अयोध्येतील राम मंदिरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते धर्म ध्वजारोहण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अयोध्येतील राम मंदिरावर धर्म ध्वजारोहण करण्यात आलं. यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांची उपस्थिती होती.
Published : November 25, 2025 at 1:37 PM IST
लखनऊ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मंगळवारी अयोध्येतील राम मंदिराचं धर्म ध्वजारोहण करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ आणि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांची उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले "जर २०४७ पर्यंत भारताला समृद्ध करायचे असेल तर प्रत्येकानं आपल्यातील राम जागृत केला पाहिजे. अयोध्या देशाच्या उन्नत चेतनेचा आणखी एक बिंदू बनत आहे. आज संपूर्ण जग आणि भारत राममय बनला आहे."
धर्मध्वज शतकानुशतके टिकून राहिलेल्या स्वप्नाचं प्रतीक : "प्रत्येक रामभक्ताच्या हृदयात समाधान, आनंद आणि कृतज्ञता आहे. शतकानुशतके सोसलेल्या दुःखाचा अंत होत आहे. शतकानुशतके केलेले संकल्प अखेर पूर्ण होत आहेत. आज एका अशा यज्ञाची पूर्तता होत आहे, ज्याचा अग्नी वर्षांपासून धगधगत होता. या यज्ञातून क्षणभरही श्रद्धा विचलित झाली नाही. आज भगवान श्री रामाच्या गर्भगृहाची असीम ऊर्जा आणि दैवी शक्ती या धर्मध्वजात विराजमान आहे. तो भारतीय संस्कृतीच्या पुनर्जागरणाचा ध्वज आहे. त्याचा भगवा रंग, त्यावर कोरलेली सूर्यवर्षाची कीर्ती, कोविदार वृक्ष, ओम शब्द रामराज्याचे वैभव वाढवतात. हा ध्वज संकल्प, यश आणि शतकानुशतके जपलेल्या स्वप्नाचं प्रतीक आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
अयोध्या के पावन धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए अत्यंत भावविभोर करने वाला अनुभव रहा। शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ यह अनुष्ठान हमारे सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय का उद्घोष है। राम मंदिर का गौरवशाली ध्वज, विकसित भारत के… pic.twitter.com/1uwYN2NXHW— Narendra Modi (@narendramodi) November 25, 2025
ध्वज सत्य हे ब्रह्माचे रूप : "हा ध्वज संतांच्या आध्यात्मिक साधना आणि समाजाच्या सहभागाचा अर्थपूर्ण परिणाम आहे. येणाऱ्या शतकांमध्ये हा ध्वज राम आणि सत्यमेव जयतेचे आदर्श घोषित करेल. हा ध्वज सत्य हे ब्रह्माचे रूप आहे असं घोषित करेल. धर्म सत्यावर आधारित आहे. हा धार्मिक ध्वज आपल्याला आपल्या जीवनाचं बलिदान देण्यासाठी प्रेरित करेल. परंतु आपल्या वचनांचं बलिदान देण्यासाठी नाही. धर्म ध्वज हा संदेश देईल की जगाची निर्मिती कृतीवर आधारित आहे. हा ध्वज आपल्याला असा समाज निर्माण करण्याचा संकल्प करेल जिथं गरिबी नाही, कोणीही दुःखी किंवा असहाय्य नसेल, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
ही ती भूमी आहे जिथं आदर्शांचं आचरणात रुपांतर होतं : "आपल्या धर्मग्रंथांमध्ये असं म्हटलं आहे की, जे काही कारणास्तव मंदिरात जाऊ शकत नाहीत. परंतु दूरवरून मंदिराच्या ध्वजाला वंदन करतात त्यांनाही तेच पुण्य मिळतं. हा धार्मिक ध्वज दूरवरून रामलल्लाच्या जन्मस्थळाची झलक देईल. तो येणाऱ्या युगानुयुगे सर्व मानवजातीला भगवान रामाचे आदर्श पोहोचवेल. मी जगभरातील लाखो रामभक्तांना माझ्या शुभेच्छा देतो. राम मंदिराच्या बांधकामात सहभागी असलेले भक्त, परोपकारी, कारागीर, कामगार आणि वास्तुविशारद यांचं मी अभिनंदन करतो. ही ती भूमी आहे जिथं आदर्शांचं आचरणात रूपांतर होतं. ही ती भूमी आहे जिथं भगवान राम यांनी आपलं जीवन सुरू केलं," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष-बिंदु की साक्षी बन रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर ध्वजारोहण उत्सव का यह क्षण अद्वितीय और अलौकिक है। सियावर रामचंद्र की जय! https://t.co/4PPt0rEnZy— Narendra Modi (@narendramodi) November 25, 2025
राम मंदिराची प्रक्रिया आज पूर्ण : "या चळवळीत, आम्ही 500 वर्षे सतत स्वतःला सिद्ध केलं. आम्हाला सत्यावर आधारित भारत स्थापन करायचा आहे. राम मंदिराची प्रक्रिया आज पूर्ण झाली आहे. जगाच्या पाठीवर भारताला सिद्ध करण्याचं काम सुरू आहे. आपण सर्वांनी मिळून पुन्हा एकदा भारत स्थापन करायचा आहे. आज आपल्या स्वप्नपूर्तीचा दिवस आहे. संकल्पाची पुनरावृत्ती आहे. पृथ्वीवरील लोकांनी भारताकडून चारित्र्याचे धडे घेतले पाहिजेत, भारत असा देश असावा. रामलल्लाचे नाव घेऊन या कार्याची गती वाढवणे हे आपले कर्तव्य आहे", असं मोहन भागवत म्हणाले.
प्रत्येक दिशेला रामराज्य स्थापित झालं : "गेल्या 500 वर्षात साम्राज्ये बदलली आहेत, पिढ्या बदलल्या, परंतु श्रद्धा अढळ राहिली आहे. जेव्हा आरएसएसनं सत्ता हाती घेतली तेव्हा राम लल्लाच्या घोषणा ऐकू येऊ लागल्या. एक काळ असा होता जेव्हा अयोध्या दुःखाचं प्रतीक बनली होती. आता अयोध्येत प्रत्येक दिवस उत्सवाचा असतो. प्रत्येक दिशेला रामराज्य स्थापित झालं आहे. शहरानं एका नवीन युगात प्रवेश केला आहे. इथं धर्ममार्ग, राममार्ग, भक्तीमार्ग, पंच कोशी, 14 कोशी आणि 84 कोशी परिक्रमा भक्तांना आनंद देतात. अयोध्येत आता विमानतळ आहे. अयोध्या आता उत्तर प्रदेशची नवीन अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत आहे. ते देशातील पहिले सौर शहर देखील आहे. आज आपल्यासाठी स्वाभिमानाचा दिवस आहे. मी या प्रसंगी पंतप्रधान मोदी, मोहन भागवत आणि संतांचे स्वागत करतो, असं उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले.
