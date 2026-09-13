ETV Bharat / bharat

BRICS Summit 2026 : भारतानं 'ब्रिक्स'च्या माध्यमातून मैत्री, भागीदारी आणि सहकार्याची भावना दृढ केली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

18 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचा रविवारी दुसरा दिवस आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केलं.

PM Narendra Modi BRICS Summit
ब्रिक्स शिखर परिषद 2026 ला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (@NarendraModi/YT via PTI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 4:09 PM IST

|

Updated : September 13, 2026 at 4:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली - 18 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचा रविवारी दुसरा दिवस आहे. या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिक्स शिखर परिषदेला संबोधित करत विविध मुद्द्यांवर भारताची भूमिका स्पष्ट केली. ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी जगातील अनेक देशांचे प्रमुख दिल्लीत दाखल झाले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी नमूद केले की, "ब्रिक्स (BRICS) मधील 'ग्लोबल साउथ' (विकसनशील) देशांचा विश्वास वाढला आहे." त्यांनी या ११ देशांच्या गटाद्वारे आपत्ती व्यवस्थापन, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रातील सहकार्य आणि पर्यावरण यांसारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांवर प्रकाश टाकला.

18 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी 'लवचिकता, नाविन्य, सहकार्य आणि शाश्वतता: सर्वसमावेशक जागतिक विकासासाठी भविष्याची जडणघडण' या विषयावरील सत्राचे अध्यक्षपद भूषवताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "भारताने ब्रिक्स मंचाच्या माध्यमातून मैत्री, भागीदारी आणि सहकार्याची भावना अधिक दृढ केली आहे."

ते म्हणाले, "ब्रिक्समधील सहकार्य केवळ सरकारांपुरतेच मर्यादित राहू नये, यासाठी आम्ही प्रयत्न केले आहेत; आम्हाला असे वाटते की आमचे उद्योजक, शेतकरी, संशोधक, महिला, युवा आणि सामान्य नागरिक यांनीही यात सक्रिय सहभाग घ्यावा."

त्यांनी पुढे सांगितले, "मी माझ्या वैयक्तिक अनुभवावरून सांगू शकतो की, ब्रिक्समधील 'ग्लोबल साउथ' देशांचा विश्वास वाढला आहे; कारण त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते, त्यांच्या अनुभवांचा आदर केला जातो आणि त्यांच्यासाठी केवळ उपाययोजनाच केल्या जात नाहीत, तर त्या त्यांच्या सहभागातूनच तयार केल्या जातात. आमची विविधता आणि सहकार्य हीच ब्रिक्सची खरी ताकद आहे. आपली पार्श्वभूमी आणि वास्तव भिन्न असू शकते, परंतु सहकार्याच्या बळावर आपण एकत्रितपणे प्रगती करतो आणि मानवतेच्या कल्याणासाठी बहरतो. आपली विविधता हीच आपली ओळख बनो, आपले सहकार्य हीच आपली प्रेरणा ठरो आणि आपल्या प्रगतीचा लाभ संपूर्ण मानवजातीला मिळो."

हेही वाचा -

  1. BRICS Summit 2026 : 'ब्रिक्स' गटात भारतानं यशस्वी एकमत आणलं घडवून; तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संयम बाळगण्याचे आवाहन
  2. BRICS Summit 2026 : जागतिक नेत्यांच्या सुरक्षेसाठी बहुस्तरीय सुरक्षा कवच; 100 NSG, 25 हजार गार्ड, दहा हजार निमलष्करी दलाचे जवान तैनात
  3. BRICS Summit : 'ब्रिक्स'नं दिल्ली जाहीरनामा स्वीकारला; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा
Last Updated : September 13, 2026 at 4:46 PM IST

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
BRICS SUMMIT DAY 2
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
ब्रिक्स शिखर परिषद 2026
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.