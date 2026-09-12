'ब्रिक्स'नं दिल्ली जाहीरनामा स्वीकारला; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी नवी दिल्ली येथे 'ब्रिक्स दिल्ली जाहीरनामा' स्वीकारल्याची घोषणा केली.
Published : September 12, 2026 at 5:33 PM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी नवी दिल्ली येथे 'ब्रिक्स दिल्ली जाहीरनामा' स्वीकारल्याची घोषणा केली. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील 'भारत मंडपम' येथे 18 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेला सुरुवात झाली.
या दोन दिवसीय कार्यक्रमात ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, भारत, इराण, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांसारख्या 21 प्रमुख उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांचे प्रतिनिधी एकत्र आले आहेत.
परिषदेतील आपल्या सुरुवातीच्या भाषणात मोदी म्हणाले की, 'ब्रिक्स'ने जागतिक स्तरावर आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. हा गट कोणाच्याही विरोधात नाही; त्यांच्या या विधानाकडं अमेरिका व इतर पाश्चात्य देशांसाठीचा एक संदेश म्हणून पाहिले जात आहे.
मूळतः ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश असलेल्या 'ब्रिक्स' (BRICS) समूहाचा 2024 मध्ये विस्तार होऊन त्यात इजिप्त, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांचा समावेश करण्यात आला, तर 2025 मध्ये इंडोनेशिया यात सामील होणार आहे. बेलारूस, बोलिव्हिया, कझाकस्तान, क्युबा, मलेशिया, नायजेरिया, थायलंड, युगांडा, उझबेकिस्तान आणि व्हिएतनाम हे देश गेल्या वर्षी 'ब्रिक्स'चे भागीदार देश बनले.