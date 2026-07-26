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कारगिल विजय दिवस : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शूर सैनिकांप्रति कृतज्ञता केली व्यक्त; संरक्षण मंत्री पोहचले 'कारगिल वॉर मेमोरियल'ला

26 जुलै हा दिवस साल 1999 पासून 'कारगिल विजय दिवस' म्हणून ओळखला जातो.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 26, 2026 at 10:24 AM IST

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नवी दिल्ली - 26 जुलै हा दिवस साल 1999 पासून 'कारगिल विजय दिवस' म्हणून ओळखला जातो. लडाखच्या उत्तरेतील कारगिल पर्वत शिखरांवर घुसखोरी केलेल्या पाकिस्तानी सैन्याला तिथून हुसकावून लावत भारतीय जवानांनी कारगिल युद्धात विजय मिळवला होता. देशभरात भारतीय सैन्याला मानवंदना म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी 'कारगिल विजय दिना'निमित्त भारतीय सशस्त्र दलातील हुतात्मा जवानांना श्रद्धांजली वाहिली. तसंच देशाचे रक्षण करताना सैनिकांनी दाखवलेले असाधारण शौर्य व निष्ठा यांबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.

'एक्स' वरील एका पोस्टमध्ये पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, अत्यंत कठीण आव्हानांचा सामना करताना सैनिकांनी दाखवलेले शौर्य हे देशासाठी अभिमानाचा एक चिरंतन स्रोत आहे.

"कारगिल विजय दिनानिमित्त, भारत सुरक्षित ठेवण्याच्या कार्यातील असाधारण धैर्य आणि निष्ठेबद्दल आपला देश शूर सैनिकांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करतो. अत्यंत कठीण परिस्थितीत त्यांनी दाखवलेले शौर्य सदैव राष्ट्रीय अभिमानाचा स्रोत राहील," असे पंतप्रधान मोदींनी पोस्ट केले.

त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, १९९९ च्या युद्धातील वीरांची निष्ठा भावी पिढ्यांसाठी प्रेरणास्थान ठरेल. त्यांची अढळ देशभक्ती आणि कर्तव्यनिष्ठा पिढ्यानपिढ्या प्रेरणा देत राहील."

"कारगिल विजय दिनानिमित्त, आपल्या मातृभूमीच्या रक्षणासाठी प्राणार्पण करणाऱ्या सर्व शूर सैनिकांना मी भावपूर्ण आदरांजली अर्पण करतो. 1999 मध्ये कारगिलच्या दुर्गम शिखरांवर असीम शौर्य गाजवणाऱ्या त्या सर्व वीर सैनिकांचा देश सदैव ऋणी आणि कृतज्ञ राहील," अशा भावना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केल्या.

"भारतीय सैन्याचे अदम्य साहस, त्याग आणि अटळ संकल्प भविष्यातील पिढ्यांना देशभक्ती, कर्तव्यनिष्ठा आणि मातृभूमीसाठी सर्वस्व अर्पण करण्याची भावना यांसाठी सदैव प्रेरित करत राहील," असंही ते म्हणाले.

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TAGGED:

PM NARENDRA MODI
INDIAN ARMY
कारगिल विजय दिवस
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
KARGIL VIJAY DIWAS

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