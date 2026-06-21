पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कोलकातामध्ये योगाभ्यास, मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी साजरा केला योग दिन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोलकातामध्ये 35 हजार नागरिकांबरोबर योगाभ्यास करत योग दिन साजरा केला.
Published : June 21, 2026 at 8:50 AM IST
कोलकाता/मुंबई : आज 12 वा 'आंतरराष्ट्रीय योग दिन' (International Day of Yoga) जगभरात उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे. योग दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोलकात्यातील ऐतिहासिक रेड रोड येथे आयोजित मुख्य कार्यक्रमात सहभाग घेतला. या कार्यक्रमात सुमारे 35 हजार नागरिकांनी सामूहिक योगाभ्यास केला.
West Bengal | Prime Minister Narendra Modi performs Yoga on the occasion of the 12th International Day of Yoga in Kolkata.— ANI (@ANI) June 21, 2026
The theme for this year's Yoga Day is 'Yoga For Healthy Ageing'
(Source: DD News) pic.twitter.com/6Ew3Lenu2k
यंदा आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची संकल्पना काय? : यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची संकल्पना 'निरोगी वृद्धत्वासाठी योग' (Yoga for Healthy Ageing) अशी ठेवण्यात आली होती. या माध्यमातून शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आरोग्यासाठी योगाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. कार्यक्रमाला पश्चिम बंगालचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विविध मंत्री तसेच केंद्रीय आरोग्यमंत्री उपस्थित होते. योगाभ्यासादरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी ताडासन, अर्धचक्रासन, भद्रासन आणि त्रिकोणासन यांसारखी आसने केली.
#WATCH | Mumbai: Maharashtra CM Devendra Fadnavis performs Yoga on the occasion of the 12th International Day of Yoga in Mumbai.— ANI (@ANI) June 21, 2026
The theme for this year's Yoga Day is 'Yoga For Healthy Ageing' pic.twitter.com/LV9Yhz8BoW
योगामुळं माणूस निरोगी आणि उत्साही राहतो : योग कार्यक्रमापूर्वी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "योगाच्या मदतीने माणूस वाढत्या वयातही निरोगी आणि उत्साही राहू शकतो. योग सर्वांना जोडतो, एकत्र आणतो आणि मानवतेच्या एकतेचा पाया मजबूत करतो." तसेच त्यांनी संतुलित आहार, संतुलित कृती आणि संतुलित झोप यांचे महत्त्व सांगत योग हा केवळ व्यायाम नसून जीवनशैली असल्याचं नमूद केलं. आधुनिक जीवनातील तणाव आणि असंतुलन दूर करण्यासाठी योग आवश्यक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
From physical wellness to inner peace, yoga enriches every aspect of life. Delighted to join this year’s celebrations in Kolkata. https://t.co/75UZECw8JR— Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2026
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योगासने केली : दरम्यान, देशभरातील विविध शहरांमध्ये योग दिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. मुंबईतील जुहू येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सहभाग घेत योगाचे महत्त्व अधोरेखित केले. आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त देशासह जगभरातील लाखो नागरिकांनी योगाभ्यास करून निरोगी जीवनाचा संदेश दिला.
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