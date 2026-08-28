रक्षाबंधनानिमित्त शाळकरी मुलींनी PM नरेंद्र मोदींना बांधली राखी!
दरवर्षीची परंपरा कायम राखत शालेय विद्यार्थिनींनी '7, लोक कल्याण मार्ग' येथील पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी जाऊन त्यांना राखी बांधली.
Published : August 28, 2026 at 6:05 PM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (28 ऑगस्ट) रक्षाबंधनानिमित्त नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आणि हा शुभ सण सर्वांच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि यश घेऊन येवो, अशी आशा व्यक्त केली. दरवर्षीची परंपरा कायम राखत शालेय विद्यार्थिनींनी '7, लोक कल्याण मार्ग' येथील पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी जाऊन त्यांना राखी बांधली.
Raksha Bandhan at LKM this morning.— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2026
How did you mark this festival? pic.twitter.com/UOuRosAIJM
फोटो आणि व्हिडिओ शेअर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं इन्स्टाग्रामवर काही फोटो आणि एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये मुली त्यांना राखी बांधताना दिसत आहेत. या व्हिडिओमध्ये ते या मुलींशी अत्यंत आपुलकीनं संवाद साधताना दिसून येत आहेत. तसंच त्यांच्याशी हस्तांदोलन आणि 'हाय-फाइव्ह' करताना देखील पाहायला मिळत आहे.
Some memorable moments from Raksha Bandhan celebrations at 7, Lok Kalyan Marg.— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2026
May this festival deepen the bonds of affection and harmony.
May it bring happiness and prosperity to everyone. pic.twitter.com/8vpTrfDeIY
विश्वासाचे बंध कायम अतूट राहोत : "रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा. हा शुभ सण तुम्हा सर्वांच्या जीवनात सुख, समृद्धी आणि यश घेऊन येवो," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "स्नेह, आपुलकी आणि परस्पर विश्वासाचे बंध कायम अतूट राहोत." पुढं पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं म्हणाले, "7, लोक कल्याण मार्ग येथील रक्षाबंधन सोहळ्यातील काही अविस्मरणीय क्षण. हा सण स्नेह आणि सलोख्याचे बंध अधिक दृढ करो. तो प्रत्येकाच्या जीवनात सुख आणि समृद्धी घेऊन येवो."
High fives, smiles and more during today’s Raksha Bandhan celebrations at 7, LKM. pic.twitter.com/dMTJHxlVhH— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2026
लहानपणीचे स्वप्न काय होतं? : एका मुलीनं पंतप्रधानांना विचारलं की, त्यांचं लहानपणीचे स्वप्न काय होतं? त्यावर नरेंद्र मोदींनी उत्तर दिलं की, "तुम्हा सर्वांना भेटणं." दरम्यान, रक्षाबंधन हा भाऊ-बहिणींमधील प्रेम आणि आपुलकीच्या नात्याला समर्पित असलेला एक प्रमुख सण आहे. या सणानिमित्त बहिणी आपल्या भावांच्या हाताला रंगीबेरंगी राख्या बांधतात, जे त्यांच्या सुख, समृद्धी आणि कल्याणासाठीच्या शुभेच्छांचं प्रतीक असतं. या बदल्यात भाऊ आपल्या बहिणींना भेटवस्तू देतात आणि सर्व परिस्थितीत त्यांचं रक्षण करण्याचा संकल्प करतात.
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