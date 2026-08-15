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'2047 पर्यंत भारत एक विकसित राष्ट्र बनेल'; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विश्वास, भाषणातील टॉप मुद्दे वाचा...

भारत आज 80 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवर ध्वजारोहण केलं. यावेळी त्यांनी विविध विषयांवरुन देशाला संबोधित केलं.

80th Independence Day
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावर केलं ध्वजारोहण (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2026 at 7:36 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 8:27 AM IST

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नवी दिल्ली - भारत आज 80 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवर ध्वजारोहण केलं. यानंतर त्यांनी देशाला संबोधित केलं. 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याच्या दिशेने भारताच्या प्रवासात युवा शक्तीची ऊर्जा, आकांक्षा आणि महत्त्वपूर्ण योगदान यांचाही या कार्यक्रमाद्वारे गौरव केला.

लाल किल्ल्यावर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं स्वागत केलं. भारतीय वायुसेनेच्या हेलिकॉप्टर्सद्वारे पारंपरिक पुष्पवृष्टीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केलं. या सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी 'पीएम मुद्रा योजना'चे उद्योजक आणि 'पीएम स्वनिधी' योजनेचे पथविक्रेते यांच्यासह सुमारे पाच हजार विशेष अतिथींना आमंत्रित करण्यात आले आहे.

"आज प्रत्येकाच्या मनात तिरंगा आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात ज्यांनी बलिदान दिलं, त्यांना देश आज श्रद्धांजली अर्पण करत आहे. आज ऐतिहासिक दिवस आहे. 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावर पहिल्यांदाच 'वंदे मातरम' गायलं गेलं. अतिवृष्टीमुळे देशातील अनेक भागात नुकसान झालं. यातील पीडित कुटुंबीयांच्या पाठीशी संपूर्ण देश उभा आहे," असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठाम विश्वास व्यक्त केला की, 2047 पर्यंत भारत एक विकसित राष्ट्र बनेल. स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी नागरिकांना 'विकसित भारत'चे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेनं काम करण्याचं आवाहन केलं.

"संपूर्ण देश एका नव्या निर्धारासह पुढं जात आहे. भारतानंही मोठी स्वप्नं पाहिली आहेत आणि ते स्वप्न म्हणजे 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनणं. 2047 मध्ये 'विकसित भारत' साकार होईल. जेव्हा आपण विकसित बनण्याचा संकल्प करतो, तेव्हा जगही आपल्याकडं पाहत असतं. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश जेव्हा विकसित राष्ट्र बनण्याचा संकल्प करतो, तेव्हा तो आपल्या धैर्याचा परिचय ठरतो आणि जग आपल्याकडं एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहण्यास भाग पडतं," असे पंतप्रधान मोदींनी 80 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात सांगितले.

पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून 'शक्ती की सप्तधारा' द्वारे प्रमुख क्षेत्रांची घोषणा केली -

1. उत्पादन : जागतिक मानकांनुसार खर्च, गुणवत्ता आणि उत्पादन प्रमाण अत्यंत स्पर्धात्मक असणे आवश्यक आहे.

2. कृषी आणि अन्न प्रक्रिया : आपल्या उत्पादनांना जागतिक ब्रँड बनवण्याची गरज आहे.

3. तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम: डिजिटल आणि दळणवळण तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.

4. गती-शक्ती: जलद आणि अखंड कनेक्टिव्हिटीवर लक्ष केंद्रित करणे.

5. रक्षा शक्ती: ड्रोन, सुपरसॉनिक तंत्रज्ञानासारख्या अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करणे.

6. हरित आणि नील अर्थव्यवस्था: आपल्याकडे हरित आणि नील अर्थव्यवस्थेसाठी प्रचंड संसाधने आहेत.

7. देशाच्या सॉफ्ट पॉवरवर लक्ष केंद्रित करणे: योग, आयुर्वेद, समग्र आरोग्य, सर्जनशील संसाधने, पर्यटन यांना मान्यता देणे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे -

  • आयुष्मान भारत योजनेचा हजारो कुटुंबीयांना फायदा
  • आयुष्मान भारत योजनेचा हजारो कुटुंबियांना फायदा झाला, असे मोठे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
  • महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळावे
  • नुकताच नरेंद्र मोदी यांनी मोठे विधान केले. नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळावे, असे त्यांनी मोठे आवाहन केले.
  • 3 कोटी महिलांना लखपती दिदी बनवले
  • 3 कोटी महिलांना लखपती दिदी बनवले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले मोठे विधान. यादरम्यान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.
  • युद्ध सीमेवरही होते आणि आतही
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठे विधान केले. नरेंद्र मोदी म्हणाले की, युद्ध सीमेवर होते आणि आतही होते.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, तरूणांची क्रिडा क्षमता ओळखण्यासाठी टॅलेंट हंट ओळखण्यासाठी सुरू करणार.
  • तरुणांसाठी क्रीडा क्षेत्रात मोठी संधी
  • नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, तरुणांसाठी क्रीडा क्षेत्रात मोठी संधी आहेत…
  • तरुणांसाठी आनलाईन शिक्षण सुरू करणार
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तरुणांबद्दल मोठे विधान केले. त्यांनी म्हटले की, तरुणांसाठी ऑनलाईन शिक्षण सुरू करू.
  • तरूण वर्ग पहिली प्राथमिकता
  • लाल किल्ल्याच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तरूणांबद्दल मोठे विधान केले. त्यांनी म्हटले की, तरूण वर्ग ही आपली पहिली प्राथमिकता असेल.

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Last Updated : August 15, 2026 at 8:27 AM IST

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PM NARENDRA MODI RED FORT SPEECH
स्वातंत्र्य दिन भाषण
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