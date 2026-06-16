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पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना स्लोव्हाकियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान; भाजपा नेत्यांकडून अभिनंदन

स्लोव्हाकियाचे पंतप्रधान रॉबर्ट फिको यांनी राजधानी ब्रातिस्लावा इथं हा पुरस्कार नरेंद्र मोदी यांना प्रदान केला.

PM Modi Receives Slovakia's Highest Award, The Order Of The White Double Cross
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना स्लोव्हाकियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 1:32 PM IST

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नवी दिल्ली : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सोमवारी (दि.15) स्लोव्हाकियाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ द व्हाईट डबल क्रॉस (प्रथम श्रेणी)" प्रदान करण्यात आला आहे. स्लोव्हाकियाशी मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करण्यात नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या योगदानासाठी आणि परराष्ट्र धोरणातील हितसंबंध, तसंच आंतरराष्ट्रीय ओळख, यासाठी पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला. स्लोव्हाकियाचे राष्ट्रापती रॉबर्ट फिको यांनी राजधानी ब्रातिस्लावा इथं हा पुरस्कार नरेंद्र मोदी यांना प्रदान केला. हा नरेंद्र मोदी यांचा 33 वा आंतरराष्ट्रीय सन्मान आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर हा सन्मान भारत आणि स्लोव्हाकियाच्या मैत्रीला समर्पित केला. तसंच हा पुरस्कार 140 कोटी भारतीयांचा असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये म्हटलं आहे की, "ब्रातिस्लावा इथं 'ऑर्डर ऑफ द व्हाईट डबल क्रॉस (प्रथम श्रेणी)' हा पुरस्कार स्वीकारताना मला सन्मानित वाटत आहे. भारताच्या 140 कोटी लोकांचा असलेल्या या सन्मानाबद्दल मी स्लोव्हाकियाच्या जनतेचा आणि सरकारचा आभारी आहे. मी हा पुरस्कार भारत आणि स्लोव्हाकिया यांच्यातील चिरस्थायी मैत्रीला समर्पित करतो."

दरम्यान, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं यासंदर्भात एक निवेदन जारी केलं आहे. यामध्ये म्हटलं आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या पुरस्काराला भारत आणि स्लोव्हाकियाच्या लोकांना जोडणाऱ्या प्रेम, विश्वास आणि स्नेहाचा पुरावा म्हटलं आहे आणि हा सन्मान दोन्ही देशांच्या भावी पिढ्यांना त्यांची विशेष मैत्री जपण्यासाठी प्रेरणा देईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. याचबरोबर, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही या पुरस्काराबद्दल आनंद व्यक्त केला. यामुळं भारत आणि स्लोव्हाकियाच्या मैत्रीला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्लोव्हाकियाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान करणे, हे द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यात आणि युरोपसोबत भारताचा सहभाग वाढवण्यात त्यांच्या नेतृत्वाचे द्योतक आहे, असंही परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटलं आहे.

राजनाथ सिंह यांनी केलं अभिनंदन : केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह भाजपाच्या अनेक नेत्यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं अभिनंदन केलं आहे. राजनाथ सिंह म्हणाले की, "हा विशेष सन्मान पंतप्रधानांचं उत्कृष्ट नेतृत्व आणि जागतिक भागीदारी मजबूत करण्याप्रती असलेली त्यांची वचनबद्धता दर्शवतो. संवाद, सहकार्य आणि सामायिक प्रगतीला चालना देण्यात भारताच्या भूमिकेबद्दल जगभरात वाढत असलेला आदरही या सन्मानातून दिसून येतो." तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाईट डबल क्रॉस (प्रथम श्रेणी)' या पुरस्कारानं सन्मानित करणं, हे जगभरात भारताविषयी वाढत असलेल्या आदराचे प्रतीक आहे आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी मजबूत करण्यात तसंच देशांमधील दीर्घकाळ टिकणारे संबंध जोपासण्यात त्यांनी दिलेल्या योगदानाची ही पोचपावती आहे."

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TAGGED:

नरेंद्र मोदी
स्लोव्हाकिया
सर्वोच्च नागरी पुरस्कार
ऑर्डर ऑफ द व्हाईट डबल क्रॉस
NARENDRA MODI

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