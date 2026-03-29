जगातील युद्धामुळं पेट्रोल-डिझेलचं संकट; भारत आव्हानांना खंबीरपणे सामोरे जात आहे, अफवांवर विश्वास ठेवू नका - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान मोदींनी आज 'मन की बात'मध्ये जागतिक पेट्रोल-डिझेल संकट, अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणाव, टी-20 विश्वचषक यासह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली.

Published : March 29, 2026 at 1:26 PM IST

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मार्च महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी (29 मार्च) ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून देशाला संबोधित केलं. या कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली. त्यांनी राष्ट्रउभारणीमध्ये युवकांच्या महत्त्वावर भर दिला आहे.

विविध देशात युद्ध आणि संघर्षाची परिस्थिती : 'मन की बात'च्या 132 व्या भागात पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "हा मार्च महिना जागतिक स्तरावर अत्यंत घटनापूर्ण ठरला आहे. आपल्या सर्वांना आठवत असेल की, कोरोना विषाणूमुळं जगाला दीर्घकाळ अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागलं. आम्हाला आशा होती की, या संकटावर मात केल्यानंतर जग एका नव्या पर्वाला सुरुवात करेल आणि प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जाईल. मात्र, विविध प्रदेशांमध्ये युद्ध आणि संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होत राहिली आहे."

भारतीयांना मदत पुरवल्याबद्दल मानले आभार : ते पुढे म्हणाले, "गेल्या महिनाभरापासून आपल्या शेजारी एक भीषण युद्ध सुरू आहे. लाखो भारतीय कुटुंबांचे नातेवाईक आखाती देशांमध्ये राहतात आणि काम करतात. तेथे उपस्थित असलेल्या एक कोटीहून अधिक भारतीयांना सर्व प्रकारची मदत पुरवल्याबद्दल मी आखाती देशांचा अत्यंत आभारी आहे."

पेट्रोल आणि डिझेलचे संकट निर्माण : पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "ज्या प्रदेशात युद्ध सुरू आहे तो आपल्या ऊर्जेच्या गरजांचे एक प्रमुख केंद्र आहे, ज्यामुळं जगभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे संकट निर्माण होत आहे. भारत आपल्या जागतिक संबंधांमुळं, विविध देशांकडून मिळालेल्या मदतीमुळं आणि गेल्या दशकात निर्माण केलेल्या क्षमतांमुळं दृढनिश्चयाने या आव्हानांना सामोरे जात आहोत."

नागरिकांनी आव्हानाचा सामना करावा : पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "हा निःसंशयपणे एक आव्हानात्मक काळ आहे. 'मन की बात'च्या माध्यमातून मी नागरिकांना पुन्हा एकदा आवाहन करतो की, त्यांनी एकजूट राहून या आव्हानाचा सामना करावा. जे या मुद्द्याचे राजकारण करत आहेत, त्यांनी तसं करणं टाळावं, कारण हा 1.4 अब्ज नागरिकांच्या हिताचा प्रश्न आहे. स्वार्थी राजकारणाला येथे स्थान नाही. जे अफवा पसरवत आहेत, ते देशाचं मोठं नुकसान करत आहेत. त्यामुळं मी सर्वांना आवाहन करतो की, नागरिकांनी सतर्क राहावं आणि चुकीच्या माहितीमुळं दिशाभूल होऊ नये."

क्रिकेट संघाच्या उल्लेखनीय यशाचा अभिमान : पंतप्रधान मोदी क्रिकेटवरही बोलले. ते म्हणाले, "देशभरातील क्रिकेट चाहत्यांसाठी हा महिना अत्यंत रोमांचक ठरला आहे. टी-20 विश्वचषकातील भारताच्या ऐतिहासिक विजयाने संपूर्ण देशाला आनंदात बुडवून टाकले आहे. आम्हाला आमच्या संघाच्या उल्लेखनीय यशाचा अभिमान आहे. इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआच्या पोस्टवरील माझ्या प्रतिक्रियेवर तुमच्यापैकी अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या. युवराजने मला त्याच्या वडिलांना साखरेचे सेवन कमी करण्यास सांगण्याची विनंती केली होती. मला आनंद आहे की, माझ्या विनंतीचा सकारात्मक परिणाम झाला. मी सर्वांनाही साखरेचं सेवन कमी करण्याचं आवाहन करतो."

हेही वाचा -

  1. स्टार्ट अप इंडिया ते भजन क्लबिंग : वर्षातील पहिल्या 'मन की बात' मध्ये पंतप्रधांनांनी काय-काय सांगितलं?
  2. 'ज्ञान भारतम् मिशन'द्वारे प्राचीन हस्तलिखितांचं डिजिटलायझेशन केलं जाणार - नरेंद्र मोदी
  3. 'ऑपरेशन सिंदूर हा भारताचा बदलता चेहरा'; मन की बात कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट सांगितलं

