'नीट' पेपरफुटी प्रकरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'सरकार...'
'नीट' पेपरफुटी प्रकरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया देत नीट गैरप्रकरातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Published : July 21, 2026 at 11:39 AM IST|
Updated : July 21, 2026 at 12:06 PM IST
नवी दिल्ली - 'नीट' पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. या मुद्द्यावरुन सरकारला जाब विचारण्यासाठी कॉकरोच जनता पार्टीने दिल्लीतील जंतर मंतरवर आंदोलन सुरु केलं आहे. या आंदोलनाला समर्थन देत सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सुरू केलं आहे. दरम्यान, या मुद्द्यावरुन सोमवारी संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं होतं. आता या सर्व विषयांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
काय म्हणाले पंतप्रधान? - 'नीट' (NEET) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं आता चर्चेचे दरवाजे खुले केले आहेत. "विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एनडीएच्या बैठकीत सांगितलं. "तसंच या गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत," अशी माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी दिली.
#WATCH | Delhi: Union Minister of Parliamentary Affairs Kiren Rijiju says, "Regarding the NEET exam, the Prime Minister stated that the government took immediate action upon receiving reports of irregularities; thirteen individuals were arrested and jailed. Furthermore,… pic.twitter.com/my1ekDaxJf— ANI (@ANI) July 21, 2026
दोषींवर कठोर कारवाई होणार - "नीट परीक्षेबाबत पंतप्रधानांनी सांगितले आहे की, आम्ही विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी आहोत. तज्ज्ञ वकिलांशी चर्चा करून प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. प्रश्नपत्रिका फुटणे ही राष्ट्रीय चिंतेची बाब आहे. त्याचे राजकारण केले जाऊ नये. केवळ केंद्र सरकारनेच नव्हे, तर ज्या राज्यांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटना घडतील, त्या राज्यांनीही कठोर कारवाई केली पाहिजे," असे रिजिजू म्हणाले.
आंदोलनात अनेक पोलीस जखमी - NEET-UG 2026 ची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या कथित प्रकारावरून CJP चा विरोध सोमवारी तीव्र झाला असतानाच रिजिजू यांची ही टिप्पणी आली आहे. 'सीजेपी'च्या एका शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांची सोमवारी भेट घेतली होती. तसंच संसदेच्या दिशेने काढण्यात आलेल्या मोर्चालाही हिंसक वळण लागलं होतं. या आंदोलनात तब्बल 118 पोलीस जखमी झाले असून, 70 आंदोलक ताब्यात घेतले असल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली.
एनडीए संसदीय पक्षाच्या बैठकीनंतर रिजिजू यांनी माहिती दिली. रिजिजू यांनी सांगितले की, एनडीएच्या संसदीय पक्षाची बैठक चांगली झाली. पंतप्रधानांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सर्व सदस्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी अलीकडच्या काही महिन्यांत देशाने मिळवलेल्या यशावर प्रकाश टाकला आणि विविध देशांशी केलेल्या मुक्त व्यापार करारांविषयी माहिती दिली.
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