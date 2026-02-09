पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील बंधू-भगिनींचे मानले आभार!
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निकालात भाजपा आणि महायुतीला मिळालेल्या यशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मतदारांचे आभार मानले.
Published : February 9, 2026 at 10:35 PM IST
नवी दिल्ली/मुंबई - राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाले. महायुतीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असून, पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता आली. राज्यातील १२ ठिकाणी संपन्न झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणूक निकालात मतदारांनी केवळ तीन ठिकाणी राजकीय पक्षांना एकहाती सत्ता दिली. इतर ९ ठिकाणी कोणत्याच एका पक्षाला मतदारांनी 'ताकद' दिली नाही.
भाजपानं जरी राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्वाधिक जागा जिंकल्या असल्या तरी केवळ सोलापुरात जिल्हा परिषदेवर आपला झेंडा फडकवण्यात त्यांना यश आलं. इतर ठिकाणच्या कोणत्याही जिल्हा परिषदेत भाजपाला स्वबळावर सत्ता मिळू शकली नाही. इतर पक्षांचीही अशीच कामगिरी राहिली आहे. भाजपा आणि महायुतीला मिळालेल्या या यशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मतदारांचे आभार मानले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पोस्ट -
पुन्हा एकदा, महाराष्ट्राने भाजपा आणि महायुतीला पाठिंबा दिला आहे!
महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांमधील भाजपा आणि महायुतीच्या घवघवीत यशानंतर, महाराष्ट्रातील जनतेनं जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्येही आम्हाला भक्कम जनादेश दिला आहे. ग्रामीण असो वा शहरी, महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला सुशासन आणि राज्याच्या गौरवशाली संस्कृतीचा आदर करणारे युतीचे सरकार हवे आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. मी महाराष्ट्रातील माझ्या तमाम बंधू-भगिनींचे आभार मानतो.
पुन्हा एकदा, महाराष्ट्राने भाजप आणि महायुतीला पाठिंबा दिला आहे!— Narendra Modi (@narendramodi) February 9, 2026
महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांमधील भाजप आणि महायुतीच्या घवघवीत यशानंतर, महाराष्ट्रातील जनतेने जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्येही आम्हांला भक्कम जनादेश दिला आहे. ग्रामीण असो वा शहरी, महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला…
महाराष्ट्र सरकारच्या ठोस कामगिरीबद्दल तसेच एनडीएच्या सुशासनाच्या दृष्टिकोनाबद्दल जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवत, स्थानिक स्तरावर अथक परिश्रम करणाऱ्या महायुतीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांचे मी अभिनंदन करतो.
अशी एक्स पोस्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करत राज्यातील जनतेचे आभार मानले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया - "हा जनतेचा विश्वास आहे. एकूणच या देशामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या प्रकारे ग्राम विकासाचं कार्य हाती घेतलं, ज्या पद्धतीने ग्रामीण भागातील सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला, त्यांनी विविध विकास योजनांमधून सकारात्मक वातावरण तयार केलं. त्याचवेळी महाराष्ट्रातल्या सरकारने जे कार्य करून दाखवलं, त्यामुळे एक मोठा विश्वास जनतेच्या मनात तयार झाला. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये भाजपा असेल किंवा आमचे मित्र पक्ष असतील त्यांना प्रचंड समर्थन मिळत आहे, आणि त्याचाच हा परिणाम आहे की, आम्ही एवढी मोठी भरारी घेतली आहे," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विजयानंतर दिली.
हेही वाचा -