीच्या घोषणा दिल्या.
पाया पडतानाचा व्हिडिओ व्हायरल - दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शपथविधी सोहळ्याच्या मंचावर येताच त्यांनी प्रथम एका वृद्ध व्यक्तीला मिठी मारली, नंतर त्यांच्या पायांना स्पर्श केला आणि आशीर्वाद घेतला. बराच वेळ त्या व्यक्तीशी बोलत राहिले. त्यावेळी त्या वृद्ध व्यक्तीच्या डोळ्यात अश्रू आले. हा व्हिडिओ लगेच सोशल मीडियावर चर्चेत आला. त्यामुळे ते वृद्ध व्यक्ती कोण याची चर्चा सध्या जोरदार सुरू आहे.
#WATCH | Kolkata | PM Modi felicitates and takes blessings of Makhanlal Sarkar, one of the most senior workers of the BJP in West Bengal.— ANI (@ANI) May 9, 2026
In 1952, Makhanlal Sarkar was arrested in Kashmir while accompanying Syama Prasad Mukherjee during the movement to hoist the Indian…
कोण आहेत माखनलाल सरकार? - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंचावर पश्चिम बंगालमधील भाजपाच्या सर्वात ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक असलेल्या माखनलाल सरकार यांचे आशीर्वाद घेतले. 98 वर्षीय माखनलाल सरकार हे स्वातंत्र्योत्तर भारतातील राष्ट्रवादी चळवळीशी संबंधित असलेल्या सुरुवातीच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांपैकी एक मानले जातात. त्यामुळं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे आशीर्वाद घेतले.
1952 मध्ये काश्मीरमध्ये भारतीय तिरंगा फडकवण्याच्या आंदोलनादरम्यान श्यामा प्रसाद मुखर्जींबरोबर असताना माखनलाल सरकार यांना अटक करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री शपथविधीला उपस्थित - कोलकाता येथील ब्रिगेड परेड मैदानावर नवीन सरकारचा शपथविधी सोहळा पार पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह एनडीएच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत शपथविधी सोहळा पार पडला. सुवेंदू अधिकारी यांच्या शपथविधीच्या सोहळ्याला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार देखील पोहोचल्या होत्या. यावेळी नरेंद्र मोदींनी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांच्यासह मंचावर उपस्थित असणाऱ्या सगळ्या एनडीएच्या नेत्यांची भेट घेतली.
