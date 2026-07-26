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'व्हायब्रंट व्हीलेज प्रोग्राम 2026' कार्यक्रम, पंतप्रधान मोदींचं तरुणाई आणि पर्यटकांना आवाहन, काय म्हणाले?

सीमावर्ती गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी 'व्हायब्रंट व्हीलेज प्रोग्राम 2026' हा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. पंतप्रधानांनी या निमित्ताने 400 तरुणांशी संवाद साधला.

PM Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 26, 2026 at 9:17 PM IST

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नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी 26 जुलैला 'व्हायब्रंट व्हीलेज प्रोग्राम 2026' या कार्यक्रमाअंतर्गत तरुणांशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. मोदींनी या कार्यक्रमात तरुणांसोबत अनेक विषयांवर चर्चा केली. तसेच एकट्यानं प्रवास करणं म्हणजे जगाला आणि स्वत:ला जाणून घेण्याचा एक मार्ग असल्याचं मोदींनी नमूद केलं.

"सीमावर्ती गावांकडे दुर्लक्ष झालं होतं" : "मी राजकारणात येण्यापूर्वीही वारंवार सीमावर्ती गावांना भेट द्यायचो. मी गेल्या 25 वर्षांपासून सीमेवर शूर सैनिकांसोबत दिवाळी साजरी करत आहे. सीमावर्ती गावांकडे दुर्लक्ष झालं होतं. तिथं मूलभूत सुविधांचा अभाव होता. मात्र सरकारने आता या भागांना देशातील पहिली गावे म्हणून मान्यता दिली आहे", असं मोदींनी म्हटलं.

मोदींचं तरुणांना आवाहन : मोदींनी या वेळेस विविध जिल्ह्यातील तरुणांना सीमावर्ती भागातील गावांना भेट देऊन तिथल्या राहणीमानाबाबत जाणून घेण्याचं आवाहन केलं. मोदींनी तरुणांना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि लडाखमधील गावांना भेट देऊन तिथल्या जीवनशैलीबद्दल जाणून घेण्याबाबत म्हटलं. "एकेकाळी ओसाड असलेली गावं आता गजबजली आहेत. त्या गावात मुलं-मुली शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जात आहेत", असं मोदींनी सांगितलं.

"सीमावर्ती भागांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल" : मोदींनी सीमावर्ती भागात बदल घडत असल्याचं तरुणांसोबत संवाद करताना म्हटलं. सीमावर्ती भागांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडत आहेत. गावांना पहिल्यांदाच वीज, रस्ते, नळाचं पाणी आणि गॅस कनेक्शन मिळत आहेत. या सुविधा जीवन बदलणाऱ्या आहेत. तसंच गावांमध्ये सतत प्रगती होत आहे. 400 पेक्षा अधिक निवड झालेल्या तरुणांनी दुर्गम गावांत एक आठवडा घालवला. हे तरुण स्थानिक संस्कृतीशी एकरूप झाले. हा कार्यक्रम 'एक भारत श्रेष्ठ भारत'चं एक उदाहरण आहे", असं मोदींनी स्पष्ट केलं.

तरुणाईबद्दल मोदी काय म्हणाले? : आजची तरुण पिढी ही 'विकसित भारता'ची ताकद आणि 'विकसित भारताची सर्वात मोठी लाभार्थी आहे. रोजगाराला चालना देण्यासाठी आणि स्थानिक अस्मितेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पर्यटकांनी आपल्या बजेटमधील किमान 5 टक्के रक्कम स्थानिक पातळीवर खर्च करावी, असं आवाहनही पंतप्रधानांनी पर्यटकांना केलं.

"आनंद वाटल्यास द्विगुणीत होतो" : "जेव्हा तुम्ही आनंद वाटता, तेव्हा तो अनेक पटींनी वाढतो," असं पंतप्रधान मोदींनी नव्याने विकसित केलेल्या 'व्हायब्रंट व्हीलेजेस' कार्यक्रमातील स्वयंसेवकांना सांगितलं. तसेच मोदींनी तरुणांना त्यांचे अनुभव इतरांना सांगण्याचा सल्ला दिला.

"तुमचे अनुभव लिहून काढा आणि ते इतरांना सांगा. तंत्रज्ञान भारताच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलं आहे. जे एकेकाळी प्राधान्यक्रमात सर्वात तळाशी होतं, ते आता अग्रस्थानी आहेत", असं मोदींनी सांगितलं.

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