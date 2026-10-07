मोदींचा 25 वर्षांचा सत्ताप्रवास; ‘प्रधान सेवक’ म्हणून उपराष्ट्रपतींकडून कौतुक, कॅबिनेटकडून अभिनंदन
उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सरकारचे प्रमुख म्हणून 25 वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल शुभेच्छा दिल्या.
Published : October 7, 2026 at 10:32 AM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारचे प्रमुख म्हणून आज बुधवारी (7 ऑक्टोबर) 25 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. या विशेष दिवसानिमित्त त्यांनी दिल्लीतील श्री विनायक मंदिरात जाऊन पूजा-अर्चना केली.
नरेंद्र मोदी यांच्या या सरकारप्रमुख म्हणून प्रवासाची सुरुवात 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर झाली. त्यानंतर 2014 मध्ये त्यांनी देशाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली. तेव्हापासून ते सलग तीन वेळा देशाचे पंतप्रधान म्हणून कार्यरत आहेत.
उपराष्ट्रपतींकडून मोदींचे अभिनंदन :
उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सरकारचे प्रमुख म्हणून 25 वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल शुभेच्छा दिल्या. ‘प्रधान सेवक’ म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा प्रवास हा समावेशक विकासाची संकल्पना देशव्यापी मिशनमध्ये रूपांतरित करणारा ठरल्याचं त्यांनी म्हटलं.
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ या विचारातून मोदींच्या या प्रवासाची दिशा निश्चित झाल्याचं उपराष्ट्रपतींनी सांगितलं. एक्सवरील पोस्टद्वारे त्यांनी पंतप्रधान मोदींचं अभिनंदन केलं. सरकारप्रमुख म्हणून देशाची सेवा करताना 25 वर्षे पूर्ण करणं हा स्वतःमध्येच एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचंही उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी नमूद केलं.
LIVE: PM Modi performs aarti at Vinayak Mandir, Delhi I 25 Years Of PM Modi’s Public Service SOURCE: DD #pmmodi #VinayakTemple #narendramodi #delhi #live https://t.co/85kW8bw66z— ANI (@ANI) October 7, 2026
‘25 कोटी लोकांना अत्यंत गरिबीतून बाहेर काढणे ही मोठी उपलब्धी’ :
उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील प्रमुख उपलब्धींचा उल्लेख करताना 25 कोटी लोक अत्यंत गरिबीतून बाहेर आल्याचं सांगितलं. मानव इतिहासातील ही मोठी उपलब्धी असून ती कधीही विसरता येणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं.
देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या दौऱ्यांदरम्यान भारतात होत असलेले बदल स्पष्टपणे जाणवल्याचंही राधाकृष्णन यांनी सांगितलं. देशातील कनेक्टिव्हिटीमध्ये झालेली सुधारणा, डिजिटल क्षेत्रातील वेगवान प्रगती, वाढलेल्या संधी आणि समावेशक विकासामुळे भारताच्या चित्रात मोठा बदल झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
‘अद्भुत, ऐतिहासिक आणि अविश्वसनीय दिवस’- शिवराज सिंह चौहान :
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारप्रमुख म्हणून 25 वर्षे पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने हा दिवस ‘अद्भुत, अभूतपूर्व, अकल्पनीय आणि ऐतिहासिक’ असल्याचं म्हटलं. नरेंद्र मोदी यांचा सरकारप्रमुख म्हणूनचा प्रवास 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर सुरू झाला. हा प्रवास आता विकसित आणि आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीच्या संकल्पापर्यंत पोहोचल्याचं चौहान यांनी सांगितलं.
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मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में भूकंप से उजड़े कच्छ का पुनर्निर्माण कर उसे एक मिसाल बनाया, ज्योतिग्राम योजना से गांव-गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाई, सौर ऊर्जा और वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से निवेश व उद्योग को नई दिशा दी तथा 8% से अधिक कृषि विकास दर हासिल कर गुजरात में सुशासन का एक ऐसा मॉडल खड़ा किया, जो आगे चलकर पूरे देश का आधार बना। प्रधानमंत्री के रूप में इसी दृष्टि का विस्तार हुआ। अंतरिक्ष से समुद्र तक और वैश्विक मंचों से आंतरिक सुरक्षा तक भारत ने नई उपलब्धियां हासिल कीं। जन-जन के जीवन में भी बड़ा बदलाव आया—25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और करोड़ों परिवारों को पक्के मकान, ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और घर-घर नल से जल पहुंचा। #25YearsOfSeva— Amit Shah (@AmitShah) October 7, 2026
‘त्यांच्यासोबत काम करणे हे माझे भाग्य’ :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मेहनत, प्रयत्न, संयम आणि उत्साह सर्वांसाठी प्रेरणादायी असल्याचं शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटलं. पंतप्रधानांसोबत सहकारी म्हणून काम करण्याची संधी मिळणं हे आपलं भाग्य असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
नरेंद्र मोदी यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी शुभेच्छा देत, ते यापुढेही अशाच प्रकारे देशाचे नेतृत्व करत राहतील आणि जनकल्याणासोबत विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी कार्यरत राहतील, अशी अपेक्षा चौहान यांनी व्यक्त केली.
7 ऑक्टोबर 2001 पासून सुरू झाला प्रवास :
नरेंद्र मोदी यांनी 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली. त्यानंतर त्यांनी गुजरातचे सलग तीन वेळा मुख्यमंत्री म्हणून काम केलं. 2014 मध्ये ते देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर 2019 आणि 2024 मध्येही ते पुन्हा पंतप्रधानपदी निवडून आले. गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदापासून सुरू झालेला नरेंद्र मोदी यांचा सरकारप्रमुख म्हणूनचा प्रवास आता 25 वर्षांच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर पोहोचला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मोदींच्या 25 वर्षांच्या प्रवासाचे कौतुक; ‘नेशन फर्स्ट, सिटिजन फर्स्ट’चा उल्लेख :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारप्रमुख म्हणून सलग 25 वर्षे पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने केंद्रीय मंत्रिमंडळानं ठराव मंजूर करून त्यांचं अभिनंदन केलं. मोदींच्या दीर्घ राजकीय प्रवासाला सामान्य उपलब्धीपेक्षा मोठं स्थान असल्याचं या ठरावात नमूद करण्यात आलं आहे. ‘नेशन फर्स्ट’ आणि ‘सिटिजन फर्स्ट’, म्हणजेच राष्ट्र आणि नागरिकांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या विचारातून हा प्रवास प्रेरित असल्याचं मंत्रिमंडळानं म्हटलं आहे.
गुजरातमध्ये सलग तीन मोठे जनादेश आणि त्यानंतर लोकसभा निवडणुकांमध्ये तीन वेळा मिळालेलं जनसमर्थन हे नरेंद्र मोदी यांच्यावरील जनतेचा विश्वास कायम असल्याचं दर्शवत असल्याचं ठरावात नमूद करण्यात आले. गुजरातच्या राजकारणापासून राष्ट्रीय नेतृत्वापर्यंतच्या त्यांच्या प्रवासातील दहा प्रमुख वैशिष्ट्यांचाही ठरावात उल्लेख करण्यात आला.
सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के पच्चीस वर्ष, सेवा, समर्पण, सुशासन और प्रबल इच्छाशक्ति का प्रमाण है। उन्हें बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। #25YearsOfSeva https://t.co/Tx8aZ003nV— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 7, 2026
गुजरात मॉडेलचा देशपातळीवर विस्तार :
‘गुजरात से भारत तक विकास की दृष्टि का विस्तार’ या शीर्षकाच्या ठरावात नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये सुरू केलेल्या विविध योजना आणि प्रयोगांचा नंतर राष्ट्रीय स्तरावर विस्तार केल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
यामध्ये SWAGAT प्रणालीचे उदाहरण देण्यात आलं आहे. या माध्यमातून नरेंद्र मोदी नागरिकांच्या तक्रारी स्वतः ऐकत असत. या व्यवस्थेला 2010 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांचा पब्लिक सर्व्हिस अवॉर्डही मिळाला. याच धर्तीवर पुढे PRAGATI प्रणाली सुरू करण्यात आली. यामध्ये विविध सरकारी विभाग आणि सरकारे एकत्रितपणे रखडलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतात, अडथळे दूर करतात आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
विकासासोबत संस्कृती आणि पर्यावरणावरही भर :
विकासासोबत सांस्कृतिक आत्मविश्वास आणि पर्यावरण संवर्धनालाही महत्त्व देण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या विचारांचा ठरावात उल्लेख करण्यात आला आहे. गुजरातमध्ये हवामानाशी संबंधित कामांसाठी स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यापासून देशात अक्षय ऊर्जेचा विस्तार आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य वाढवण्यापर्यंतच्या प्रयत्नांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला.
योग, भरड धान्य अर्थात मिलेट्स, काशी विश्वनाथ धाम आणि रामलल्लांच्या प्राणप्रतिष्ठेसह विविध विषयांचाही ठरावात उल्लेख आहे. भारताच्या सांस्कृतिक वारशाशी आणि मुळांशी जोडलेपणा मजबूत करण्याच्या दिशेनं ही महत्त्वाची पावलं असल्याचं त्यात नमूद करण्यात आलं आहे.
LIVE: PM Modi performs aarti at Vinayak Mandir, Delhi I 25 Years Of PM Modi’s Public Service SOURCE: DD #pmmodi #VinayakTemple #narendramodi #delhi #live https://t.co/85kW8bw66z— ANI (@ANI) October 7, 2026
2047 पर्यंत विकसित भारताचा संकल्प :
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावात 2047 पर्यंत समृद्ध, आत्मनिर्भर आणि विकसित भारत घडवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार करण्यात आला. सामूहिक प्रयत्नातून देशाला पुढे नेण्याची आणि विकासाचा हा प्रवास सातत्याने सुरू ठेवण्याची कटिबद्धता यावेळी व्यक्त करण्यात आली.