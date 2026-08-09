ETV Bharat / bharat

"त्यांचे धैर्य प्रत्येक भारतीयासाठी..", पंतप्रधानांकडून भारत छोडो आंदोलनातील स्वातंत्र्यसैनिकांना आदरांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात निर्णायक ठरलेल्या 'भारत छोडो' आंदोलनाबाबत आपल्या भावना व्यक्त करत स्वातंत्र्य सैनिकांना अभिवादन केलं.

Gyarah Murti monument
महात्मा गांधी (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2026 at 5:07 PM IST

|

Updated : August 9, 2026 at 5:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : महात्मा गांधी यांनी 9 ऑगस्ट 1942 रोजी इंग्रजांना भारतातून पळवून लावण्यासाठी 'भारत छोडो'चा नारा दिला होता. गांधीजींच्या या आवाहनामुळे भारतीयांमध्ये उर्जा संचारली. गांधींजीच्या आवाहानाला तुफान प्रतिसाद मिळाला. भारत छोडो आंदोलनाची सुरुवात मुंबईतील ग्वालिया टँक इथून (ऑगस्ट क्रांती मैदान) झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलनाच्या 84 व्या वर्षानिमित्तानं वीरांचं स्मरण केलं. पंतप्रधानांनी रविवारी (9 ऑगस्ट) महात्मा गांधी यांच्यासह भारत छोडो आंदोलनात सहभागी झालेल्या वीरांना श्रद्धांजली अर्पण केली. मोदींनी वीरांचं स्मरण करतानाचे फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहेत. मोदींनी या पोस्टमध्ये काय म्हटलंय? हे जाणून घेऊयात.

पंतप्रधान मोदींकडून वीरांना स्मरण : "आम्ही ऐतिहासिक 'भारत छोडो आंदोलना'त सहभागी झालेल्या सर्वांचे स्मरण करतो. त्यांचं धैर्य प्रत्येक भारतीयासाठी सदैव प्रेरणादायी राहील. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाने प्रेरित होऊन, 'भारत छोडो'च्या आवाहनाने आपल्या स्वातंत्र्य लढ्याला नवी ऊर्जा दिली आणि वसाहतवादी राजवटीतून मुक्त होण्याचा आपल्या लोकांचा अढळ निर्धार दाखवून दिला", असं मोदींनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटलंय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एक्स पोस्ट, वीरांना श्रद्धांजली

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी ऑगस्ट क्रांतीदिनाचा स्वातंत्र्यलढ्याला वळण देणारा ऐतिहासिक दिवस असा उल्लेख केला आहे. फडणवीस यांनी एक्स पोस्ट केली. फडणवीस यांनी एक्स पोस्टमध्ये महात्मा गांधी आणि इतर स्वांत्र्यसैनिकांचा फोटो शेअर केलाय.

फडणवीस यांनी एक्स पोस्टमध्ये काय म्हटलंय? : "ऑगस्ट क्रांतिदिन; भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला क्रांतिकारी वळण देणारा ऐतिहासिक दिवस! या स्वातंत्र्यलढ्यात आपले सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या क्रांतिकारकांना, हुतात्म्यांना त्रिवार वंदन", अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांना अभिवादन केलं.

हेही वाचा :

'भारत छोडो आंदोलना'त इंग्रजांपुढे न झुकलेल्या बाल हुतात्मा शिरीषकुमार यांना शासनाकडून मानवंदना

August Revolution Day ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या निमित्ताने ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिकांच्या उपस्थितीत नफरत हटावो मोहीम सुरु

Last Updated : August 9, 2026 at 5:14 PM IST

TAGGED:

QUIT INDIA MOVEMENT
NARENDRA MODI
QUIT INDIA MOVEMENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.