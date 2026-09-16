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PM नरेंद्र मोदी उद्या 'सेमीकॉन इंडिया 2026'चे उद्घाटन करणार, 300 आंतरराष्ट्रीय कंपन्या सहभागी होणार!

तीन दिवसांत 600 हून अधिक प्रदर्शक, 300 आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि 150 नामवंत वक्ते उपस्थित राहतील.

PM Modi To Inaugurate SEMICON India 2026 Tomorrow, India To Showcase Its Manufacturing Ecosystem
PM नरेंद्र मोदी उद्या 'सेमीकॉन इंडिया 2026'चे उद्घाटन करणार, 300 आंतरराष्ट्रीय कंपन्या सहभागी होणार! (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 4:59 PM IST

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नवी दिल्ली : उद्या म्हणजेच 17 सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 'सेमीकॉन इंडिया 2026'चे उद्घाटन होणार आहे. या तीन दिवसीय कार्यक्रमात भारत आपली सेमीकंडक्टर उत्पादन परिसंस्था प्रदर्शित करणार आहे. यासाठी जागतिक चिप उत्पादक, धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार आणि तंत्रज्ञान कंपन्या या कार्यक्रमात भाग घेतील. द्वारका येथील यशोभूमी इथं 'सिलिकॉन टू सिस्टीम्स: बिल्डिंग द इकोसिस्टम' या संकल्पनेखाली हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. तीन दिवसांत 600 हून अधिक प्रदर्शक, 300 आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि 150 नामवंत वक्ते उपस्थित राहतील. सहा देशांचे पॅव्हेलियन आणि 12 राज्यांच्या पॅव्हेलियनमध्ये स्टार्टअप शोकेस, विद्यार्थी हॅकेथॉन, मनुष्यबळ विकास पॅव्हेलियन आणि महिला मंच आयोजित केले जातील. यातील प्रत्येक कार्यक्रम भारतानं गेल्या पाच वर्षांत उभारलेल्या परिसंस्थेची एक झलक देईल, असं एका सरकारी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

दरम्यान, एक चिप डिझाइन करण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात आणि तिचं उत्पादन करायला काही महिने लागतात. परंतु तिचा प्रभाव प्रत्येक फोन, प्रत्येक कार, प्रत्येक रुग्णालयातील उपकरणापर्यंत दीर्घकाळ टिकतो. आज आपल्या जीवनातील प्रत्येक उपकरण यावर अवलंबून आहे की, कोणीतरी, कुठेतरी, ती चिप सर्वप्रथम बनवली होती. चिप्स हे आता मर्यादित उत्पादन राहिलेलं नाही. ते कार, ड्रोन, विमानं, एमआरआय मशीन आणि उपग्रहांमध्ये वापरलं जातात. सध्या, जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाचं मूल्य अंदाजे 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स असून ते वेगानं वाढत आहे. सेमीकंडक्टर या वाढत्या पायाभूत संरचनेच्या अगदी मुळाशी आहेत आणि त्याचा पाया रचतात. ऑटोमोबाईलपासून आरोग्यसेवा ते संरक्षण क्षेत्रापर्यंतचे प्रत्येक उद्योग, चिप निर्मिती प्रकल्पांमधून बाहेर पडणाऱ्या उत्पादनावर अवलंबून आहेत. यामुळं सेमीकंडक्टर हा एक पायाभूत उद्योग बनतो, असं या सरकारी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांनी हळूहळू भारतात उत्पादन युनिट्स उभारण्यास सुरुवात केली आणि त्याचं परिणाम नाकारणं कठीण आहे. एका सरकारी प्रसिद्धीपत्रकानुसार, भारतानं 2014-15 मध्ये अंदाजे 1.9 लाख कोटी रुपयांच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचं उत्पादन केलं. 2025-26 पर्यंत हा आकडा 13.11 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, म्हणजेच सात पटींची वाढ. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्यात अंदाजे 38,000 कोटी रुपयांवरून 4.24 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली, म्हणजेच अकरा पटींची वाढ झाली. मोबाइल फोनची गोष्ट तर त्याहूनही धक्कादायक आहे. उत्पादन 33 पटींनी वाढून 18,000 कोटी रुपयांवरून 6.27 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. निर्यात 165 पटींनी वाढून अंदाजे 1500 कोटी रुपयांवरून 2.59 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. 2014 मध्ये भारताच्या शीर्ष 100 निर्यात वस्तूंमध्ये स्मार्टफोनचा समावेशही नव्हता.

2025-26 या आर्थिक वर्षात स्मार्टफोन भारताची सर्वात मोठी निर्यात वस्तू बनली, ज्यानं पेट्रोलियम उत्पादनं आणि रत्नं व दागिन्यांना मागं टाकलं. भारत आता आपल्या वापरातील 99.2 टक्के मोबाइल फोनचे उत्पादन करतो आणि मोबाईल फोनचा निव्वळ आयातदार देश ते निव्वळ निर्यातदार देश बनला आहे. हे संपूर्ण उत्पादन केंद्र आता 25 लाख रोजगारांना आधार देते, असं सरकारी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे. दरम्यान, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात एकेकाळी अयशस्वी ठरलेला देश आता मोबाईल फोनच्या संख्येनुसार जगातील दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक बनला आहे. भारताची सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील वाटचाल आता केवळ देशांतर्गत बाब राहिलेली नाही. इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 च्या पाचव्या दिवशी, भारतानं पॅक्स सिलिका कोएलिशनमध्ये औपचारिकपणे प्रवेश केला. या आघाडीमध्ये अमेरिका आणि जागतिक सिलिकॉन पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारे इतर भागीदार देश एकत्र आले आहेत, असंही प्रसिद्धीपत्रकातून सांगण्यात आलं आहे.

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PM NARENDRA MODI
नवी दिल्ली
MANUFACTURING ECOSYSTEM
INDIA
SEMICON INDIA 2026

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