पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पावसाळी अधिवेशनाआधी राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा, काय म्हणाले?
Parliament Monsoon Session 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पावसाळी अधिवेशनाआधी देशातील तरुणाईचं कौतुक केलं. तसेच मोदींनी राहुल गांधी यांच्यावर नाव न घेता निशाणा साधला.
Published : July 20, 2026 at 11:50 AM IST|
Updated : July 20, 2026 at 11:58 AM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 20 जुलैला पावसाळी अधिवेशनाआधी माध्यमांशी संवाद साधला. मोदींनी या दरम्यान हे अधिवेशन सकारात्मक आणि ऐतिहासिक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला. मोदींनी या संबोधनादरम्यनान भारताच्या पहिल्या खासगी रॉकेट विक्रम-1चा उल्लेख केला. भारताने फार प्रगती केल्याचं मोदींनी नमूद केलं. तसेच मोदींनी तरुणाईचं कौतुक करताना काँग्रेसचे खासदार आणि विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी यांना नाव न घेता वयावरुन टोला लगावला. या पावसाळी अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे विधेयक सादर केले जाणार आहेत. यामध्ये 'वंदे मातरम' विधेयकाचाही समावेश असणार आहे. तसेच जंतर-मंतरवरील उपोषण आणि इतर मुद्द्यांवरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरणार आहेत. त्यामुळे हे अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले?: भारतीय तरुणाईने स्टार्टअपद्वारे खूप काही साध्य केल्याचं मोदींनी नमूद केलं. आपल्या देशातील तरुणांची क्षमता ही अंतराळाप्रणाणे अफाट असल्याचंही मोदींनी सांगितलं. "भारतीय तरुणांनी अंतराळातील एका नव्या प्रवासाला सुरुवात केलीय. स्कायरुटच्या स्टार्टअपमध्ये कार्यरत संपू्र्ण टीमचं सरासरी वय हे 28 वर्ष असल्याची माहिती मला देण्यात आली. अशाच तरुणांनी हा कारनामा करुन दाखवला आहे", असं म्हणत मोदींनी तरुणांचं कौतुक केलं.
राहुल गांधींना टोला : मोदींनी या दरम्यान तरुणाईचं कौतुक करताना वयाच्या मुद्द्यावरुन राहुल गांधींना नाव न घेता चिमटा काढला. "मी कोणत्या 56 वर्षांच्या तरुणाबाबत बोलत नाहीय", असं मोदींनी म्हटलं.
पंतप्रधान पावसाळी अधिवेशनाबाबत काय म्हणाले? : "पावसाळा असो किंवा पावसाळी अधिवेशन दोन्ही गोष्टी जर सक्रिय असल्या तर त्या तितक्याच उत्पादक ठरतात. तसेच दोन्ही उत्पादक असतात तेव्हा देशाचं कल्याण आणि सर्वांचंच भलं होतं. त्यामुळे मान्सून सक्रीय आणि उत्पादक असावा. तसेच पावसाळी अधिवेशनही उत्पादक ठरोत, अशी आम्ही प्रार्थन करतो", असं पंतप्रधान म्हणाले.
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