पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सेशेल्सचा सर्वोच्च सन्मान, 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होरायझन' प्रदान!
सेशेल्सचे राष्ट्रपती पॅट्रिक हर्मिनी यांच्या हस्ते 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होरायझन' हा सर्वोच्च नागरी सन्मान नरेंद्र मोदी यांना प्रदान करण्यात आला.
Published : June 28, 2026 at 6:55 PM IST
व्हिक्टोरिया (सेशेल्स) : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रविवारी सेशेल्सच्या सर्वोच्च नागरी सन्मान 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होरायझन'नं (Guardian of the Blue Horizon) सन्मानित करण्यात आलं. सेशेल्सचे राष्ट्रपती पॅट्रिक हर्मिनी यांच्या हस्ते हा सर्वोच्च नागरी सन्मान नरेंद्र मोदी यांना प्रदान करण्यात आला. दरम्यान, नरेंद्र मोदींना आतापर्यंत 34 देशांचे सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळाले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सन्मानाबद्दल सेशेल्सचे आभार मानले आहेत. तसंच हवामान बदलाच्या आव्हानांशी लढणाऱ्या देशांना तो समर्पित केला. हा सन्मान मिळाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं की, "मला 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होरायझन' हा सन्मान प्रदान केल्याबद्दल मी सेशेल्सची जनता, सरकार आणि राष्ट्रपती हर्मिनी यांचा मनापासून आभारी आहे." पुढं नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "मी हा सन्मान विनम्रपणे स्वीकारतो आणि हवामान बदलाच्या आव्हानाचा सामना करणाऱ्या व पर्यावरण संरक्षणाला भावी पिढ्यांप्रति आपली जबाबदारी मानणाऱ्या सर्व देशांना तो समर्पित करतो. हे एक गंभीर आव्हान आहे, ज्याचा आपण सर्वांनी मिळून सामना केला पाहिजे."
Mon annan gratitid anver lepep ek gouvernman Sesel osi byen ki Prezidan Herminie pour donn mwan tit ‘Gardyen Lorizon Ble.’— Narendra Modi (@narendramodi) June 28, 2026
Mon enbleman aksepte sa tit avek loner e dedye li a tou lezot pei ki pe lager kont bann defi sanzman klima e ki konsider proteksyon lanvironnman zot… pic.twitter.com/aHZVPOe9cF
याचबरोबर, "भारताच्या वतीनं सांगायचं तर, जगाला अधिक हरित आणि शाश्वत बनवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करण्यास भारत सज्ज आहे. 'लाइफ' मिशन (शाश्वत भविष्यासाठीचा एक दृष्टिकोन) यांसारख्या आपल्या विविध देशांतर्गत धोरणांमध्ये, तसंच 'इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स' आणि 'कोलिशन फॉर डिझास्टर रेझिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर' यांसारख्या जागतिक प्रयत्नांमध्ये याचे प्रतिबिंब दिसून येते," असंही नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केलं आहे.
तत्पूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेशेल्सचे राष्ट्रपती पॅट्रिक हर्मिनी यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी द्विपक्षीय सहकार्याच्या विविध पैलूंचा आढावा घेतला. तसंच परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर विचार-विनिमय केला. तीन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी शनिवारी सेशेल्समध्ये दाखल झालेल्या नरेंद्र मोदी यांना 'स्टेट हाऊस' इथं औपचारिक 'गार्ड ऑफ ऑनर' देण्यात आला, जिथं राष्ट्रपती पॅट्रिक हर्मिनी यांनी त्यांचं स्वागत केलं.
याचबरोबर, दोन्ही नेत्यांनी शिष्टमंडळ स्तरावरील चर्चा केली. ज्यामध्ये त्यांनी परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर विचार-विनिमय केला. भारतीय शिष्टमंडळात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांचा समावेश होता. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी सेशेल्सच्या राष्ट्रीय दिनाच्या सुवर्णमहोत्सवी सोहळ्याला 'सन्माननीय अतिथी' म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. तसंच, ते सेशेल्सच्या नॅशनल असेंब्लीला संबोधित करतील आणि तेथील भारतीय समुदायाच्या सदस्यांशी संवाद साधतील.
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