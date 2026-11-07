पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून देशवासियांना दिवाळीच्या शुभेच्छा! यंदाही जवानांसोबत दिवाळी साजरी करणार
दरवर्षीप्रमाणं यंदाही देशाच्या जवानांसोबत दिवाळी साजरी करणार असल्याचं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
Published : November 7, 2026 at 7:26 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 7:45 PM IST
नवी दिल्ली : दिवाळी सणानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. हा सण अंधारावर प्रकाशाचा, वाईटावर चांगल्याचा आणि निराशेवर आशेच्या शाश्वत विजयाचे प्रतिक आहे. हा सण सर्वांना दयाळूपणा पसरवण्यासाठी, सकारात्मक विचार अंगीकारण्यासाठी आणि उज्ज्वल भविष्य घडवण्यासाठी काम करण्यास प्रेरणा देईल, अशी आशा नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली.
भारत सरकारच्या 'जन संपर्क पोर्टल'वर जारी केलेल्या संदेशात नरेंद्र मोदी म्हणाले, "प्रिय देशवासियांनो, दिवाळीच्या शुभप्रसंगी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा! हा सण अंधारावर प्रकाशाचा, वाईटावर चांगल्याचा आणि निराशेवर आशेचा शाश्वत विजय साजरा करतो." याचबरोबर, दिवाळी हा भारताच्या समृद्ध परंपरांचा अभिमान बाळगण्याचा आणि परस्पर एकतेचे बंध दृढ करण्याचा प्रसंग असल्याचं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
Have a great Diwali! https://t.co/YbFVq7tHmx— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2026
"दिवाळी प्रत्येक घर आनंद, सलोखा आणि समृद्धीनं उजळून टाको. हा सण आपल्याला दयाळूपणा पसरवण्यासाठी, सकारात्मक विचार अंगीकारण्यासाठी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी काम करण्याची प्रेरणा देवो," असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. याशिवाय, पंतप्रधानांनी सर्वांना समृद्ध आणि "विकसित भारत" घडवण्यासाठी नव्या ऊर्जेनं आणि दृढनिश्चयानं पुढं जाण्याचं आवाहन केलं. ते म्हणाले, "पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!"
यंदाही जवानांसोबत दिवाळी साजरी करणार : दरवर्षीप्रमाणं यंदाही देशाच्या जवानांसोबत दिवाळी साजरी करणार असल्याचं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. "मी तुमच्या सर्वांप्रमाणेच दिवाळी अत्यंत उत्साहानं साजरी करतो. तुम्हाला माहीतच आहे की, आपल्या सैनिकांसोबत वेळ घालवणं ही माझी एक नियमित प्रथा बनली आहे आणि यावर्षीही मी ही परंपरा कायम ठेवणार आहे," असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. मात्र, यावर्षी त्यांनी हा दिवाळी सण कुठं साजरा करणार आहेत, याचा खुलासा केला नाही. दरम्यान, 2014 पासून नरेंद्र मोदी दरवर्षी सुरक्षा दलांसोबत दिवाळी साजरी करत आले आहेत.
Met Vice President Thiru CP Radhakrishnan Ji and exchanged Diwali greetings. @VPIndia @CPR_VP https://t.co/wRIchNUGhv— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2026
उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांची घेतली सदिच्छा भेट : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांची सदिच्छा भेट घेत त्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये या भेटीबद्दलची माहिती दिली. "उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या," असं नरेंद्र मोदींनी आपल्या एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
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