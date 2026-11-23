भारताकडून नेपाळला 24 हजार कोटी नेपाळी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज; PM नरेंद्र मोदींची घोषणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांच्यासोबत झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर ही घोषणा केली.
Published : November 23, 2026 at 4:08 PM IST
नवी दिल्ली : भारतानं नेपाळला विकास आणि पुनर्बांधणीसाठी 15 हजार कोटी भारतीय रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं आहे. या पॅकेजचे मूळ मूल्य 24 हजार कोटी नेपाळी रुपये (240 अब्ज नेपाळी रुपये) असून, 23 नोव्हेंबर 2026 च्या विनिमय दरानुसार त्याचे भारतीय चलनातील मूल्य जवळपास 15 हजार कोटी रुपये होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांच्यासोबत झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर ही घोषणा केली.
पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदाच भारत दौऱ्यावर आलेले बालेन शाह यांचं नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केलं. दरम्यान, हैदराबाद हाऊस इथं शिष्टमंडळ स्तरावरील चर्चेनंतर बालेन शाह यांच्यासोबत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ऑगस्टमध्ये नेपाळमध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरामुळं झालेल्या जीवितहानीबद्दल दुःख व्यक्त केलं आणि या कठीण काळात काठमांडूच्या पाठीशी उभे राहण्याच्या नवी दिल्लीच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "ऑगस्टमध्ये नेपाळमध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरामुळं झालेल्या जीवित आणि मालमत्तेच्या हानीबद्दल आम्ही तीव्र दुःख व्यक्त करतो आणि आज, नेपाळच्या पुनर्बांधणी आणि दीर्घकालीन विकासाला नवी चालना देण्यासाठी, आम्ही 24 हजार कोटी नेपाळी रुपयांच्या विकास सहाय्य पॅकेजची घोषणा करत आहोत." याचबरोबर, आर्थिक पॅकेजचा उद्देश स्पष्ट करताना ते म्हणाले, "बाधित कुटुंबांचे जीवन पुन्हा रुळावर आणणे, नवीन संधी निर्माण करणे आणि भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्याची नेपाळची क्षमता बळकट करणे, हा आमचा उद्देश असेल."
#WATCH | Delhi | Delivering a joint press statement with Nepali PM Balendra Shah, PM Narendra Modi says, "India-Nepal relations are woven together by shared history, faith, culture and deep people-to-people ties. Lord Ram and Goddess Sita are symbols of our shared civilisation and faith. With the Saryu-Kamal Express train service, we are giving a new dimension to our sacred relationship. This train service will help devotees coming to Ayodhya to travel to Janakpur in Nepal."— ANI (@ANI) November 23, 2026
काही महिन्यांपूर्वी जगातील सर्वात तरुण पंतप्रधान म्हणून बालेन शाह यांनी संयुक्त राष्ट्रांना संबोधित केलं होतं, याचा उल्लेख करत त्यांचं हार्दिक स्वागत करताना नरेंद्र मोदींनी बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाची आणि या वर्षाच्या सुरुवातीला नेपाळी मतदारांकडून त्यांना मिळालेल्या बहुमताची प्रशंसा केली. नरेंद्र मोदी म्हणाले, "नेपाळचे पंतप्रधान झाल्यानंतर बालेन शाह यांच्या पहिल्या द्विपक्षीय भारत दौऱ्याचे स्वागत करताना मला आनंद होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी, जेव्हा त्यांनी जगातील सर्वात तरुण पंतप्रधान म्हणून संयुक्त राष्ट्रांना संबोधित केलं होतं, तेव्हा आम्हाला त्यांच्या दूरदृष्टीची स्पष्ट झलक मिळाली. आणि आज, गेल्या काही तासांतील आमच्या संभाषणादरम्यान, मला नेपाळचे भविष्य आणि भारत-नेपाळ संबंधांप्रति त्यांची स्पष्ट दूरदृष्टी आणि वचनबद्धता जाणवली."
नरेंद्र मोदी म्हणाले, "यावर्षी नेपाळच्या जनतेनं दिलेला ऐतिहासिक जनादेश हा नेपाळच्या नव्या पिढीच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब आहे." दोन्ही शेजारी देशांमधील घनिष्ठ संबंधांवर जोर देत नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, दोन्ही देशांमधील संबंध "घनिष्ठ संबंध आणि अढळ विश्वासावर" आधारित आहेत. पुढं ते म्हणाले, "एका सशक्त आणि समृद्ध नेपाळच्या विकासाच्या प्रवासात भारत नेहमीच एक भागीदार राहिला आहे. याच भावनेनं, आज आम्ही आमचे संबंध नव्या उंचीवर नेण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत."
दरम्यान, नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या नवी दिल्ली दौऱ्यादरम्यान भारत आणि नेपाळनं अंतराळ तंत्रज्ञान, सुरक्षा प्रशिक्षण, नागरी सेवा क्षमता बांधणी, आरोग्य, पारंपरिक औषध, शाश्वत शहरी विकास आणि कृषी या क्षेत्रांशी संबंधित आठ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली आहे.
हेही वाचा :