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भारतानं रेल्वेचं 100 टक्के विद्युतीकरण साध्य केलं - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्याच्या ऐतिहासिक तटबंदीवरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेल्वे सेवेचा उल्लेख केला.

PM Narendra Modi Red Fort Independence Day Speech
स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्याच्या ऐतिहासिक तटबंदीवरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2026 at 9:00 AM IST

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नवी दिल्ली - स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्याच्या ऐतिहासिक तटबंदीवरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय कणखरपणा, आर्थिक दूरदृष्टी आणि महत्त्वाकांक्षी विकासाचा ठाम संदेश दिला.

गेल्या दशकातील धोरणात्मक तयारीवर प्रकाश टाकताना 'विकसित भारत 2047' च्या ध्येयाकडे देशाला वाटचाल करायला लावतानाच, सरकारने नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना कोविड-19 महामारीपासून ते पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या भू-राजकीय संघर्षांपर्यंतच्या जागतिक धक्क्यांपासून यशस्वीपणे सुरक्षित ठेवले, या गोष्टीवर पंतप्रधान मोदींनी भर दिला.

पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, भारताने रेल्वेचे 100 टक्के विद्युतीकरण साध्य केलं आहे; याउलट, 1925 मध्ये सुरुवात झाल्यापासूनच्या काळात रेल्वे जाळ्याचं केवळ 30 टक्के विद्युतीकरण झालं होतं.

"भारतात रेल्वे विद्युतीकरणाची सुरुवात 1925 मध्ये झाली. तरीही, जवळपास 90 वर्षांच्या कालावधीत रेल्वे जाळ्याचं केवळ 30 टक्के विद्युतीकरण झालं होतं. मात्र, केवळ गेल्या एका दशकात भारतानं रेल्वेचे 100 टक्के विद्युतीकरण साध्य केलं आहे. यामुळं आयात केलेल्या डिझेलवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी झालं असून, स्वच्छ पर्यावरणाच्या दिशेनेही योगदान मिळालं आहे. तसेच, हायड्रोजनवर चालणारी पहिली रेल्वेगाडी सुरू करून भारताने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे," असे पंतप्रधान म्हणाले.

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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाषण
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PM NARENDRA MODI RED FORT SPEECH

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