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विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळणाऱ्यांना सोडणार नाही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून आणखी एक व्हिडिओ पोस्ट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर आणखी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.

PM Narendra Modi Instagram Video
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 31, 2026 at 6:47 AM IST

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नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर आणखी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी देशातील परीक्षा प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांबाबत माहिती दिली. पंतप्रधानांनी या व्हिडिओत सांगितले की, संसदेने असा कायदा मंजूर केला आहे, जो देशातील परीक्षा व्यवस्था अधिक विश्वासार्ह आणि पारदर्शक बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.

"आम्ही संसदेत एक विधेयक आणले होते, आणि मी तुम्हाला वचन दिल्याप्रमाणे, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी, बहुसंख्य आदरणीय खासदारांच्या उपस्थितीत, गेल्या दोन दिवसांपासून त्यावर सविस्तर चर्चा केली आहे. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांनी कठोर तरतुदींसह हे विधेयक मंजूर केले आहे. आता, एका विश्वासार्ह परीक्षा प्रणालीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. या दिशेने वाटचाल करण्यात यश आले आहे. हे कार्य पुढेही चालू राहील," अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.

आपल्या व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले की, विश्वासार्ह परीक्षा पद्धती निर्माण करण्यासाठी आम्ही सातत्याने पावलं उचलत आहोत. टास्क फोर्सची स्थापना, फास्ट ट्रॅक कोर्ट यंत्रणेची उभारणी आणि राज्यांकडून मिळालेल्या सूचनांचा विचार करून परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यात येत आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून देशातील विविध राज्ये आणि केंद्र सरकारला पेपरफुटीच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे.

"पेपर फुटीच्या गैरप्रकारामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करून देशभरातील परीक्षा प्रणालीत व्यापक सुधारणा करणे अत्यावश्यक झाले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समन्वयाने काम करत परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलली आहेत," असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओत सांगितले की, परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करणे आता काळाची गरज बनली आहे. पेपर माफिया आणि पेपरफुटी करणाऱ्या टोळ्या देशातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत आहेत. अशा कोणत्याही रॅकेटला सरकार अजिबात सोडणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल आणि परीक्षा व्यवस्थेला भ्रष्ट करणाऱ्या प्रत्येक घटकावर कायद्याच्या चौकटीत राहून कठोर पावले उचलली जातील.

TAGGED:

ANTI PAPER LEAK BILL
PM NARENDRA MODI
NEET PAPER LEAK CASE
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडिओ
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