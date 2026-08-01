'मला आणि माझ्या दिवंगत आईला शिवीगाळ करणाऱ्या मुलांना...'; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जारी केला नवा व्हिडिओ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर नवा व्हिडिओ जारी केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी विद्यार्थी, तरुण यांच्याशी संवाद साधत परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत भूमिका स्पष्ट केली.
Published : August 1, 2026 at 6:49 AM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या काही दिवसांपासून रात्रीच्या वेळी इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करण्यास सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी रात्री उशिरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ शेअर करत जंतर मंतरवर त्यांना व त्यांच्या दिवंगत आईला शिवीगाळ केली गेल्याचा उल्लेख केला. मात्र, मुलांना माफ करायचंय, असं देखील मोदी म्हणाले.
सरकारची भूमिका स्पष्ट केली - दिल्लीतील कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काही आंदोलकांनी शिवीगाळ केली होती. अशातच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर एक नवा व्हिडिओ जारी केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी विद्यार्थी, तरुण यांच्याशी संवाद साधत परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच आंदोलनादरम्यान टीका किंवा शिवीगाळ करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबतही त्यांनी मोठे विधान केले आहे.
Abuses never solve anything.— Narendra Modi (@narendramodi) July 31, 2026
Let’s guide the misguided.
Let’s work together.
Let’s work for Bharat. pic.twitter.com/yAePG60KYL
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओमध्ये काय म्हटले आहे?
मित्रांनो, आज फक्त तुमच्याशीच बोलावंस वाटत आहे. जंतर मंतरवर जे काही घडलं, ते देशाने आणि जगाने पाहिलं. काही खोडकर मुलांनी अशोभनीय भाषा वापरली तसंच शिवीगाळ केली. अशा प्रकारची भाषा कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाला शोभणारी नाही. मला शिवीगाळ करण्यात आली, इतकंच नव्हे तर माझ्या दिवंगत आईबद्दलही अत्यंत आक्षेपार्ह शब्द वापरण्यात आले.
आज मला एका वेगळ्या विषयावर बोलायचं आहे. लहानपणी चुका होतात आणि त्या चुका सुधारण्याची संधीही लहानपणीच मिळते, हेच तर बालपणाचं वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे समाजात जो संताप आहे, तो मी पूर्णपणे समजू शकतो. आपल्या मुली अशा प्रकारची भाषा कशी वापरू शकतात, हा खरंच एक मोठा धक्का आहे.
या मुलांना जवळ घेऊन योग्य मार्ग दाखवण्याची हीच वेळ आहे. ही दिशाभूल झालेली मुलं आहेत आणि त्यांना योग्य दिशा दाखवणं ही आपली जबाबदारी आहे. त्यांना शिक्षा देणं, न्यायालयांच्या फेऱ्या मारायला लावणं किंवा समाजात त्यांचा छळ करणं, यामुळे परिस्थिती बदलणार नाही. मी त्यांना माफ करू इच्छितो. समाजानेही माझी ही भूमिका स्वीकारावी, अशी माझी विनंती आहे. कारण माझ्या मनात एकच भावना आहे. कधी कधी आपल्या दातांखाली आपली जीभ येते आणि रक्तही निघतं. पण म्हणून आपण दात तोडत नाही, कारण दातही आपलेच असतात आणि जीभही आपलीच असते.
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