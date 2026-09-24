नरेंद्र मोदींनी सेवा यात्रेकरूंशी साधला संवाद; म्हणाले, "जेव्हा तुम्ही काशीला जाल, तेव्हा..."
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वडनगर ते वाराणसी प्रवास करणाऱ्या सेवा यात्रेकरूंशी संवाद साधला.
Published : September 24, 2026 at 3:48 PM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सेवा संकल्प अभियानाच्या 'सेवा यात्रे'त सहभागी झालेल्या व्यक्तींसोबत व्हर्च्युअल पद्धतीनं संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सामुदायिक सेवा उपक्रम, पारंपरिक संवर्धन पद्धती व आगामी कार्यक्रमांसंदर्भात भाष्य केलं. दरम्यान, या अभियानाचा एक भाग म्हणून, सेवा यात्रेतील सहभागी गुजरातमधील वडनगरपासून वाराणसीपर्यंत 10 जणांच्या पथकाद्वारे बाईकवरून प्रवास करत आहेत. या प्रवासाद्वारे ते सेवा, संपर्क, युवा सहभाग, समाजकल्याण, सांस्कृतिक उपक्रम आणि सामुदायिक सलोखा यांद्वारे तळागाळातील लोकांसोबत संपर्क साधत आहेत. मिळालेल्या वृत्तानुसार, 17 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर या कालावधीत पथकं वडनगर ते वाराणसी आणि वाराणसी ते वडनगर असा प्रवास करणार आहेत.
चर्चेदरम्यान, एका सहभागीनं जालोरमधील एक अनुभव सांगितला, जिथं 'सेवा वाटिका' इथं वृक्षारोपण मोहीम पाहिल्यानंतर स्थानिक मुलांनी पर्यावरण कार्यात उत्साह दाखवला. मुलांनी दर रविवारी झाडांना पाणी घालण्याची आणि त्यांची काळजी घेण्याची शपथ घेतली, यातून सेवेची मूल्यं पुढच्या पिढीपर्यंत कशी पोहोचत आहेत, हे दिसून आलं. एका सहभागीनं सांगितलं, "जेव्हा आम्ही जालोरमध्ये होतो, तेव्हा आम्ही एका 'सेवा वाटिके'त झाडं लावत होतो. तेव्हा काही मुलं आमच्याकडे आली आणि म्हणाली, 'आम्हालाही हेच करायचं आहे. मोठं झाल्यावर आम्हाला तुमच्यासारखे व्हायचं आहे." त्यांनी आम्हाला वचन दिलं की, ते दर रविवारी त्यांच्या मित्रांसोबत येतील, सेवा वाटिकेची काळजी घेतील आणि झाडांना पाणी घालतील. या आत्मविश्वासानं, जेव्हा आम्ही ती बीजे पेरत होतो, तेव्हा आम्हाला जाणवलं की, आम्ही सेवेचे हे कार्य पुढच्या पिढीकडं सोपवत आहोत."
#WATCH | Interacting with participants of Seva Yatra via video conferencing, Prime Minister Narendra Modi says, "A spirit of service lies at the very foundation of our values; when this spirit drives governance, the resolve that 'Nagarik Devo Bhava' (the citizen is divine)… pic.twitter.com/cgsBrXhRMd— ANI (@ANI) September 24, 2026
या उपक्रमावर प्रतिक्रिया देताना नरेंद्र मोदी यांनी वृक्षारोपणाची एक पारंपरिक आणि देशी पद्धत सुचवली, जी विशेषतः राजस्थानसारख्या कोरड्या भागांसाठी योग्य आहे. तसंच त्यांनी नव्यानं लावलेल्या झाडांजवळ एक छिद्र असलेलं मातीचं भांडे ठेवण्याचा सल्ला दिला, जेणेकरून झाडांना सतत पाणी मिळत राहील. ते पुढं म्हणाले, "माझ्याकडे एक अतिशय पारंपरिक आणि देशी पद्धत आहे. जर तुम्ही ती शिकवू शकत असाल, तर कृपया शिकवा. जेव्हा तुम्ही झाड लावता, तेव्हा त्याच्याजवळ पाण्यानं भरलेलं एक मातीचं भांडेही जमिनीत गाडा. भांड्याचे तोंड वरच्या दिशेनं उघडं असावं. जर तुम्ही महिन्यातून एकदा हे भांडे भरले, तर ते भांडे आपोआप पाणी मुळांपर्यंत पोहोचवेल, ज्यामुळं झाडाच्या वाढीला चालना मिळेल. कृपया ही पद्धत, विशेषतः राजस्थानमध्ये, पाणी वाचवण्यासाठी आणि झाडांच्या वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेअर करा."
#WATCH | Interacting with participants of Seva Yatra via video conferencing, Prime Minister Narendra Modi says, " ...it gives me great pleasure to see that wherever you go, you are building bridges of dialogue and public participation, be it through discussions in 'gram sabhas',… pic.twitter.com/pzp02Kwxgq— ANI (@ANI) September 24, 2026
याचबरोबर, सहभागींना भांडे फोडू नये, असा विशेष सल्ला नरेंद्र मोदींनी दिला आणि स्पष्ट केलं की, टेराकोटा साहित्यातून होणारी नैसर्गिक गळती पुरेशी आहे. यासाठी घरातील जुनी मातीची भांडी वापरता येतात, परंतु काही लोकांकडून चुकून भांडी फोडली जातात. तुम्ही असं करणें टाळावं, असंही नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. दरम्यान, नरेंद्र मोदींनी वाराणसी इथं सर्वांचं स्वागत केलं आणि त्यांना शहराचा समृद्ध वारसा व स्थानिक खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेण्यास प्रोत्साहित केलं. काशीच्या दीर्घ मुक्कामासाठी एक हलकाफुलका आरोग्य सल्ला देताना पंतप्रधान म्हणाले, "जेव्हा तुम्ही माझ्या काशीला भेट द्याल, तेव्हा पाहण्यासारखे खूप काही आहे, त्यामुळं त्याचा पुरेपूर आनंद घ्या. तिथं उत्तम जेवण मिळतं, पण तुम्ही लांबच्या प्रवासावर असल्यानं अति खाणं टाळा."
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