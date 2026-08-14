फाळणीच्या भीषण स्मृती दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी फाळणी पीडितांना वाहिली आदरांजली
फाळणीमुळे मानवी इतिहासातील सर्वात मोठे विस्थापन झाले, ज्याचा परिणाम अंदाजे 20 दशलक्ष लोकांवर झाला.
Published : August 14, 2026 at 12:42 PM IST
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी 'फाळणीच्या भीषण स्मृती दिनानिमित्त' भारताच्या फाळणीने प्रभावित झालेल्यांच्या शौर्याचे आणि धैर्याचे स्मरण करून त्यांना आदरांजली वाहिली. ते म्हणाले की, हा दिवस फाळणीने प्रभावित झालेल्यांच्या धैर्याचे स्मरण करण्याची एक संधी आहे. फाळणीने अनेक आयुष्ये उद्ध्वस्त केली, कुटुंबे विस्थापित केली आणि प्रचंड दुःख दिले. पंतप्रधान मोदींनी ट्विटरवर लिहिले की, "आज आपण 'फाळणीच्या भीषण स्मृती दिन' साजरा करत आहोत. आपण फाळणीने प्रभावित झालेल्या सर्वांच्या धैर्याचे स्मरण करतो. हा इतिहासातील एक असा काळ होता, ज्याने अनेक आयुष्ये उद्ध्वस्त केली. कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली, प्रियजनांना गमावले आणि लोकांना प्रचंड वेदना सहन कराव्या लागल्या.
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी देशवासियों का हृदय से नमन, जिन्होंने उस वीभत्स दौर से निकलकर देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने साहस और सामर्थ्य से दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संकल्पों को सिद्ध किया जाता है। आइए, सद्भावना और एकजुटता की… pic.twitter.com/lzLu5wbiXb— Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2026
लोकांनी राष्ट्राच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले : इतकेच नव्हे तर, या अडचणींवर मात करून लोकांनी शून्यातून आपले जीवन पुन्हा उभारले, कठीण परिस्थितीचे यशात रूपांतर केले आणि राष्ट्राच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले." ते म्हणाले की, अडचणी असूनही, लोकांनी शून्यातून आपले जीवन पुन्हा सुरू केले, कठीण परिस्थितीचे यशात रूपांतर केले आणि देशाच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांचा जीवनप्रवास आपल्याला मानवी आत्म्याच्या सामर्थ्याची आठवण करून देतो. हा दिवस आपल्या देशात बंधुभाव आणि ऐक्य टिकवून ठेवण्याचा आपला निर्धार अधिक दृढ करो आणि आपण सर्वजण मिळून 'विकसित भारता'च्या उभारणीसाठी कार्य करू यात. 1947 मध्ये देशाच्या फाळणीदरम्यान ज्यांनी आपले प्राण गमावले आणि जे विस्थापित झाले, त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी भारत 14 ऑगस्ट रोजी 'फाळणीच्या भीषणता स्मृती दिन' साजरा करतो.
स्वातंत्र्याच्या आनंदासोबतच फाळणीचे दुःखही आले : भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले. दरवर्षी 15 ऑगस्ट रोजी साजरा होणारा स्वातंत्र्यदिन हा कोणत्याही देशासाठी आनंद आणि अभिमानाचा क्षण असतो, परंतु स्वातंत्र्याच्या आनंदासोबतच फाळणीचे दुःखही आले. नवस्वतंत्र भारताचा जन्म फाळणीच्या भीषण वेदनेसोबतच झाला, ज्याने लाखो भारतीयांच्या हृदयावर कायमस्वरूपी व्रण उमटवले. फाळणीमुळे मानवी इतिहासातील सर्वात मोठे विस्थापन झाले, ज्याचा परिणाम अंदाजे 2 कोटी लोकांवर झाला. लाखो कुटुंबांना त्यांची वडिलोपार्जित गावे आणि शहरे सोडून निर्वासित म्हणून नवीन जीवन सुरू करण्यास भाग पाडले गेले.
हेही वाचाः
सोशल मीडियावरील साईबाबांचे बदनामीकारक व्हिडिओ तात्काळ हटवा; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश
'सर्व विद्यार्थी नोंदणी करू शकतात': NALSAR च्या २०२६ मधील पदवीधरांच्या नोंदणीवर बंदीच्या निर्देशात BCI कडून सुधारणा