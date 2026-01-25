ETV Bharat / bharat

स्टार्ट अप इंडिया ते भजन क्लबिंग : वर्षातील पहिल्या 'मन की बात' मध्ये पंतप्रधांनांनी काय-काय सांगितलं?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज त्यांच्या 'मन की बात' कार्यक्रमात प्रदूषणापासून ते स्टार्ट-अप्स, विज्ञान आणि इतर विषयांवर चर्चा केली. या वर्षातील हा पहिलाच एपिसोड होता.

Mann Ki Baat
मन की बात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 25, 2026 at 2:55 PM IST

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी (25 जानेवारी) ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून देशाला संबोधित केलं. या वर्षातील ‘मन की बात’चा हा पहिलाच एपिसोड होता. यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "हे वर्ष 2026 मधील पहिली ‘मन की बात’ आहे. उद्या 26 जानेवारीला आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करणार आहोत. याच दिवशी आपलं संविधान लागू झालं होतं. 26 जानेवारी हा दिवस आपल्याला संविधान निर्मात्यांना आदरांजली वाहण्याची संधी देतो."

पंतप्रधान पुढे म्हणाले, "जसं आपण वाढदिवस साजरे करतो आणि शुभेच्छा देतो, तसेच जेव्हा एखादा तरुण पहिल्यांदा मतदार बनतो, तेव्हा संपूर्ण परिसर, गाव किंवा शहर एकत्र येऊन त्याचं अभिनंदन केलं पाहिजे आणि मिठाई वाटली पाहिजे. यामुळे मतदानाबाबत जनजागृती वाढेल आणि मतदार असण्याचं महत्त्व अधिक ठळकपणे समजेल."

स्टार्ट-अप सुरू करणाऱ्या तरुणांना पंतप्रधानांचा सलाम : पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं की, "एआय, अवकाश (स्पेस), अणुऊर्जा, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी, ग्रीन हायड्रोजन, बायोटेक्नॉलॉजी, कोणतंही क्षेत्र घ्या, त्या क्षेत्रात आज एखादा तरी भारतीय स्टार्ट-अप कार्यरत दिसेल. स्टार्ट-अपशी जोडलेल्या किंवा स्वतःचा स्टार्ट-अप सुरू करू इच्छिणाऱ्या माझ्या सर्व तरुण मित्रांना मी सलाम करतो. आपण जे काही तयार करतो त्याची गुणवत्ता अधिक चांगली करण्याचा संकल्प करूया. मग ते कापड असो, तंत्रज्ञान असो, इलेक्ट्रॉनिक्स असो किंवा पॅकेजिंग, इंडियन प्रॉडक्ट टॉप क्वालिटीचंच असलं पाहिजे. आपण उत्कृष्टतेला आपला मापदंड बनवूया."

भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम : ‘मन की बात’च्या 130व्या भागात पंतप्रधानांनी सांगितलं, "सध्या सोशल मीडियावर एक रंजक ट्रेंड मी पाहतो आहे. लोक 2016 मधील आपल्या आठवणी पुन्हा उजाळा देत आहेत. त्याच भावनेतून आज मीही एक आठवण तुमच्यासोबत शेअर करू इच्छितो. 10 वर्षांपूर्वी, जानेवारी 2016 मध्ये, आपण एक मोठा प्रवास सुरू केला होता. तेव्हा आम्हाला जाणवलं की, हा उपक्रम छोटा असला, तरी देशाच्या भविष्याकरिता आणि युवा पिढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आज भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बनला आहे. हे स्टार्ट-अप पारंपरिक चौकटीबाहेर काम करत आहेत. 10 वर्षांपूर्वी ज्या क्षेत्रांची कल्पनाही करता येत नव्हती, त्या क्षेत्रांत ते आज कार्यरत आहेत."

स्थानिकांच्या प्रयत्नांमुळे नदीला मिळालं नवं जीवन : पंतप्रधान मोदी यांनी प्रदूषणाचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, "अयोध्येतून वाहणारी आणि पुढे गंगेला मिळणारी तमसा नदी कधीकाळी या भागातील लोकांसाठी जीवनवाहिनी होती. मात्र, प्रदूषणामुळे तिचा अखंड प्रवाह थांबला होता. स्थानिक नागरिकांनी नदीला नवजीवन देण्यासाठी एक मोहिम सुरू केली आणि सर्वांच्या प्रयत्नांमुळे ही नदी पुन्हा जिवंत झाली."

आंध्र प्रदेशात दहाहून अधिक तलावांना मिळालं नवजीवन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले, "आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर हा परिसर तीव्र दुष्काळानं ग्रस्त आहे. येथील माती लालसर व वाळूसदृश असल्याने पाण्याची मोठी टंचाई भासते. अनेक भागांमध्ये दीर्घकाळ पाऊसही पडत नाही. ही समस्या दूर करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांनी तलाव स्वच्छ करण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनाच्या सहकार्यानं 'अनंत नीरू संरक्षणम प्रोजेक्ट' सुरू करण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत दहापेक्षा अधिक तलाव पुन्हा जिवंत करण्यात आले असून, 7 हजारांपेक्षा जास्त झाडांची लागवडही करण्यात आली आहे."

जनरेशन Z मध्ये 'भजन क्लबिंग' लोकप्रिय : पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "भजन आणि कीर्तन हे शतकानुशतके आपल्या संस्कृतीचा आत्मा राहिले आहेत. आजच्या तरुण पिढीनं भक्तीभाव आपल्या अनुभवांमध्ये आणि जीवनशैलीत सामावून घेतला आहे. देशातील विविध शहरांमध्ये मोठ्या संख्येनं तरुण एकत्र येत आहेत. मंच सजलेला असतो, जल्लोष असतो आणि वातावरण एखाद्या कॉन्सर्टसारखंच असतं. मात्र, तिथं गायलं जाणारं गीत म्हणजे भजन असतं. या ट्रेंडला आजकाल 'भजन क्लबिंग' असं म्हटलं जातं आणि तो विशेषतः Gen Z मध्ये झपाट्यानं लोकप्रिय होत आहे."

मलेशियामधील भारतीय समुदायाचा ठसा : मोदी म्हणाले, "भारतीय सण जगाच्या कानाकोपऱ्यात उत्साहात साजरे केले जातात. परदेशातील भारतीय वंशाचे बांधव आपली सांस्कृतिक ओळख जपण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मलेशियातील भारतीय समुदायही या दृष्टीने उल्लेखनीय कार्य करत आहे.

मलेशियामध्ये 500 हून अधिक तमिळ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये तमिळ भाषेसह इतर विषयही तमिळमधून शिकवले जातात. तसेच, तेलुगू, पंजाबी आणि इतर भारतीय भाषांकडेही विशेष लक्ष दिलं जातं. भारत आणि मलेशिया यांच्यातील ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करण्यात 'मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसायटी'ची महत्त्वाची भूमिका आहे.

मागील महिन्यात मलेशियामध्ये 'लाल पार साडी'ची आयकॉनिक वॉक आयोजित करण्यात आली होती. या साडीचा बंगालच्या संस्कृतीशी खास संबंध आहे. या कार्यक्रमात सर्वाधिक लोकांनी एकाचवेळी आणि एकत्रित ही साडी परिधान केल्याचा विक्रम नोंदवण्यात आला असून, तो मलेशियन बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंदला गेला आहे."

चांदणकी गावची अनोखी कम्युनिटी किचन परंपरा : पंतप्रधान मोदींनी पुढे सांगितलं की, "गुजरातमधील बेहराजी तालुक्यातील चांदणकी गावाची परंपरा अत्यंत वेगळी आहे. येथील लोक, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, आपल्या घरात स्वयंपाक करत नाहीत. यामागचं कारण म्हणजे गावातील उत्तम कम्युनिटी किचन.

संपूर्ण गावासाठीचं जेवण याच कम्युनिटी किचनमध्ये तयार केलं जातं आणि सर्वजण एकत्र बसून जेवतात. ही परंपरा गेल्या 15 वर्षांपासून सुरू आहे. हा उपक्रम लोकांना एकत्र आणतोच, शिवाय कुटुंबभावनाही अधिक दृढ करतो."

संपादकांची शिफारस

