ETV Bharat / bharat

'पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भारतासमोरही अभूतपूर्व आव्हाने'-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत बोलत असताना पश्चिम आशियातील संघर्षाची माहिती दिली. तसेच त्यावर भारतावर परिणाम होत असताना सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

PM Modi In Lok Sabha
Source-PTI (Source-PTI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 23, 2026 at 2:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भारतासमोरही अभूतपूर्व आव्हाने उभी राहिली आहेत, अशी स्पष्ट कबुली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत दिली. पश्चिम आशियातील परिस्थिती चिंताजनक असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं.

पश्चिम आशियातील संकटावर लोकसभेत बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "पश्चिम आशियातील परिस्थिती चिंताजनक आहे. आपल्यासाठी हा प्रदेश आणखी एका कारणामुळेही महत्त्वाचा आहे. या प्रदेशात सुमारे 1 कोटी भारतीय राहत आहेत. त्यामुळे भारतीय संसदेनं एकजुटीनं आपला आवाज दाखविणं आवश्यक आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून प्रत्येक भारतीय आवश्यक ती मदत करत आहे."

"पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भारतासमोरही अभूतपूर्व आव्हाने उभी राहिली आहेत. काही भारतीयांचा मृत्यू झाला असून, काही जण जखमी झाले आहेत. बाधित कुटुंबांना आवश्यक ती मदत पुरवत आहोत. बाधित देशांमधील आमची दूतावासे भारतीयांना मदत करत आहेत. ते नियमितपणे मार्गदर्शक सूचना (advisories) जारी करत आहेत. आम्ही 24x7 नियंत्रण कक्ष (control rooms) स्थापन केले आहेत," अशी माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिली.

TAGGED:

US ISRAEL IRAN WAR
IRAN WAR IMPACT ENERGY SUPPLY
MIDDLE EAST CONFLICT
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभा
PM MODI IN LOK SABHA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.