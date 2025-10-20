ETV Bharat / bharat

ऑपरेशन सिंदूरची कारवाई सुरू असताना पाकिस्ताननं का मानली होती हार? पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं कारण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण दलाची निर्यात आणि भारताची सिद्धता यावर मत व्यक्त केले. ते गोव्यातील आयएनएस विक्रांतवरील नौदलाच्या जवानांना संबोधत होते.

PM Modi visit INS Vikrant
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Source- IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 20, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पणजी- ऑपरेशन सिंदूरची कारवाई सुरू असताना तीन दलामधील असाधारण समन्वयामुळे पाकिस्तानला हार पत्करणं भाग पडल्याचं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलं. काही जणांना ब्राम्होसचे नाव ऐकलं तर चिंता वाटत तर काही जणांना उत्सुकता वाटते, असे सांगत त्यांनी भारतीय संरक्षण दलाचं कौतुक केलं.

पंतप्रधान मोदी दरवर्षी दिवाळीचा सण हा सैन्यदलाच्या जवानांसोबत साजरा करतात. यंदा त्यांनी गोव्याच्या किनाऱ्यावर तैनात असलेल्या स्वदेशी बनावटीच्या विमानवाहू जहाज आयएनएस विक्रांतवर नौदलाच्या जवानांसोबत दिवाळी साजरी केली.

पंतप्रधान मोदींनी सुरक्षा दलांच्या शौर्याचं आणि दृढनिश्चयाचे कौतुक केलं. त्यांनी म्हटलं, आयएनएस विक्रांत ही केवळ एक युद्धनौका नाही तर ती २१ व्या शतकातील भारताच्या कठोर परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव आणि वचनबद्धतेची साक्ष आहे, असे मोदी म्हणाले. आयएनएस विक्रांत भारताच्या सशस्त्र दलांच्या क्षमतेचं प्रतिबिंब आहे. 'आत्मनिर्भर भारता'च्या प्रगतीचं प्रतीक आहे, असे ते म्हणाले.

भारत हा माओवादी हिंसाचारापासून मुक्ततेच्या उंबरठ्यावर आहे. पूर्वी १२५ जिल्हे माओवाद्यांच्या दहशतीखाली होते. पण आता ते फक्त ११ जिल्हे राहिले आहेत. मला विश्वास आहे, माओवादी हिंसाचार पूर्णपणे नष्ट करण्यात पोलीस यशस्वी होतील-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्याकरिता इतर देश उत्सुक- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोव्यात आयएनएस विक्रांतवर बोलताना 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान महत्त्वाची कामगिरी करणाऱ्या ब्रह्मोस आणि आकाशसह स्वदेशी क्षेपणास्त्र प्रणालीचे कौतुक केलं. या प्रणालीच्या कामगिरीनं अनेकांना चिंताग्रस्त केल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटलं. आयएनएस विक्रांतवरील नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले आपल्या ब्रह्मोस आणि आकाशसारख्या क्षेपणास्त्रांनी 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्येही त्यांची क्षमता सिद्ध केली आहे. अनेक देश आता ही क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्यास उत्सुक आहेत.

संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीत ३० पटींची वाढ- त्यांनी देशाच्या वाढत्या संरक्षण क्षमतेवर भर देत म्हटलं, भारत तिन्ही दलांना लागणारी उपकरणे निर्यात करण्यासाठी सक्षम होत आहे. आम्ही जगातील अव्वल संरक्षण निर्यातदार बनण्याची आकांक्षा बाळगतो. गेल्या वर्षी संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीत ११ वर्षांच्या तुलनेनं ३० पट वाढ झाली आहे. सरासरी दर ४० दिवसांनी एक नवीन स्वदेशी युद्धनौका किंवा पाणबुडी भारतीय नौदलात समाविष्ट केली जात आहे. हे संरक्षण उत्पादनातील देशाच्या वेगवान प्रगतीचं उदाहरण आहे.

ट्रम्प यांचे दावे भारतानं फेटाळले- पाकिस्तानला हार पत्करण्याकरिता सैन्यदलाची कामगिरी कारणीभूत ठरल्याचं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यस्थी करून भारत-पाकिस्तानमधील युद्ध थांबविल्याचं वारंवार वक्तव्य केलं आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यामुळे अमेरिकेचा दावा पुन्हा एकदा भारतानं अप्रत्यक्षपणं फेटाळल्याचं स्पष्ट होत आहे.

हेही वाचा-

  1. 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये भारतानं पाकिस्तानची एफ 16 लढाऊ विमानं नष्ट केली"; हवाई दल प्रमुखांची माहिती
  2. विश्लेषण : ऑपरेशन सिंदूरचा उद्देश साध्य झाला; यापुढं दहशतवादी छावण्या उभारल्या जाणार नाहीत का?

TAGGED:

PM MODI ON IANS VIKRANT
OPERATION SINDOOR
NARENDRA MODI ON INDIA PAKISTAN WAR
पंतप्रधान विक्रांत आयएनएस भेट
PM MODI ON OPERATION SINDOOR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.