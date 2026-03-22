PM नरेंद्र मोदी अ‍ॅक्शन मोडमध्ये! पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर उच्चस्तरीय बैठक

या बैठकीत पेट्रोलियम, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, वीज आणि खत क्षेत्रांमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.

PM Narendra Modi chairs a high-level meeting to review the situation related to petroleum Supply Amid West Asia situation
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 22, 2026 at 6:16 PM IST

नवी दिल्ली : इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे पश्चिम आशियामध्ये तणाव वाढला आहे. या संघर्षाचा आजचा 23 वा दिवस आहे. इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळं पश्चिम आशियामध्ये निर्माण होत असलेल्या परिस्थितीवर भारतातील केंद्र सरकार बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. याच पार्श्वभूमीवर रविवारी (22 मार्च) संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं. या बैठकीत पेट्रोलियम, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, वीज आणि खत क्षेत्रांमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.

देशभरात इंधन, वीज आणि खतांचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करणे, हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळं 'होर्मुझ सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) प्रभावित झाली आहे. याचा परिणाम जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर झाला आहे. भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजांचा मोठा भाग मध्य पूर्वेकडून आयात करतो. त्यामुळं पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात एलपीजी सिलिंडर, पेट्रोल आणि डिझेलबाबत विविध प्रश्न निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय नागरिकांना कोणत्याही तुटवड्याचा किंवा अचानक दरवाढीचा सामना करावा लागणार नाही, असं सरकारनं स्पष्टपणे म्हटलं आहे.

दरम्यान, 12 मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, "पश्चिम आशियातील युद्धामुळं जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण झालं आहे. जी राष्ट्रीय चारित्र्याची एक गंभीर परीक्षा असून तिचा सामना शांतता, संयम आणि अधिक जनजागृतीसह करणं आवश्यक आहे." पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावर जोर दिला की, त्यांचं सरकार आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीतील व्यत्यय दूर करण्यासाठी सातत्यानं काम करत आहे. ते म्हणाले, "या पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांवर आपण कसे उपाय करू शकतो, हे शोधण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू आहेत." 28 फेब्रुवारी रोजी पश्चिम आशियामध्ये संघर्ष सुरू झाल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक जागतिक नेत्यांशी संवाद साधला आहे.

