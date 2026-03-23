ETV Bharat / bharat

'पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भारतासमोरही अभूतपूर्व आव्हाने'-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत बोलत असताना पश्चिम आशियातील संघर्षाची माहिती दिली. तसेच त्यावर भारतावर परिणाम होत असताना सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

PM Modi In Lok Sabha
Source-PTI (Source-PTI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 23, 2026 at 2:43 PM IST

|

Updated : March 23, 2026 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भारतासमोरही अभूतपूर्व आव्हाने उभी राहिली आहेत, अशी स्पष्ट कबुली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत दिली. पश्चिम आशियातील परिस्थिती चिंताजनक असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं.

पश्चिम आशियातील संकटावर लोकसभेत बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "पश्चिम आशियातील परिस्थिती चिंताजनक आहे. आपल्यासाठी हा प्रदेश आणखी एका कारणामुळेही महत्त्वाचा आहे. या प्रदेशात सुमारे 1 कोटी भारतीय राहत आहेत. त्यामुळे भारतीय संसदेनं एकजुटीनं आपला आवाज दाखविणं आवश्यक आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून प्रत्येक भारतीय आवश्यक ती मदत करत आहे."

"पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भारतासमोरही अभूतपूर्व आव्हाने उभी राहिली आहेत. काही भारतीयांचा मृत्यू झाला असून, काही जण जखमी झाले आहेत. बाधित कुटुंबांना आवश्यक ती मदत पुरवत आहोत. बाधित देशांमधील आमची दूतावासे भारतीयांना मदत करत आहेत. ते नियमितपणे मार्गदर्शक सूचना (advisories) जारी करत आहेत. आम्ही 24x7 नियंत्रण कक्ष (control rooms) स्थापन केले आहेत," अशी माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिली.

युद्ध सुरू झाल्यापासून 3.75 लाखांहून अधिक भारतीय सुखरूपपणे भारतात परतले आहेत. इराणमधूनही सुमारे 1 हजार नागरिक सुखरूप परतलेत. त्यापैकी 700 जण वैद्यकीय विद्यार्थी आहेत- पंतप्रधान मोदी

सरकारकडून होणाऱ्या उपाययोजनाची माहिती- आयात होणाऱ्या एलपीजी आणि कच्च्या तेलावर इराण युद्धामुळे परिणाम होत आहे. त्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी आपले सरकार दक्ष असून मदतीसाठी सज्ज असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, "कच्चे तेल आणि एलपीजी (LPG) 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) मार्गे भारतात येते. भारत 60 टक्के एलपीजी आयात करतो. त्यामुळे आम्ही देशांतर्गत एलपीजीला प्राधान्य दिलं आहे," अशी त्यांनी माहिती दिली. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आपल्या सरकारनं प्रयत्न केल्याचंही पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं. "गेल्या दशकात देशात युरियाचे सहा प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, असे सभागृहाला आश्वास्त करत आहे."

काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई करावी- "भारतानं एकजुटीनं राहणं गरजेचं आहे. आपण सावध आणि सतर्क राहिलं पाहिजे. काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्तींवर लक्ष ठेवावे, असे सर्व राज्य सरकारांना आवाहन करत आहे. प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीवर तिथं तातडीने कारवाई करावी."

मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून भारताचे प्रयत्न सुरू- पश्चिम आशियातील संघर्षाबाबत बोलताना नरेंद्र मोदी म्हणाले, "मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. सुरुवातीपासूनच, आम्ही या संघर्षाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. मी स्वतः पश्चिम आशियातील संबंधित सर्व नेत्यांशी चर्चा केली आहे. तणाव निवळून हा संघर्ष संपुष्टात आणावा, अशी मी सर्वांना विनंती केली आहे. नागरिकांवर, तसेच ऊर्जा आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा भारतानं निषेध केला आहे. व्यापारी जहाजांवर होणारे हल्ले आणि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'सारख्या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांची नाकेबंदी करणे हे पूर्णपणे आहे. अमान्य आहे. या युद्धसदृश वातावरणातही, भारतीय जहाजांचा सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करण्यासाठी भारत मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. भारतानं नेहमीच मानवतेचे कल्याण आणि शांतता यांचा पुरस्कार केला आहे. संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हेच या समस्येवरचे एकमेव उपाय आहेत. या युद्धात कोणाचाही जीव धोक्यात घालणं हे मानवतेच्या हिताचं नाही. म्हणूनच, सर्व संबंधित पक्षांनी लवकरात लवकर एखाद्या शांततापूर्ण तोडग्यावर पोहोचावे, यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्याचे प्रयत्न भारत करत आहे".

TAGGED:

US ISRAEL IRAN WAR
IRAN WAR IMPACT ENERGY SUPPLY
MIDDLE EAST CONFLICT
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभा
PM MODI IN LOK SABHA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.