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नीट 2026 पेपरफुटीप्रकरणी पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा; जलदगती न्यायालयात सुनावणी होणार

मंगळवारी एनडीएच्या 'मंगल मिलन' बैठकीदरम्यान पंतप्रधानांनी सांगितले होते की, देशातील तरुणांचे भविष्य हे सरकारचे प्राधान्य आहे.

NEET 2026 paper leak case
नीट 2026 पेपरफुटीप्रकरणी पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 23, 2026 at 10:53 AM IST

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नवी दिल्ली: नीट 2026 पेपरफुटीप्रकरणी केंद्र सरकार बॅकफूटवर असल्याचे दिसत आहे. विरोधी पक्ष या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर दबाव टाकत आहेत. दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारी या मुद्द्यावर एक मोठा निर्णय घेतला. मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदींनी कठोर भूमिका घेतली असून, हे प्रकरण आता जलदगती न्यायालयात नेले जाणार आहे, अशी घोषणा केलीय. पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेल्यांना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, हे सुनिश्चित करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. पंतप्रधान मोदींनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ कामाला सुरुवात करण्याचे आदेशही दिलेत. यापूर्वी मंगळवारी एनडीएच्या 'मंगल मिलन' बैठकीदरम्यान पंतप्रधानांनी सांगितले होते की, देशातील तरुणांचे भविष्य हे सरकारचे प्राधान्य आहे.

कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार नाही : पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की, हे साध्य करण्यासाठी जे काही निर्णय आवश्यक असतील ते घेतले जातील आणि कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार नाही. पंतप्रधान मोदींनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करून ही माहिती दिली. त्यांनी लिहिले की, "आपल्या तरुणांचे कल्याण आणि भविष्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे काहीही नाही! पेपरफुटीत सहभागी असलेल्यांना जलद आणि कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी आम्ही एक जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या संदर्भात सर्व आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिलेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या आमच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. जे कोणी आपल्या तरुणांच्या भविष्याला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांना सोडले जाणार नाही."

देशातील तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्याची सरकारची जबाबदारी : पंतप्रधान मोदींनी एक स्पष्ट इशारा दिला आहे, आणि पुनरुच्चार केला आहे की, देशातील तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्याची सरकारची जबाबदारी आहे आणि आम्ही त्यापासून मागे हटणार नाही. इतकेच नाही, तर ज्यांनी हे धाडस केले आहे, त्यांना कठोर शिक्षा भोगावी लागेल. त्यांना सोडले जाणार नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, या प्रयत्नांमध्ये हे जलदगती न्यायालय एक महत्त्वाचा घटक आहे. एक न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. पंतप्रधान मोदींचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक मानला जाऊ शकतो, कारण देशभरात दरवर्षी लाखो विद्यार्थी नीट (NEET) परीक्षेला बसतात.

TAGGED:

NEET 2026 PAPER LEAK CASE
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