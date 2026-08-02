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"व्यसनामुळे स्वप्नांचा...", पंतप्रधानांकडून नशामुक्तीसाठी खास अभियानाची सुरुवात, मोदीचं तरुणांना आवाहन काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तरुणांना संबोधित केलं. मोदींनी तरुणाईला व्यसनापासून 4 हात लांब राहण्याचं आवाहन केलं.

PM Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 5:41 PM IST

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नवी दिल्ली : राज्यासह केंद्र सरकारने तरुणाईला नशामुक्त करण्यासाठी चांगलीच कंबर कसली आहे. सरकारकडून नशामुक्त अभियान हाती घेण्यात आलं आहे. अवघ्या काही दिवसांआधी मु्ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'ड्रग्स फ्री मुंबई' या अभियानाचा शुभारंभ केला. त्यानंतर आता रविवारी 2 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'नशामुक्त युवा - विकसित भारत अभियाना'ची सुरुवात केली. मोदींनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या अभियानाचा शुभारंभ केला. देशभरातील तरुणांना अमली पदार्थमुक्त भारत घडवण्याच्या मोहिमेत सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करणं, हा या अभियानाचा आहे. मोदींनी तरुणांना संबोधित करताना काय काय आवाहन केलं? हे जाणून घेऊयात.

नवी पिढीची नशामुक्तीसाठी असलेली वचनबद्धता यावरुन पुन्हा एकदा भारताचा युवा सामाजिकदृष्ट्या किती जागरुक आहे, हे सिद्ध झाल्याचं मोदी म्हणाले.

"व्यसनामुळे स्वप्नांचा..." :- विकसित भारतासाठी व्यसनमुक्त तरुण आवश्यक आहेत. देशाला तरुणांच्या ऊर्जेची गरज आहे. व्यसन आई-वडिलांची स्वप्नंही उद्ध्वस्त करते. व्यसनामुळे एका आईची स्वप्नं उद्ध्वस्त होतात. व्यसनामुळे स्वप्नांचा अकाली मृत्यू होतो. व्यसन देशाच्या ताकदीला कमजोर करते, असं मोदी म्हणाले.

मोदींनी सांगितलं मोहिमेचं उद्दिष्ट :- "देशानं विकसित भारताचं ध्येय ठेवलं आहे. त्यामुळे देशातील तरुण शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या निरोगी तसेच आत्मविश्वासपूर्ण असणं आवश्यक आहे. तरुणांनी अमली पदार्थांसारख्या हानिकारक सवयींपासून दूर राहायला हवं. हेच या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे", असं मोदींनी नमूद केलं.

"तरुणांनी व्यसन आणि अमली पदार्थांचे धोके समजून घ्यायला हवेत. तसेच तरुणांनी सर्व प्रकारे सतर्क रहावं", असंही मोदी तरुणांना उद्देशून म्हणाले.

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NARENDRA MODI
NARENDRA MODI

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