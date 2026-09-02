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नरेंद्र मोदी NGT च्या दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचं उद्घाटन करणार; पर्यावरण आणि हवामानविषयक आव्हानांवर होणार चर्चा

20 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या समारोप सत्राला भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची उपस्थिती असणार आहे.

PM Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2026 at 4:08 PM IST

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नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 19 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणानं (NGT) आयोजित केलेल्या 'पर्यावरणाचे भविष्य आणि हवामान गतिशीलता' या विषयावरील दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करतील, अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं बुधवारी दिलीय. विज्ञान भवन इथं होणाऱ्या या परिषदेचं उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव, भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी आणि एनजीटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव उपस्थित राहणार आहेत. 20 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या समारोप सत्राला भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची उपस्थिती असणार आहे.

पर्यावरण आणि हवामानविषयक आव्हानांवर होणार चर्चा : एनजीटीच्या एका अधिकाऱ्यानं बुधवारी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं की, आज जगासमोर असलेल्या सर्वात मोठ्या पर्यावरणीय आणि हवामानविषयक आव्हानांवर चर्चा, विचारविनिमय आणि सर्वोत्तम पद्धतींच्या देवाणघेवाणीसाठी एक अद्वितीय जागतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणं, हा या परिषदेचा उद्देश आहे. यामध्ये जगभरातील न्यायाधीश, पर्यावरण तज्ञ, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालयांचे न्यायाधीश, विविध मंत्रालयांचे सचिव, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, राज्य न्यायिक अकादमींचे प्रतिनिधी, राज्य विधी सेवा प्राधिकरणे, राज्य पाणथळ प्राधिकरणे आणि इतर हितधारक एकत्र येतील, जे त्याचे व्यापक बहुविद्याशाखीय स्वरूप दर्शवते.

पर्यावरणीय समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणारी चार तांत्रिक सत्रे : या परिषदेत गंभीर पर्यावरणीय समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणारी चार तांत्रिक सत्रे असतील. "या परिषदेचा उद्देश धोरणनिर्मिती आणि अंमलबजावणीमधील त्रुटी ओळखणं, पर्यावरणविषयक जागृतीला प्रोत्साहन देणं, यशस्वी पद्धतींची देवाणघेवाण करणं आणि संस्था व हितधारकांमधील सहकार्य अधिक दृढ करणं, तसंच अर्थपूर्ण संवादाला चालना देणं हा आहे. सध्याच्या पर्यावरणीय आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि शाश्वत भविष्यासाठी एक दूरदर्शी आराखडा विकसित करण्यासाठी हे एक आंतरविद्याशाखीय आणि आंतर-न्यायक्षेत्रीय व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल," असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

राष्ट्रपतींच्या सहभागामुळं परिषदेला विशेष महत्त्व प्राप्त होईल : दरम्यान, पर्यावरणीय न्यायशास्त्र मजबूत करण्याच्या, संस्थात्मक सहकार्य वाढवण्याच्या आणि पर्यावरण, हवामान बदल, विकास व न्याय यांच्यातील विकसित होत असलेल्या संबंधांविषयी सामायिक समज वाढवण्याच्या दिशेनं हे एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जातंय. भौगोलिक आणि संस्थात्मक सीमांच्या पलीकडे जाऊन एका लवचिक, न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत भविष्याला आकार देण्यासाठी योगदान देणाऱ्या संवादाला चालना देणं, हा याचा उद्देश आहे. अधिकाऱ्यानं पुढं सांगितलं की, समारोप सत्रात भारताच्या राष्ट्रपतींच्या सहभागामुळं परिषदेला विशेष महत्त्व प्राप्त होईल आणि सर्वोच्च संस्थात्मक स्तरावर पर्यावरण संरक्षण, हवामान कृती आणि पर्यावरणीय न्यायाला दिले जाणारे महत्त्व अधोरेखित होईल. दरम्यान, विविध देशांतील सदस्यांच्या सहभागाबद्दल विचारलं असता, अधिकाऱ्यानं सांगितलं, "याला अद्याप अंतिम स्वरूप द्यायचं आहे."

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PM NARENDRA MODI
NGT
DELHI
नवी दिल्ली
NGT CONFERENCE IN DELHI

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