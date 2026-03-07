ममता बॅनर्जींकडून राष्ट्रपती मुर्मूंचा अपमान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा टीएमसीवर हल्लाबोल
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केंद्रातील मोदी सरकारमधील संघर्ष पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
नवी दिल्ली - पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केंद्रातील मोदी सरकारमधील संघर्ष पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या दार्जिलिंग दौऱ्यात ममता बॅनर्जी यांच्याकडून राष्ट्रपतींचा अवमान करण्यात आल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे. राष्ट्रपदी द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वागताला मुख्यमंत्री आल्या नाहीत.
आंतरराष्ट्रीय संताल संमेलनाच्या जागेवरूनही वाद झाल्याचं पाहायला मिळालं. या संमेलानासाठी आलेल्या राष्ट्रपतींनी थेट जाहीर भाषणात आपली नाराजी बोलून दाखवली. हा कार्यक्रम अशा ठिकाणी आयोजित करण्यात आला आहे, जिथे संताल समाजाचे लोक सहज पोहचू शकणार नाहीत, अशी नाराजी राष्ट्रपतींनी बोलून दाखवली.
This is shameful and unprecedented. Everyone who believes in democracy and the empowerment of tribal communities is disheartened.— Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2026
The pain and anguish expressed by Rashtrapati Ji, who herself hails from a tribal community, has caused immense sadness in the minds of the people… https://t.co/XGzwMCMFrT
पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग येथ आयोजित कार्यक्रमासाठी राष्ट्रपती राज्यात आल्यानंतरही त्यांच्या स्वागतासाठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किंवा त्यांच्या सरकारकडून कोणीही आलं नसल्याची खंत राष्ट्रपती मुर्मू यांनी बोलून दाखवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन याबाबत खंत आणि नाराजी व्यक्त केली.
"हे लज्जास्पद आहे आणि यापूर्वी कधीही घडलं नव्हतं. लोकशाही आणि आदिवासी समुदायांच्या सक्षमीकरणावर विश्वास ठेवणारा प्रत्येकजण निराश झाला आहे," असं मोदींनी 'एक्स' वरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, राष्ट्रपती, ज्या स्वतः आदिवासी समुदायाच्या आहेत, त्यांनी व्यक्त केलेल्या वेदना आणि दुःखानं भारतातील लोकांना खूप दुःख झालं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "पश्चिम बंगालच्या टीएमसी सरकारनं खरोखरच सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. राष्ट्रपतींच्या या अपमानासाठी त्यांचं प्रशासन जबाबदार आहे." मोदी म्हणाले की, पश्चिम बंगाल सरकार संथाल संस्कृतीसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्याला इतक्या सहजतेनं घेत आहे हे तितकंच दुर्दैवी आहे.
तत्पूर्वी, राष्ट्रपती मुर्मू यांनी संथाल आदिवासी समुदायाची परिषद विधाननगरऐवजी बागडोगरा विमानतळाजवळ आयोजित करण्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तसंच राज्य प्रशासनाला अशी अपेक्षा होती का की कोणीही त्यात सहभागी होऊ शकणार नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
