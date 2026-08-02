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'20 वर्षांखालील मुलांसाठी इन्स्टाग्रामसह फेसबुक ब्लॉक करा'-आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या मुलीची पंतप्रधानांकडे मागणी

दिल्लीतील जंतरमंतर आंदोलनात पंतप्रधान मोदींविरोधात आक्षेपार्ह घोषणाबाजी करणाऱ्या अल्पवयीन मुलीला पंतप्रधानांनी व्हिडिओद्वारे माफ केल्यानंतर तिच्या आईनं भावूक होत मोदींचे जाहीर आभार मानले आहेत.

PM MODI FORGIVES MINOR GIRL
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 5:48 PM IST

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नवी दिल्ली : दिल्लीच्या जंतरमंतर मैदानावर कॉकरोच जनता पार्टीनं जोरदार आंदोलन केलं. यावेळी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी सरकार, केंद्रीय शिक्षण मंत्री आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी एका अल्पवयीन मुलीनं पंतप्रधान मोंदींच्या विरोधात एका अल्पवयीन मुलीनं आक्षेपार्ह शब्दांत घोषणाबाजी केली होती. तिची ही प्रतिक्रिया सोशल मीडियावरही तुफान व्हायरल झाली. या घटनेची दखल थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेत तिला माफ केल्याचं एका व्हिडिओमार्फत सांगितलं आहे. पंतप्रधान मोदींच्या या कृतीमुळं संबंधित मुलीच्या आईनं मोदींचे आता आभार मानलेत. यावेळी मुलीच्या आईनं आपल्या मुलील जीवनदान मिळालं, अशी भावना व्यक्त केली.

माझ्या मुलीला जीवनदान : "सूडाऐवजी माझ्या मुलीला माफ केल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे हात जोडून आभार मानते. हा माझ्या मुलीसाठी दुसरा जन्म आहे. इतके घाणेरडे आणि अश्लील शब्द वापरणाऱ्या मुलीला माफ करून पंतप्रधान मोदींनी आपलं मोठेपण दाखवून दिलं. आज तिचा वाढदिवस आहे. पंतप्रधान मोदींनी तिला सर्वात मोठी भेट दिली आहे, ती म्हणजे जीवनदान आहे. आज माझ्या मुलीचा पुनर्जन्म झालाय," अशी भावना मोदीविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या अल्पवयीन मुलीच्या आईनं व्यक्त केली.

राग किंवा सूड हे याचं उत्तर नाही : नीट-यूजी पेपरफुटीविरोधात दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली मोठं आंदोलन झालं. या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करून त्यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह घोषणाबाजी केली होती. यानंतर शुक्रवारी (दि.31) पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करून विद्यार्थ्यांना संयम राखण्याचं आवाहन केलं होतं. 'आपल्याला शिवीगाळ करणारे भरकटलेले आहेत. राग किंवा सूड हे याचं उत्तर असू शकत नाही,' असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

मी जे काही केलं ते क्षमेच्या पात्र नाही : मी केलं ते क्षमेच्या पात्र नाही : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या व्हिडिओनंतर अल्पवयीन मुलीचा माफी मागतानाचा व्हिडिओ समोर आला. व्हिडिओमध्ये तिनं स्वतःचं वय 15 वर्षे असे आहे सांगितलं. यासह आणि आपल्या कृतीचं गांभीर्य समजल्याचं म्हणत "मी जे काही केलं ते क्षमेच्या पात्र नाही. मी खूप वाईट गोष्टी बोलले आहे", अशी प्रतिक्रिया दिली.

मी स्वतःच्या नजरेला नजरही देऊ शकत नाही : "कनॉट प्लेसचा फेरफटका मारल्यानंतर मी आपल्या मित्रांसोबत आंदोलनाच्या ठिकाणी गेले होते. यावेळी पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात आक्षेपार्ह घोषणाबाजी करणाऱ्या लोकांच्या प्रभावाखाली आले होते. ही आपली पहिली आणि शेवटची चूक आहे. मी संपूर्ण देशाची माफी मागते. मला खूप लाज वाटत आहे. मी स्वतःच्या नजरेला नजरही देऊ शकत नाही. कृपया मला माफ करा," असं अल्पवयीन मुलीनं सांगितलं.

समाजात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता : अल्पवयीन मुलीनं पंतप्रधान मोदींची माफ मागितली असली तरी अपमानास्पद घोषणाबाजी केल्याप्रकरणी मुलीविरुद्ध नोएडा पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे. नोएडा पोलिसांनी झिरो एफआयआर नोंदवला होता. यानंतर ही तक्रार नवी दिल्लीतील पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आली. तक्रारदारानं आरोप केलाय की, अल्पवयीनं मुलीच्या वक्तव्यानं पंतप्रधानांच्या पदाच्या प्रतिष्ठेचा अपमान केला आहे. यामुळं समाजात तेढ निर्माण होऊ शकतो. यासह सार्वजनिक शांतता भंग होऊ शकते.

एफआयआरमध्ये मुलीचं वय 25 नोंदवलं : "मी आणि तिनं वारंवार माफी मागितली आहे. तसंच एफआयआर मागं घेण्याचं आवाहन केलं आहे. माझी मुलगी 15 वर्षांची अल्पवयीन असतानाही एफआयआरमध्ये तिचं वय चुकीचं म्हणजे 25 वर्षे नोंदवलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना माझी नम्र विनंती आहे की, कृपया 20 वर्षांखालील मुलांसाठी इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक ब्लॉक करा. त्यांना फक्त अभ्यास करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. यासह त्यांना आंदोलनांमध्ये सहभागी होऊ देऊ नये. हे लोक फक्त मुलांचा फायदा घेऊ इच्छितात आणि त्यांच्याकडून काहीही बोलवून घेतात," असं अल्पवयीन मुलीच्या आईनं सांगितलं.

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CJP PROTEST
PM NARENDRA MODI SOCIAL MEDIA
GIRL APOLOGIZES TO PM
जंतरमंतर अल्पवयीन मुलगी माफी
PM MODI FORGIVES MINOR GIRL

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