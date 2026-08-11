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"विकसित भारताचा संकल्प घेऊयात", पंतप्रधान मोदींकडून स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर Video पोस्ट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचं नेतृत्व करणार आहेत. मोदींनी त्याआधी व्हिडीओतून काय आवाहन केलंय?

PM Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2026 at 8:40 PM IST

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नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या काही दिवसांपासून इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सक्रीय आहेत. मोदींनी इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडीओ पोस्ट करत देशवासियांना महत्त्वाचं आवाहन केलंय. मोदींनी देशवासियांना आगामी स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्य सैनिकांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याचं आवाहन केलंय. तसेच विकसित भारताचा संकल्प घेऊ या, असंही मोदींनी या व्हिडीओत देशवासियांना उद्देशून म्हटलंय. मोदींनी देशवासियांना आपल्या घरावर तिरंगा फडकवण्याचं आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्यात उत्साहाने सहभागी व्हावं, असंही म्हटलंय. मोदींनी या व्हिडीओत आणखी काय म्हटलंय? जाणून घेऊयात.

"घर-घर तिरंगा, हर मन तिंरगा" :- "या, आपण सर्वांनी 15 ऑगस्ट अभिमानाने साजरा करुयात. स्वातंत्र्य सैनिकांना श्रद्धांजली द्या. विकसित भारताचा संकल्प घेऊयात. हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा, हर मन तिंरगा. या, प्रत्येक घरावर तिरंगा फडकवा", असा संदेश मोदींनी या व्हिडीओतून दिला आहे. मोदी यानंतर व्हिडीओत आपल्या सहकाऱ्यांसह तिरंगा फडकवताना दिसत आहेत. मोदींसह या व्हिडीओत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजप अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि इतर एनडीएतील अनेक नेते तिरंगा फडकवताना दिसत आहेत.

लाल किल्ल्यावर पहिल्यांदाच वंदे मातरम् गायलं जाणार :- स्वातंत्र्य दिनी ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरुन पहिल्यांदाच वंदे मातरम् गायलं जाणार आहे, केंद्र सरकारने याबाबतची घोषणा केली आहे. भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्यात युवाशक्तीचे योगदान ही या कार्यक्रमाची संकल्पना असणार आहे.

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PM NARENDRA MODI

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