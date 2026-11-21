नरेंद्र मोदींच्या हस्ते 'नितीश सेतू'चे उद्घाटन; बिहारला 34,470 कोटींचे 227 विकास प्रकल्प
बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राज्यसभा खासदार नितीश कुमार यांच्या नावावरून या पुलाला 'नितीश सेतू' असं नाव देण्यात आलं आहे.
Published : November 21, 2026 at 7:20 PM IST
वैशाली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी वैशाली इथं गंगा नदीवरील कच्ची दर्गा-बिदुपूर सहा पदरी पुलाचं उद्घाटन केले. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राज्यसभा खासदार नितीश कुमार यांच्या नावावरून या पुलाला 'नितीश सेतू' असं नाव देण्यात आलं आहे.
227 विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन : दरम्यान, यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 21 विभागांमधील 227 विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली, जो बिहारसाठी एक महत्त्वाचा विकासात्मक टप्पा आहे. या प्रकल्पांचा एकूण खर्च 34,470 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये विस्तारलेले हे प्रकल्प, बिहारची विकास पायाभूत सुविधा, संपर्क व्यवस्था आणि सार्वजनिक सुविधा मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जातात.
नरेंद्र मोदींनी घेतली नितीश कुमार यांची गळाभेट : उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नितीश कुमार यांची गळाभेट घेऊन स्वागत केलं. त्यानंतर त्यांनी गमछा (स्कार्फ) फडकावत पुलावरून फेरफटका मारला आणि उपस्थित लोकांकडून शुभेच्छा स्वीकारल्या. पुलाच्या उद्घाटनानंतर पंतप्रधान कार्यक्रमस्थळी पोहोचले, जिथं त्यांनी हात हलवून आणि गमछा फडकावत गर्दीला अभिवादन केलं.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि चिराग पासवान उपस्थित : बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हेदेखील गाडीत उपस्थित होते. पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी कार्यक्रमस्थळी मोठी गर्दी जमली होती. त्यांच्या आगमनानंतर उत्साह ओसंडून वाहत होता आणि गर्दीने त्यांचे जोरदार स्वागत केले.
एनडीएच्या नेत्यांनी विमानतळावर केलं स्वागत : तत्पूर्वी, पश्चिम बंगालमधील कार्यक्रमाला संबोधित केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाटणा विमानतळावर पोहोचले. येथून ते हेलिकॉप्टरने वैशालीकडे रवाना झाले. त्याआधी एनडीएच्या अनेक नेत्यांनी विमानतळावर पंतप्रधानांचे स्वागत केले.
प्रवासाला नवी चालना मिळेल : कच्ची दर्गा-बिदुपूर सहा पदरी पुलाच्या उद्घाटनामुळं उत्तर आणि दक्षिण बिहारमधील प्रवासाला नवी चालना मिळेल. गंगेवरील या पुलामुळं वाहतूक कोंडी कमी होईल, प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि प्रादेशिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. नितीश सेतूचे उद्घाटन हे वैशाली आणि बिहारच्या विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानलं जातं.
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